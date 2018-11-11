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«Просто хотел чтобы он за слова ответил» - обвиняемого в убийстве мужчину судят в Костанае

Артём МАРУСИЧ

11 ноября 2018, 09:43 |  Криминал

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассматривается дело об убийстве 57-летнего Валерия Тодирашко, тело которого было обнаружено 27 июля возле дома № 10 по улице Мауленова. Жители этого района заявляли "НГ", что устали от беспорядка и антисанитарии, которая царит рядом с их домом. Жильцы считают, что причиной тому - соседство с центром ресоциализации.

Подсудимый - 64-летний Валерий КИЧИГИН, который как и убитый вел асоциальный образ жизни, признает, что  с товарищем пил, подрался, но убийство категорически отрицает.

По словам свидетелей, потерпевший снимал сарай неподалеку от места убийства, где и проживал.

По версии следствия, Кичигин во время пьянки ударил потерпевшего камнем по голове, отчего тот скончался.

Пить в тот день Кичигин начал возле центра ресоциализации по улице Мауленова. Распив одну бутылку водки с инвалидом из центра - отправился в рядом расположенный магазин за добавкой и присоединился к компании из двух человек, которые проводили свой досуг тут же и тоже с бутылкой. Один из них был Тодирашко.

За очередной порцией выпивки они пошли вдвоем и дальше уже пили на пару.

Во время следствия Кичигин заявлял, что потерпевший назвал его козлом, за что и получил удары в лицо, а затем булыжником по голове. Тодирашко упал, а Кичигин, решив, что он потерял сознание, ушел спать за ближайшие кусты.

Проснувшись, Кичигин увидел оцепление и полицейских, те в свою очередь спросили не знает ли он убитого, на что Кичигин ответил что знает и недавно пил с ним.

В суде от своих прежних показаний подсудимый отказался.

- Я может и говорил, но я в стрессе был, там меня еще пугали вдобавок: убойный, опера, - заявил он. - Говорили что если я не сознаюсь - они меня запрут в плохую камеру. Не хотел я его убивать, просто хотел чтобы он за слова ответил.

Подсудимый заявил что угрожал ему некий сотрудник Леша, в кабинете у начальника Южного отдела, когда там было 5-6 человек.Там же его, якобы, заставили сказать, что он левша и бил потерпевшего левой рукой.

- Я то его ударил в левую часть, а у него с правой стороны разбито, - отметил Кичигин. - А я не левша и никогда им не был.

Согласно новым показаниям подсудимого, собутыльника он оставил в сознании и в нескольких метрах о того места, где было обнаружено тело. 
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§ Азамат Лисов
Re: «Просто хотел чтобы он за слова ответил» - обвиняемого в...
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 11.11.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. А вдруг правда не он...
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* drakon
Re: «Просто хотел чтобы он за слова ответил» - обвиняемого в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15056
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.11.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я верю - подсудимому... :-o
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