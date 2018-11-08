Региональная консультация по свободе выражения мнения проходит в Костанае

Сегодня в Костанае проходит региональная консультация по свободе выражения мнения, мирных собраний и ассоциаций. Мероприятие организовано офисом ООН по правам человека в Центральной Азии.

Советник по правам человека офиса Петер НАДЕРЕР, открывая дискуссию, сказал, что цель этого мероприятия - создать диалоговую площадку для обмена мнениями между представителями госструктур и гражданского общества.

В мероприятии участвуют неправительственные организации, сотрудники акимата, правоохранительных органов. Всего в регионах Казахстана пройдут пять таких консультаций. Их итоги подведут в конце 2019 г. в Астане на общей конференции.