Ольга КОЛОКОЛОВА: Эту бы энергию да на раскрытие преступлений...

Удивительные дела творятся, граждане читатели, в нашей епархии после публикации статьи «Секретные апартаменты для президента», где наш журналист попытался проанализировать, во сколько налогоплательщикам обходится содержание резиденций президента, которые есть, пожалуй, в каждой области Казахстана. Выяснили, что нехило обходится - наша, только по официальным данным, 32 млн в год, дороже, чем годичное проживание в трехкомнатном номере под названием «президентский люкс» в гостинице «Медеу».

Нам отказались показать внутреннее содержание роскошных апартаментов, в которых президент в лучшем случае может находиться два раза в год, а на практике бывает и того меньше. Это показательно, но уже не удивляет. Как и дистанция огромного размера между высказываниями самого президента о необходимости чиновникам перестать воспринимать бюджет страны как бездонную бочку и жизненными реалиями, где госслужащие продолжают покупать за бюджетные деньги роскошные иномарки и содержать пустующие шикарные объекты. Вполне ожидаема и реакция властей на наглых журналистов, все-таки заглянувших за забор «секретного» объекта.

А вот как выразилось это недовольство, удивляет. Способом, которым мы это слелали, активно заинтересовалась... полиция. При этом стражи порядка проявили невиданную ретивость.

1 ноября, в 16.08, рапорт начальника ОУИП МПС УВД Костаная Востротина, прочитавшего статью, опубликованную 11 октября, зарегистрирован в КУИ для начала досудебного расследования. Уже в 16.30 в редакцию позвонил, а следом и пришел участковый, разыскивающий автора статьи. Узнал, что Ольга Лихограй в отпуске, и опросил зам. главного редактора. 2 ноября с утра оперативные мероприятия возобновились. Полицейские остановили у подъезда дома мужа журналистки и активно интересовались, где она и когда будет, чтобы ее можно было допросить. Причину интереса не назвали.

А ведь когда пару лет назад воры вынесли сейф с деньгами из офиса «Твоего шанса», мы так и не дождались, чтобы делом занялись всерьез. Ни следственных мероприятий, ни интереса к уликам, ни уведомления о том, что дело закрыто. Оно просто кануло в болото висяков. Когда преступники вытащили рекламную выручку из машины «ТШ», ситуация развивалась так же. И когда нам высадили громадное витринное стекло на входной группе в редакцию - тоже ничего! Не интересовали эти «мелочи» полицию, и все тут. А вот как попало к нам в руки видео резиденции и нарушили ли мы какие-то правила - это да, важняк!

Уважаемые стражи порядка, не тратьте свое драгоценное время и силы зря, не кошмарьте семьи наших сотрудников! Закон дает нам право не раскрывать наших источников до решения суда, если, конечно, для него вообще есть повод. И этим правом мы воспользуемся.