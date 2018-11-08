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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
О.. Бакчан выгреб из статуса ( только чтения) Салем
08.11.18 15:14
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А посему оценку простолюдин дать права не имеет.. Ведь это только дар Судьбы, Бог сам тебе навеет.. Ведь прагматичный, умный он.. Огромный от меня ему Поклон..
08.11.18 14:58
Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
таноми52: На счёт третьего варианта я чет задумался. На форуме же есть россияне. Серый волк отпадает сразу, тот путешествует опять где нибудь, не до глупостей ему. Как вариант форумчан Моше ....
08.11.18 14:50
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: А я со стороны кто Да не знаю кто тут со стороны.. Это игра, это саспенс. Сегодня ты играешь роль одну а завтра вновь сыграть вторую вдруг обязан.. В театре вечном под названием наш Форум...
08.11.18 14:48
таноми52
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital: Третий вариант неплохой)) Источник:www.ng.kz Не знаю, правда ли, но, вроде, гражданство после женитьбы тоже не сразу дают . Какой-то срок должен пройти. Так что другой вариант может...
08.11.18 14:45
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Региональная консультация по свободе выражения мнения проходит в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

8 ноября 2018, 11:31 |  Общество

Сегодня в Костанае проходит региональная  консультация по свободе выражения мнения, мирных собраний и ассоциаций. Мероприятие организовано офисом ООН по правам человека в Центральной Азии.

Советник по правам человека офиса  Петер НАДЕРЕР, открывая дискуссию, сказал, что цель этого мероприятия - создать диалоговую площадку для обмена мнениями между представителями госструктур и гражданского общества.

В мероприятии участвуют неправительственные организации, сотрудники акимата, правоохранительных органов.  Всего в регионах Казахстана пройдут пять таких консультаций. Их итоги подведут в конце 2019 г. в Астане на общей конференции.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Региональная консультация по свободе выражения мнения...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5925
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.11.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох Петер..
Они там в Европах все такие?
Они не знают что волк, обычно не спрашивает о правах ягненка у самого ягненка, потому что он знает о бесполезности данного мероприятия?
Ну ягненок..
Даже он понимает, что никаких прав у него нет..
Касается не только госов и каких то людей, касается всех сильных и слабых..
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§ maxsaf
Re: Региональная консультация по свободе выражения мнения...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.11.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
консультация по свободе выражения мнения, мирных собраний и ассоциаций

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32917#785799

Похоже на подготовительные мероприятия...
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§ Сабыр
Re: Региональная консультация по свободе выражения мнения...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 08.11.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда ты приехал открывать дискуссию,Петер)) Смешно да и только.. 211 красавчик,всё грамотно расписал.
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§ Сабыр
Re: Региональная консультация по свободе выражения мнения...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 08.11.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится,за какой-то цвет футболки задерживали в центре и избили парня,а Петя про какие-то собрания и выражения мнения..
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§ drakon
Re: Региональная консультация по свободе выражения мнения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15027
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ох Петер..
Они там в Европах все такие?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32917

Да, почти все, сказкам - верят... :lol:
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