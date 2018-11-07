Настоящая зимняя погода в Костанайскую область придет в пятницу

По прогнозам синоптиков, четверг, 8 ноября, будет на этой неделе последним днем, когда еще возможны положительные температуры. Уже с пятницы наша область окажется во власти мороза и метели.

Фото из архива "НГ"



- В четверг прогнозируется одинаковая температура как в светлое, так и темное время суток, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. – Ожидаем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Начиная с пятницы, 9 ноября, погода резко ухудшится. По ночам мороз будет достигать 10-15, местами 18 градусов. Днем столбики термометров также покажут только отрицательные значения - 5-10 градусов. Такая температура воздуха сохранится и в выходные дни. Всю вторую половину недели ожидаются осадки в виде снега, а также метель.

Ветер в четверг будет юго-западным, но сильным, скорость его составит 15-20 м/с. Начиная с пятницы его направление сменится на северное, при этом скоростные значения сохранятся.