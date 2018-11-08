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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
О.. Бакчан выгреб из статуса ( только чтения) Салем
08.11.18 15:14
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А посему оценку простолюдин дать права не имеет.. Ведь это только дар Судьбы, Бог сам тебе навеет.. Ведь прагматичный, умный он.. Огромный от меня ему Поклон..
08.11.18 14:58
Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
таноми52: На счёт третьего варианта я чет задумался. На форуме же есть россияне. Серый волк отпадает сразу, тот путешествует опять где нибудь, не до глупостей ему. Как вариант форумчан Моше ....
08.11.18 14:50
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: А я со стороны кто Да не знаю кто тут со стороны.. Это игра, это саспенс. Сегодня ты играешь роль одну а завтра вновь сыграть вторую вдруг обязан.. В театре вечном под названием наш Форум...
08.11.18 14:48
таноми52
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital: Третий вариант неплохой)) Источник:www.ng.kz Не знаю, правда ли, но, вроде, гражданство после женитьбы тоже не сразу дают . Какой-то срок должен пройти. Так что другой вариант может...
08.11.18 14:45
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Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие преступлений...

«Вполне ожидаема и реакция властей на наглых журналистов, все-таки заглянувших за забор «секретного» объекта»
8 ноября 2018, 09:05 |  Мнения

Удивительные дела творятся, граждане читатели, в нашей епархии после публикации статьи «Секретные апартаменты для президента», где наш журналист попытался проанализировать, во сколько налогоплательщикам обходится содержание резиденций президента, которые есть, пожалуй, в каждой области Казахстана. Выяснили, что нехило обходится - наша, только по официальным данным, 32 млн в год, дороже, чем годичное проживание в трехкомнатном номере под названием «президентский люкс» в гостинице «Медеу». 

Нам отказались показать внутреннее содержание роскошных апартаментов, в которых президент в лучшем случае может находиться два раза в год, а на практике бывает и того меньше. Это показательно, но уже не удивляет. Как и дистанция огромного размера между высказываниями самого президента о необходимости чиновникам перестать воспринимать бюджет страны как бездонную бочку и жизненными реалиями, где госслужащие продолжают покупать за бюджетные деньги роскошные иномарки и содержать пустующие шикарные объекты. Вполне ожидаема и реакция властей на наглых журналистов, все-таки заглянувших за забор «секретного» объекта.

А  вот как выразилось это недовольство, удивляет. Способом, которым мы это слелали, активно заинтересовалась... полиция. При этом стражи порядка проявили невиданную ретивость.

1 ноября, в 16.08, рапорт начальника ОУИП МПС УВД Костаная Востротина, прочитавшего статью, опубликованную 11 октября, зарегистрирован в КУИ для начала досудебного расследования. Уже в 16.30 в редакцию позвонил, а следом и пришел участковый, разыскивающий автора статьи. Узнал, что Ольга Лихограй в отпуске, и опросил зам. главного редактора. 2 ноября с утра оперативные мероприятия возобновились. Полицейские остановили у подъезда дома мужа журналистки и активно интересовались, где она и когда будет, чтобы ее можно было допросить. Причину интереса не назвали.

А ведь когда пару лет назад воры вынесли сейф с деньгами из офиса «Твоего шанса», мы так и не дождались, чтобы делом занялись всерьез. Ни следственных мероприятий, ни интереса к уликам, ни уведомления о том, что дело закрыто. Оно просто кануло в болото висяков. Когда преступники вытащили рекламную выручку из машины «ТШ», ситуация развивалась так же. И когда нам высадили громадное витринное стекло на входной группе в редакцию - тоже ничего! Не интересовали эти «мелочи» полицию, и все тут. А вот как попало к нам в руки видео резиденции и нарушили ли мы какие-то правила - это да, важняк!

Уважаемые стражи порядка, не тратьте свое драгоценное время и силы зря, не кошмарьте семьи наших сотрудников! Закон дает нам право не раскрывать наших источников до решения суда, если, конечно, для него вообще есть повод. И этим правом мы воспользуемся.
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 08.11.18 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не забывайте, что у них козырь в руках. Могут вкупе со своими понятыми подкинул килошник героина и за особо крупный размер на 15-20 лет. И будет неудивительно. У нас было 4 кражи, поджег. Последняя кража с покушением на убийство. И ни одного раскрытия. Последнего ублюдка споймал и сдал погонникам, оформляли 2 часа, выпустили за 30 минут. Ну как то так с нашими погонниками. Правды нет и если нужно- искать ее нужно самому. Хотите кого то найти- лучше дружите с ворами, быстрее раскроете свои висяки.
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§ Vital
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.11.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это давно уже понятно что нг прикроют. И не только за статьи, но и из за форума.
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§ yudjin
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5599
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого и следовало ожидать... Личные тайны, блага и прихоти чиновников за бюджетный народный счёт охраняются в первую очередь... а людишки уже по остаточному принципу.
P.S. Рад приветствовать Ольгу Германовну в рядах !
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§ Гость_
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 08.11.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За пол века жизни я ни разу не видел помощи от полиции! Они ни разу ничего не раскрыли, ничего не нашли, никого не поймали и никого не наказали! А бывало в жизни всякое... Та-же ситуация и среди моих друзей-знакомых! А вот гадостей от них полно было...
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* Ольга Колоколова
Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие преступлений...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2243
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 08.11.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да это давно уже понятно что нг прикроют.

