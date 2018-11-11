«Просто хотел чтобы он за слова ответил» - обвиняемого в убийстве мужчину судят в Костанае
Артём МАРУСИЧ
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассматривается дело об убийстве 57-летнего Валерия Тодирашко, тело которого было обнаружено 27 июля возле дома № 10 по улице Мауленова. Жители этого района заявляли "НГ", что устали от беспорядка и антисанитарии, которая царит рядом с их домом. Жильцы считают, что причиной тому - соседство с центром ресоциализации.
Подсудимый - 64-летний Валерий КИЧИГИН, который как и убитый вел асоциальный образ жизни, признает, что с товарищем пил, подрался, но убийство категорически отрицает.
По словам свидетелей, потерпевший снимал сарай неподалеку от места убийства, где и проживал.
По версии следствия, Кичигин во время пьянки ударил потерпевшего камнем по голове, отчего тот скончался.
Пить в тот день Кичигин начал возле центра ресоциализации по улице Мауленова. Распив одну бутылку водки с инвалидом из центра - отправился в рядом расположенный магазин за добавкой и присоединился к компании из двух человек, которые проводили свой досуг тут же и тоже с бутылкой. Один из них был Тодирашко.
За очередной порцией выпивки они пошли вдвоем и дальше уже пили на пару.
Во время следствия Кичигин заявлял, что потерпевший назвал его козлом, за что и получил удары в лицо, а затем булыжником по голове. Тодирашко упал, а Кичигин, решив, что он потерял сознание, ушел спать за ближайшие кусты.
Проснувшись, Кичигин увидел оцепление и полицейских, те в свою очередь спросили не знает ли он убитого, на что Кичигин ответил что знает и недавно пил с ним.
В суде от своих прежних показаний подсудимый отказался.
- Я может и говорил, но я в стрессе был, там меня еще пугали вдобавок: убойный, опера, - заявил он. - Говорили что если я не сознаюсь - они меня запрут в плохую камеру. Не хотел я его убивать, просто хотел чтобы он за слова ответил.
Подсудимый заявил что угрожал ему некий сотрудник Леша, в кабинете у начальника Южного отдела, когда там было 5-6 человек.Там же его, якобы, заставили сказать, что он левша и бил потерпевшего левой рукой.
- Я то его ударил в левую часть, а у него с правой стороны разбито, - отметил Кичигин. - А я не левша и никогда им не был.
Согласно новым показаниям подсудимого, собутыльника он оставил в сознании и в нескольких метрах о того места, где было обнаружено тело.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 5
Всего: 105
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
Ну что? Алекс, как футбол... :lol: :oops:
«Просто хотел чтобы он за слова ответил» - обвиняемого в убийстве мужчину судят в Костанае
Я верю - подсудимому... :-o
«Просто хотел чтобы он за слова ответил» - обвиняемого в убийстве мужчину судят в Костанае
Да уж. А вдруг правда не он...
Аркадий ДЕНИСОВ: Форум лицемеров
растет число всевозможных комиссий, Источник:www.ng.kz А что насчет этой комиссии, что она решила??: Главврач Аркалыкской региональной поликлиники Ирина ТУРАНИНА сообщила «НГ», что для разбора...
Lexus, Kia, Audi: От каких машин отказался акимат Астаны
Зачем детскому дому "ToyotaCamry", как они на ней на природу например поедут,по 4 человека будут выезжать,или это лично для руководителя авто? Им бусик нужен,было бы практичней камри...