Настоящая зимняя погода в Костанайскую область придет в пятницу
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, четверг, 8 ноября, будет на этой неделе последним днем, когда еще возможны положительные температуры. Уже с пятницы наша область окажется во власти мороза и метели.
Фото из архива "НГ"
- В четверг прогнозируется одинаковая температура как в светлое, так и темное время суток, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. – Ожидаем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Начиная с пятницы, 9 ноября, погода резко ухудшится. По ночам мороз будет достигать 10-15, местами 18 градусов. Днем столбики термометров также покажут только отрицательные значения - 5-10 градусов. Такая температура воздуха сохранится и в выходные дни. Всю вторую половину недели ожидаются осадки в виде снега, а также метель.
Ветер в четверг будет юго-западным, но сильным, скорость его составит 15-20 м/с. Начиная с пятницы его направление сменится на северное, при этом скоростные значения сохранятся.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 146
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Vital: Не согласен с курсом политики нашей родины и партии и руководителя. Хватит? Это
Школьное образование
Хорошая задача на логику на уровне 6-7 классов. С правильным решением за два действия. Решение выше форумчане изложили. И зачем приводить такой пример деления на 2? Чтобы детишкам сразу поставить...
Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Я прочитал. Что можно получить быстро , без очереди как выгнанный за не согласия с политической темой. Вобщем я не согласен.
Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Ускорте , прошу
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
alex_60: Ок. Было, было. Неотрецаю. Не переживай. , Чет я решил скультурнить.