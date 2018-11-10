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10.11.18 15:50
сайлау курманов
День национальной валюты отметили в Костанае
это было 93 году , тогда еще не было всяких таможней , я ехал из славного города Гродно , что в Беларуссии , вез целую партию сапог от производителя белвест . Так еще не был вкурсе о всяких тут...
10.11.18 15:49
Menden1968
День национальной валюты отметили в Костанае
...конечно мы отстаём от вас у нас нету дня введения марки и темболее дня введения евро,надо нашим еврочиновникам подкинуть идею.Пушай приедут и вы поделитесь опытом празднования дня валюты...может...
10.11.18 15:44
bgb
Дом для сирот?
Сабыр: Думаю,скоро допрыгается этот нурик-журик.. Не любит у нас власть критику. Источник:www.ng.kz он - боец! а мы сидим по домам и боимся сказать свое слово, уверенные, что оно не имеет веса...
10.11.18 15:41
юля елиссева
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10.11.18 15:41
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День национальной валюты отметили в Костанае

Артём МАРУСИЧ

10 ноября 2018, 10:00 |  Государство

Мероприятие, посвященное 25-летию национальной валюты и профессиональному празднику работников финансовой системы РК, прошло вчера, 9 ноября в Русском драматическом театре.

Казахстанский тенге был введен в обращение 15 ноября в 1993 году. До этого на территории уже суверенного Казахстана рассчитывались российскими рублями.


- Дата ежегодно отмечается, - рассказал "НГ" заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. - Собираемся, награждаем работников банковской системы, банков второго уровня, нацбанка, управления финансов и экономики финансового планирования, казначейства, департамента госдоходов - всех. Это профессиональный праздник, сегодня не выходной. Сейчас полтора часа-час мероприятие, потом опять на работу.


Сапанов поздравил со сцены собравшихся и вручил 34 грамоты от акима области, а руководитель Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ наградил победителей тематических конкурсов юбилейными монетами.


- К 25-летию тенге у нас были отчеканены юбилейные золотые  монеты, - отметил в интервью "НГ" Жомарт Оралович. - Это инициатива наша была, к юбилейной дате. Обычно мы приглашаем ветеранов, которые непосредственно участвовали в введении тенге в 1993 году. Конкурсы делаем не каждый год, в этот раз в честь юбилейной даты.


Для дошкольников организовали конкурс “Тенге в рисунках детей”, школьники писали эссе по теме “Финансовая грамотность - это важно”, студенты в рамках конкурса писали про "Роль тенге в становлении суверенного Казахстана", а журналистов наградили за лучшее освещение истории и роли тенге в СМИ.


Завершилось мероприятие короткой концертной программой.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: День национальной валюты отметили в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6022
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.11.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Столько всяких историй было, плохих, с введением валюты в тенге..
Но у меня была хорошая..
Мне тогда штраф выписал суд в 500 рублей, а заплатил я одну тенге..
И то потерял от счастья одну, побежал домой, взял другую и проплатил по решению суда..
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§ Гога
Re: День национальной валюты отметили в Костанае
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.11.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш ..
Как же без тебя
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§ Menden1968
Re: День национальной валюты отметили в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.11.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....конечно мы отстаём от вас у нас нету дня введения марки и темболее дня введения евро,надо нашим еврочиновникам подкинуть идею.Пушай приедут и вы поделитесь опытом празднования дня валюты....может ещё один выходной подкинут.
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* сайлау курманов
Re: День национальной валюты отметили в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.11.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это было 93 году , тогда еще не было всяких таможней , я ехал из славного города Гродно , что в Беларуссии , вез целую партию сапог от производителя белвест . Так еще не был вкурсе о всяких тут обменах валюты , послал помощника на перрон вокзала кустанай , тот пришел выпученными глазами и говорит что водка стоит сто тысяч деревянными , а курица сто пятьдесят. пришлось на доллары покупать, тут и народ обрадовал меня. По приезду продал одну пару сапог за два ляма и разом закрыл кредит что брал годом раньше. ну и времена были
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