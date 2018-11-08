Свободу выражения мнений и мирных собраний обсудили в Костанае чиновники и гражданские активисты

Цель региональной консультации, организованной офисом Управления верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии - понять, как реализованы 80 рекомендаций, которые были ранее даны Казахстану международными организациями по правам человека.

Как уже сообщала "НГ", мероприятие прошло сегодня, 8 ноября, в конференц-зале гостиницы «Тобол». На нем присутствовали представители государственных органов, НПО, СМИ, а также гражданские активисты.

Выступая перед собравшимися, советник по правам человека офиса ООН Петер НАДЕРЕР сказал, что консультация должна стать диалоговой площадкой для «комфортного обсуждения между гражданским обществом и государственными органами опыта, который существует в Костанайской области по таким фундаментальным правам человека, как свобода выражения мнений и мирных собраний».

- В Костанае проходит первая консультация, еще 4-5 будут в других регионах, после чего, в конце следующего года, мы проведем в Астане масштабное заседание на национальном уровне, - добавил Петер Надерер. – Мероприятие финансируется Казахстаном в виде взноса, который перечислен нашему офису.

Участники консультаций высказали мнение о соблюдении названных прав в трех аспектах: какую роль в этом играет местная власть, как обеспечивают свободу мирных собраний правоохранительные органы, а также обсудили сложившуюся практику судебных и надзорных органов и правозащитных учреждений в обеспечении свободы выражения мнений.

Представители госорганов рассказали о сложившейся в Костанайской области системе, которая дает возможность гражданам доносить свое мнение до местного руководства. По мнению помощника прокурора областной прокуратуры Серика НУРГАЗИНОВА, созданные условия дают возможность людям откровенно высказываться, поэтому фактов нарушения таких прав надзорными органами не зафиксированы.

Судья специализированного административного суда Костаная Асель СПАНОВА назвала статистику привлечения к административной ответственности граждан за нарушение правовых норм, регулирующих эту сферу. Но все примеры были из других регионов. На вопрос, были ли такие случаи в Костанайской области, она ответить не смогла. Как и подполковник полиции Адайбек ЖАНСУГУРОВ на просьбу привести примеры задержания людей за участие в акции, которая проводилась без разрешения акимата.

- Я такие сведения давать не уполномочен, - сказал Жансугуров. - По этому поводу нужно официально делать запрос в адрес начальника ДВД области. Работая на массовых мероприятиях, мы руководствуемся нашими ведомственными приказами и инструкциями, которые направлены на соблюдение законности и обеспечении безопасности граждан.

Чтобы не возникали такого рода коллизии, адвокат Снежанна КИМ предложила в отношениях между акиматом и организаторами мирных собраний перейти от разрешительного подхода к уведомительному.

- Людям нужно доверять и позволять им большее, тогда у них будет меньше поводов для выражения недовольства властью, - посоветовала Ким.

Представителям правоохранительных органов гражданские активисты высказали претензии по поводу того, что они не проявляют инициативы по корректировке тех законов Казахстана, которые противоречат международному праву. На что помощник прокурора ответил, что на это нужно смотреть «в динамике», что такая работа проводится, но многое зависит от законодателей.

Одно дело - дать свободу для выражения мнения, и другое – как власти на него отреагируют. Гражданский активист Павел СУХАРНИКОВ выразил недоумение по поводу сложившейся практики принятия некоторых решений местными властями. В частности – переименования улиц и населенных пунктов. Он считает, что это происходит по воле узкой группы людей, хотя нужно более широко изучать общественное мнение.

Представители общественных организаций, которые занимаются проблемами детей-инвалидов, привели примеры, когда они вынуждены были удерживать родителей от крайних форм протеста. Такая ситуация возникала потому, что все обращения к властям обычным правовым способом не принесли нужного результата.

- Нужно в каждой области ввести уполномоченного по правам детей, - предложила руководитель ОО «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА.

Участвующая в дискуссии главный эксперт учреждения Уполномоченного по правам человека в РК Гульмира АУКАШЕВА сообщила, что сейчас собираются предложения для законодателей, чтобы они внесли соответствующие поправки. В том числе по защите прав детей.

Журналист Александра Сергазинова добавила, что никто сейчас не занимается вопросами соблюдения прав людей, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Если у других граждан есть возможность публично выразить протест, то у осужденных нет возможности защитить себя, когда к ним применяют недозволенные законом методы.

- У нас нет таких правозащитных общественных организаций, - заявила Сергазинова. – Я обращаюсь к присутствующим здесь адвокатам: почему бы вам не взять на себя эту миссию.

Советник по правам человека офиса ООН Петер Надерер выразил удовлетворение ходом дискуссии. Он пообещал предложения, высказанные в Костанае, и те, что прозвучат во время консультаций в других регионах, обобщить и рассмотреть на итоговом заседании в Астане.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Петер НАДЕРЕР: «Цель консультации – создать диалоговую площадку для комфортного обсуждения между гражданским обществом и государственным органами»