17 тысяч учителей не смогли сдать национальное квалификационное тестирование
Из 51 тысячи учителей тестирование успешно прошли только 34 тысячи педагогов, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото tengrinews.kz
17 086 учителей не сдали национальное квалификационное тестирование, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
Из 51 271 учителя всех регионов страны, которые приняли участие в тестировании, категории получили далеко не все.
Тестирование успешно сдали 34 185 педагогов:
- педагог-модератор – 10 346 (72%);
- педагог-эксперт – 12 215 (65%);
- педагог-исследователь – 10 957 (65%);
- педагог-мастер – 667 (53%).
"В сравнении с прошлым тестированием повысилось количество педагогов, преодолевших пороговый уровень", – отметили в ведомстве.
Национальное квалификационное тестирование проходило в Казахстане во второй раз. С 3 по 5 ноября педагоги, которые хотят повысить свою квалификацию, сдавали тесты на базе 36 вузов, двух колледжей и 27 школ.
Аттестация превращается в ЕНТ в самом худшем его виде, считает депутат Мажилиса Парламента, отличник образования РК Ирина Смирнова.
"Учителя вынуждены идти и сдавать тестирования. С какой радости, слушайте? Это учителя, взрослые люди. Пусть это будет независимый центр. Человеку надо – пошёл сдал в конце концов. Мы в современном мире живём, есть цифровизация, можно в онлайн-режиме сдавать. Но почему надо собирать всех? Там из села люди приехали рано утром, некоторые ночью выехали из своих сёл, чтоб поехать сдавать. Это всё деньги, нервы, зачем всё это делать, я этого не пойму. Никто им ничего не оплачивает", – сказала она.
По словам депутата, если Президент сказал, что нужно повысить заработную плату учителям, то нужно её повысить без каких-либо экзаменов.
"Когда человеку повысят заработную плату хотя бы до средней по стране, тогда пусть он уже сам выбирает: если хочет, пусть сдаёт и повышает в удобное время, без кучи надсмотрщиков. Это его личное дело. А когда учителей в пять утра загоняют в автобусы и они приезжают в место тестирования без удобств, это нормально разве. В конце концов это учителя", – возмущена она.
Аттестация должна проходить в другом ключе, отметила Ирина Смирнова. Она должна повышать уважение к самому учителю.
"Чтобы повысить эту мизерную, несчастную зарплату, ты должен доказать, отработать. Так надо тогда ко всем точно так же. Ну, например, к депутатам и министрам. Пусть все сдают аттестацию, достойны они или нет. Просто повысьте человеку зарплату, потому что низкая", – заключила она.
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