Ну да), это понятно все почти семнадцать лет нашего существования. И, дай бог, еще лет ...дцать будет понятно)

Цитата:
Рад приветствовать Ольгу Германовну в рядах

И я рада, что снова с вами
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§ Nikola_Esil
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 08.11.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)

Статья 33. Полеты беспилотных летательных аппаратов

3. Полеты беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами согласовываются со Службой государственной охраны Республики Казахстан.


За нарушение статьи 563 КоАП РК ("Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан") грозит штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге), для юр. лиц - 20 МРП (45 380 тенге).

В принципе не все так страшно))
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§ 211
Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие преступлений...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5925
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.11.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уш..
Наверно пришла пора поучиться у своих форумчан, у нас то есть, а это сидеть ниже травы и тише воды, без имен и фамилий, хотя бы какое то время, а вы..
И жаль что мы вас лицезреем только по таким вот поводам, значит в Багдаде не все спокойно..
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§ maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.11.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
В принципе не все так страшно))

А если запись с дрона подкинули в редакцию на флешке анонимные доброжелатели, то и вообще переживать не о чем :lol:
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§ 211
Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие преступлений...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5925
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.11.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
редакцию на флешке анонимные доброжелатели

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=785782&topic_id=36090&forumid=1#785782

Ну говоря что пора бы поучится у нас, не имел в виду полное сравнение с нами..
С саркастическим тоном анонимно говорить, что ничего не было, можем только мы..
Они не имеют на то права..
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§ Гость_
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 08.11.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
Статья 33. Полеты беспилотных летательных аппаратов



Дайте еще дату принятия этой статьи?! Сдается она совсем недавно появилась...

Цитата:
Nikola_Esil:
За нарушение статьи 563 КоАП РК ("Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан") грозит штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге), для юр. лиц - 20 МРП (45 380 тенге).



Даже готов поучаствовать в оплате штрафа, лишь бы от НГ побольше статей хороших!)))
:lol:
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§ 211
Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие преступлений...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5925
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.11.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость_:
Даже готов поучаствовать в оплате штрафа,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=785786&topic_id=36090&forumid=1&1541654774

Никто из нас к этому не готов.
То есть готов, но не на столько..
Можно вспомнить Ратель с ее многомиллионными штрафами, либо какую то другую газету..
Потому лучше стола переговоров в мире еще ничего не придумано..
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§ Nikola_Esil
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 08.11.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Даже готов поучаствовать в оплате штрафа, лишь бы от НГ побольше статей хороших!)))


Надо просто им сказать, что если не отстанут, то будем нарушать другие пункты данного Законодательного акта, где говорится про запуски ракет и пр.)))
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§ chasikov81
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
chasikov81


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Сообщений: 46
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 08.11.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КЛАССНАЯ СТАТЬЯ ОЛЬГИ КОЛОКОЛОВОЙ!!! Так держать!!!
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§ Трэвэл
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.11.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не обращение внимания на мелкие правонарушения порождает совершение опасных преступлений. Вам понравится, если кто-то будет снимать вашу личную жизнь и выкладывать в интернет? Давайте попросим представить вниманию всех жителей города жизнь и деятельность журналистов "НГ": как они живут, сколько зарабатывают, на каких машинах ездят, и за чей счет весь этот информационный банкет...
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§ 211
Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие преступлений...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5925
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.11.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и сколько бы мы не утруждали и не успокаивали себя, что задета экономика, тут конечно задета в большей степени политика и доверие к власти..
Так что никаких смешных штрафов в 40 или даже в 140 тысяч тенге не думаю что будет..
Если захотят наказать..
Но какое то предупреждение, в виде например "последнего" выговора, подобно предупреждению нам модератора, власть все же обязана как то сделать..

[Исправлено: 211, 08.11.2018 - 11:42]
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