Почетными гостями турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко стали победители Олимпиады, Кубка мира и чемпионатов СССР

Открытый областной турнир памяти Почётного жителя Костаная, заслуженного тренера РК, Почётного деятеля физической культуры и спорта РК, мастера спорта СССР Владимира Матвиенко проходил в спортзале ДЮСШ № 1 со 2-го по 4 ноября.

Александр Фролов из Кушмуруна (в красном) занял 3 место в весовой категории 60 кг / Фото Николая СОЛОВЬЁВА

В нем приняли участие 180 борцов 2002-2004 г. р. из Казахстана, Кыргызстана и России, поэтому турнир смело можно назвать международным.

- Владимир Петрович сам из Мендыгаринского района, из посёлка Степановка, когда -то в молодости приехал сюда работать тренером, за короткое время он стал старшим тренером области и до последнего своего дня работал в этой должности, - рассказал "НГ" руководитель управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. - Работал успешно - больше половины участников сборной Казахстана были выходцами из костанайской школы греко-римской или, как она раньше называлась, классической борьбы.

Заслуженный тренер РК по греко-римской борьбе Владимир Матвиенко / Фото предоставлено управлением спорта



Борцы показали зрелищные и волевые схватки, накаты, амплитудные броски - всё в лучших традициях борцов греко-римского стиля.

Александр Фролов из Кушмуруна (в красном) проводит амплитудный бросок / Фото Николая СОЛОВЬЁВА

Почтить память тренера приехали и его знаменитые друзья: чемпион Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США), заслуженный мастер спорта Юрий Мельниченко (Алматы), заслуженный мастер спорта РК, многократный чемпион СССР, 4-кратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы Бисолт Дециев (Шымкент), заслуженный мастер спорта РК, неоднократный чемпион Азии и мира Бахтияр Байсеитов (Алматы), заслуженный мастер спорта РК, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах Георгий Цурцумия (Астана), мастер спорта международного класса, победитель первенства СССР, обладатель Кубка мира Айваз Качиев (Алматы), мастер спорта международного класса, неоднократный призёр чемпионатов Азии, заслуженный тренер РК Марат Мальтикбаев (Семей), мастер спорта международного класса, чемпион СССР, победитель многих международных турниров Жоламан Дауренбеков (Петропавловск), заслуженный тренер России, один из лучших арбитров Олимпийских игр, доктор педагогических наук Сергей Новаковский (Екатеринбург), мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры России Александр Орехов (Челябинск).

Кирилл Минько (в синем) из Костаная занял 1 место в весовой категории 60 кг / Фото Николая СОЛОВЬЁВА

Владимир Матвиенко воспитал 45 мастеров спорта СССР по греко-римской борьбе, трех мастеров спорта международного касса и одного заслуженного мастера спорта РК - своего старшего сына Сергея. Младший сын Валерий также является именитым борцом - он мастер спорта международного класса РК, чемпион мира среди юношей.

Владимир Петрович с сыновьями Сергеем (слева) и Валерием (справа) / Фото предоставлено управлением спорта

- Жизнь Владимира Петровича была наполнена активной работой по развитию греко-римской борьбы, воспитанию молодого поколения борцов и стремления к олимпийским высотам, - отметил на церемонии открытия турнира заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ. - Для развития спорта высшего мастерства всем спортсменам и тренерам я желаю равняться на таких бескомпромиссных, талантливых и преданных спорту специалистов, каким был Владимир Петрович Матвиенко.