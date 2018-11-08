Лисаковское градообразующее предприятие «Оркен» возвращается к стратегическому проекту по обесфосфориванию руды

Об этом сегодня, 8 ноября, на брифинге в областном пресс-клубе сообщил аким Лисаковска Алмат ИСМАГУЛОВ. Обесфосфоривание улучшит металлургические качества концентрата и сделает его более конкурентным товаром.

Над решением проблемы ученые бьются уже около 20 лет. На предприятии, которое является филиалом железорудного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» в 2004 году была предпринята попытка использования одной из предложенных технологий, получены лабораторные образцы дефосфоризованной руды, однако, на промышленном уровне идея оказалась нежизнеспособной.

- Я в прошлом году встречался с главой АО «Арселор Миттал Темиртау» господином Парамжитом Калоном, он подтвердил, что принято решение по возобновлению проекта по обесфосфориванию лисаковской руды, - сказал аким Лисаковска. - На сегодняшний день компанией ведется работа по выделению инвестиций для этого.

Алмат Исмагулов сообщил также, что ситуация с отгрузками лисаковского железорудного концентрата стабилизировалась. Предприятие работает без простоев. На нем трудится около 700 человек, долгов по зарплате нет.