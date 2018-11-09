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48 человек эвакуировали из-за пожара в Рудном
9 ноября 2018, 10:32 | Происшествия
Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи 9 ноября. На первом этаже в пятиэтажном доме по ул. Качарской в Рудном начался пожар. В итоге из-за задымления жильцов подъезда эвакуировали.
Среди 48-ми человек, выведенных на улицу людей, было 8 детей. Пострадавших нет. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото usinsk.online
Как выяснилось позже, в одной из квартир горел диван. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Очаг потушили менее чем за 30 минут.
Как сообщили в пресс-службе, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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