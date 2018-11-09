Меморандум о сотрудничестве Костанайской и Оренбургской областей подписали на XV форуме межрегионального сотрудничества

8 ноября, в Петропавловске, где проходит XV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области и министерством физкультуры, спорта и туризма соседней с нашим регионом Оренбургской области (РФ).

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Документ предусматривает сотрудничество регионов в сфере туризма. Предполагается, что в дальнейшем представители этих отраслей обсудят взаимовыгодные соглашения в этой отрасли: привлечение инвестиций, повышение квалификации сотрудников, разработку совместных туристских маршрутов.

Как сообщает sputnik, сегодня, 9 ноября, состоится главное событие форума - встреча президентов Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Главы Казахстана и России примут участие в пленарном заседании и подпишут порядка 30 межправительственных и межрегиональных документов.