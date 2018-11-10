День национальной валюты отметили в Костанае

Мероприятие, посвященное 25-летию национальной валюты и профессиональному празднику работников финансовой системы РК, прошло вчера, 9 ноября в Русском драматическом театре.

Казахстанский тенге был введен в обращение 15 ноября в 1993 году. До этого на территории уже суверенного Казахстана рассчитывались российскими рублями.





- Дата ежегодно отмечается, - рассказал "НГ" заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. - Собираемся, награждаем работников банковской системы, банков второго уровня, нацбанка, управления финансов и экономики финансового планирования, казначейства, департамента госдоходов - всех. Это профессиональный праздник, сегодня не выходной. Сейчас полтора часа-час мероприятие, потом опять на работу.





Сапанов поздравил со сцены собравшихся и вручил 34 грамоты от акима области, а руководитель Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ наградил победителей тематических конкурсов юбилейными монетами.





- К 25-летию тенге у нас были отчеканены юбилейные золотые монеты, - отметил в интервью "НГ" Жомарт Оралович. - Это инициатива наша была, к юбилейной дате. Обычно мы приглашаем ветеранов, которые непосредственно участвовали в введении тенге в 1993 году. Конкурсы делаем не каждый год, в этот раз в честь юбилейной даты.





Для дошкольников организовали конкурс “Тенге в рисунках детей”, школьники писали эссе по теме “Финансовая грамотность - это важно”, студенты в рамках конкурса писали про "Роль тенге в становлении суверенного Казахстана", а журналистов наградили за лучшее освещение истории и роли тенге в СМИ.





Завершилось мероприятие короткой концертной программой.



