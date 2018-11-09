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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Элементарно. Вылетел с ПП - не больше 5 комментов в день в ЛЮБЫХ темах, ветках. Источник:www.ng.kz Это возможно только тогда, когда на форуме сотен пять "бойцов".. Когда их...
09.11.18 14:39
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: показал абсурдность пернатых накруток, которыми Источник:www.ng.kz Нет.. Я то показываю результат и чем занимаюсь.. Другое дело, как если бы я что то выискивал с интернета и тупо...
09.11.18 14:37
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: А это самый большой самолёт в Мире. читай #1349 в своей деревне. страница 90.
09.11.18 14:37
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Чё хачу - то и пешу. Ну вот видишь.. Врешь и клевещешь на каждом углу, особенно там, где меня нет..
09.11.18 14:36
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
А это самый большой самолёт в Мире. АИРБУС - 380. a.radikal.ru Идёт на посадку в аэроплорт Гамбурга... :lol: :oops:
09.11.18 14:22
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"Астана" на последних минутах вырвала победу в Лиге Европы

9 ноября 2018, 11:17 |  Спорт

Футболисты "Астаны" выиграли у чешского "Яблонца" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы, сообщает спортивный портал Vesti.kz. Игра группы К проходила вечером 8 ноября на "Астана Арене".

© Reuters

Фото © Reuters

Первый тайм завершился вничью - 1:1. На 18-й минуте бразильский полузащитник Педро Энрике вывел "Астану" вперед, но в концовке "Яблонец" сумел отыграться после углового - мяч на 41-й минуте записан на Давида Лишку, хотя последним его коснулся хавбек хозяев Бахтиер Зайнутдинов.

Столичная команда сумела вырвать победу в концовке второго тайма. На 88-й минуте гол забил защитник "Астаны" Евгений Постников.


После этой победы "Астана" закрепила первое место в своей группе, опережая киевское "Динамо", французский "Ренн" и чешский "Яблонец". 

Матчи пятого тура Лиги Европы пройдут 29 ноября. В этот день "Астана" на своем поле встретится с "Динамо", а "Яблонец" примет "Ренн". Завершится же групповой этап 13 декабря.
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* 211
Re: "Астана" на последних минутах вырвала победу в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.11.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то ужос..
Я думал они Реал или Ювентус выиграли..
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