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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Элементарно. Вылетел с ПП - не больше 5 комментов в день в ЛЮБЫХ темах, ветках. Источник:www.ng.kz Это возможно только тогда, когда на форуме сотен пять "бойцов".. Когда их...
09.11.18 14:39
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: показал абсурдность пернатых накруток, которыми Источник:www.ng.kz Нет.. Я то показываю результат и чем занимаюсь.. Другое дело, как если бы я что то выискивал с интернета и тупо...
09.11.18 14:37
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: А это самый большой самолёт в Мире. читай #1349 в своей деревне. страница 90.
09.11.18 14:37
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Чё хачу - то и пешу. Ну вот видишь.. Врешь и клевещешь на каждом углу, особенно там, где меня нет..
09.11.18 14:36
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
А это самый большой самолёт в Мире. АИРБУС - 380. a.radikal.ru Идёт на посадку в аэроплорт Гамбурга... :lol: :oops:
09.11.18 14:22
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Меморандум о сотрудничестве Костанайской и Оренбургской областей подписали на XV форуме межрегионального сотрудничества

9 ноября 2018, 10:19 |  Государство

8 ноября, в Петропавловске, где проходит XV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области и министерством физкультуры, спорта и туризма соседней с нашим регионом Оренбургской области (РФ).

Фото портала Оренбуржье

Документ предусматривает сотрудничество регионов в сфере туризма. Предполагается, что в дальнейшем представители этих отраслей  обсудят взаимовыгодные соглашения в этой отрасли: привлечение инвестиций, повышение квалификации сотрудников,  разработку совместных туристских маршрутов.

Как сообщает sputnik, сегодня, 9 ноября, состоится главное событие форума - встреча президентов Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Главы Казахстана и России примут участие в пленарном заседании и подпишут порядка 30 межправительственных и межрегиональных документов.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Меморандум о сотрудничестве Костанайской и Оренбургской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2905
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.11.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сомневаюсь,что туристы толпами попрутся в оренбург, да и у нас тут что ловить?
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§ Sniper
Меморандум о сотрудничестве Костанайской и Оренбургской областей подписали на XV форуме межрегионального сотрудничества
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.11.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Сомневаюсь,что туристы толпами попрутся в оренбург, да и у нас тут что ловить?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=786055&topic_id=36101&forumid=1#786055

наверное, бегун Каерке их пригласил..... отраслевой министр не чешется....зря только Алексу душу разбередил своими несбыточными проектами....
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§ maxsaf
Re: Меморандум о сотрудничестве Костанайской и Оренбургской...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 ноября, состоится главное событие форума - встреча президентов Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32924#786055

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