48 человек эвакуировали из-за пожара в Рудном

Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи 9 ноября. На первом этаже в пятиэтажном доме по ул. Качарской в Рудном начался пожар. В итоге из-за задымления жильцов подъезда эвакуировали.

Среди 48-ми человек, выведенных на улицу людей, было 8 детей. Пострадавших нет. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото usinsk.online

Как выяснилось позже, в одной из квартир горел диван. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Очаг потушили менее чем за 30 минут.

Как сообщили в пресс-службе, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.