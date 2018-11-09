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Костанайские тепловики рассказали о тарифах, планах и проблемах

Дмитрий ПЕТРЕНКО

9 ноября 2018, 15:15 |  ЖКХ

Сегодня, 9 ноября, ГКП «КТЭК» провело публичное слушание по вопросу целевого использования средств, исполнению тарифных смет и инвестиционных программ за последние 3 года.

Несмотря на формат встречи, предполагающий широкое присутствие общественности, в зале преобладали работники КТЭК.

По неизвестным причинам на публичном отчете не оказалось и приглашённых чиновников: начальника отдела энергетики ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Александра Крыжан, начальника отдела экономического анализа ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Татьяны Хорошевой.

Отчитывался заместитель директора ГКП «КТЭК» по экономическим вопросам Валерий СОЛОДОВ.

- В связи с займом в международной финансовой организации тарифная смета была пересмотрена согласно особого порядка регулирования деятельности субъектов естественных монополий, привлекающих займы на 2016 -2020 годы. За период 2015 -2017 года уполномоченными органами вводился компенсирующий тариф дважды: с 1 августа 2016 года со снижением средне-отпускного тарифа на 0,2 %, и с 1 сентября 2017 года со снижением средне-отпускного тарифа 0,16 %. На пересмотр тарифов наша организация может выйти только при росте цен на стратегически важные товары: газ, вода, электроэнергия. В связи с чем тарифы и были пересмотрены.

Солодов в очередной раз напомнил, что система теплоснабжения Костаная находится в неудовлетворительном состоянии из-за хронического недостатка инвестиций в модернизацию и обновлений объектов систем теплоснабжения. В связи с чем предприятие и обращалось в  ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). 26 мая 2016 года был заключен кредитный договор между ЕБРР и ГКП «КТЭК».

Проект модернизации теплоснабжения города включает в себя, модернизацию тепловых сетей, ТЭЦ, котельных № 2, № 3, а так же цеха — на что был получен заем в сумме 3,7 миллиарда тенге, с со финансированием из республиканского и местного бюджета на сумму 2,9 млрд тенге, а так же бюджетные средства  программы «Нурлы Жол» в размере 1,4 мрд тенге.

На данный момент полностью модернизирована котельная №7 (военный городок), закончена реконструкция теплосетей на улицах Тауелсиздик и Алтынсарина. Полностью работы по программе модернизации тепловики намерены закончить в 2019 - 2020 годах.

Журналисты попросили представителя КТЭК прокомментировать сообщение областной прокуратуры о том, что с 1 сентября снижены тарифы за свет и тепло, поскольку были выявлены нарушения, в том числе и у ГКП «КТЭК». В тариф необосновано внесли расходы на покупку оборудования.

- Прокуратура не имеет право снижать тарифы, тарифы нам пересматривают и утверждают наш уполномоченный орган. По вопросу проверки еще не рассматривались материалы, а компенсирующий тариф у нас ввели с 1 сентября за неисполнение статьи затрат в тарифной смете — ремонт подрядным способом. Мы перевыполнили ремонты в целом за счёт госспособа, но снизили по подряду. Поэтому ввели компенсирующий тариф, но он был очень небольшой, - пояснила ведущий экономист планового отдела ГКП «КТЭК» Надежда ПОДОЛЯКОВА.

Также был задан вопрос, о том какая нагрузка в связи с займом ЕБРР, ляжет на тариф в ближайшие годы. Как рассказали сотрудники «КТЭК»,  выплата основного долга начнётся с 2019 года и займет 10 лет, сейчас идет погашение процентов. Выплата долга рассчитана до 2029 года.

Главного специалиста отдела нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках Департамента по урегулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Жанибека ДУЙСЕНБАЕВА спросили, за счет чего можно будет снижать тарифы, на чем настаивает президент страны. Антимонопольщик с ответом затруднился.

Вопросы на встрече задавали лишь журналисты, поскольку ждать таковых от массово присутствовавших работников КТЭК не приходилось. "Есть ли у зала еще вопросы?", - спросил Солодов, чем вызвал невольный смех в зале. 

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Костанайские тепловики рассказали о тарифах, планах и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Жанибека ДУЙСЕНБАЕВА спросили, за счет чего можно будет снижать тарифы, на чем настаивает президент страны. Антимонопольщик с ответом затруднился.///

три дня прошло, после выступления президента.
а они все в затруднении.
не поняли наверное , что он них требуют.
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§ 211
Re: Костанайские тепловики рассказали о тарифах, планах и...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6008
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.11.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повышать однозначно надо..
Пока не пришли другие сети.
Не повышая тарифы можно развалить всю систему..
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