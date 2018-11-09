"Астана" на последних минутах вырвала победу в Лиге Европы
Футболисты "Астаны" выиграли у чешского "Яблонца" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы, сообщает спортивный портал Vesti.kz. Игра группы К проходила вечером 8 ноября на "Астана Арене".
Фото © Reuters
Первый тайм завершился вничью - 1:1. На 18-й минуте бразильский полузащитник Педро Энрике вывел "Астану" вперед, но в концовке "Яблонец" сумел отыграться после углового - мяч на 41-й минуте записан на Давида Лишку, хотя последним его коснулся хавбек хозяев Бахтиер Зайнутдинов.
Столичная команда сумела вырвать победу в концовке второго тайма. На 88-й минуте гол забил защитник "Астаны" Евгений Постников.
После этой победы "Астана" закрепила первое место в своей группе, опережая киевское "Динамо", французский "Ренн" и чешский "Яблонец".
Матчи пятого тура Лиги Европы пройдут 29 ноября. В этот день "Астана" на своем поле встретится с "Динамо", а "Яблонец" примет "Ренн". Завершится же групповой этап 13 декабря.
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