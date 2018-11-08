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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
О.. Бакчан выгреб из статуса ( только чтения) Салем
08.11.18 15:14
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А посему оценку простолюдин дать права не имеет.. Ведь это только дар Судьбы, Бог сам тебе навеет.. Ведь прагматичный, умный он.. Огромный от меня ему Поклон..
08.11.18 14:58
Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
таноми52: На счёт третьего варианта я чет задумался. На форуме же есть россияне. Серый волк отпадает сразу, тот путешествует опять где нибудь, не до глупостей ему. Как вариант форумчан Моше ....
08.11.18 14:50
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: А я со стороны кто Да не знаю кто тут со стороны.. Это игра, это саспенс. Сегодня ты играешь роль одну а завтра вновь сыграть вторую вдруг обязан.. В театре вечном под названием наш Форум...
08.11.18 14:48
таноми52
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital: Третий вариант неплохой)) Источник:www.ng.kz Не знаю, правда ли, но, вроде, гражданство после женитьбы тоже не сразу дают . Какой-то срок должен пройти. Так что другой вариант может...
08.11.18 14:45
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Лисаковское градообразующее предприятие «Оркен» возвращается к стратегическому проекту по обесфосфориванию руды

Галина КАТКОВА

8 ноября 2018, 13:05 |  Государство

Об этом сегодня, 8 ноября, на брифинге в областном пресс-клубе сообщил аким Лисаковска Алмат ИСМАГУЛОВ. Обесфосфоривание улучшит металлургические качества концентрата и сделает его более конкурентным товаром.

Над решением проблемы ученые бьются уже около 20 лет. На предприятии, которое является филиалом железорудного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» в 2004 году была предпринята попытка использования одной из предложенных технологий, получены лабораторные образцы дефосфоризованной руды, однако, на промышленном уровне идея оказалась нежизнеспособной.

 - Я в прошлом году встречался с главой АО «Арселор Миттал Темиртау» господином Парамжитом Калоном, он подтвердил, что принято решение по возобновлению проекта по обесфосфориванию лисаковской руды, - сказал аким Лисаковска. - На сегодняшний день компанией ведется работа по выделению инвестиций для этого.

Алмат Исмагулов сообщил также, что ситуация с отгрузками лисаковского железорудного концентрата стабилизировалась. Предприятие работает без простоев. На нем трудится около 700 человек, долгов по зарплате нет.
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