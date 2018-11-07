На стадии проекта выдачу новых техпаспортов планировали начать с 1 января 2019 года, передает Informburo.kz.

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Новые техпаспорта в Казахстане начнут выдавать поэтапно с 1 декабря 2018 года. Соответствующие изменения внесены в приказ от 8 декабря 2014 года "Об утверждении форм и образцов бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства".

Свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до 1 декабря 2018 года, будут действительными до перерегистрации транспортных средств, сообщается в приказе министра внутренних дел от 17 октября 2018 года.

"Свидетельства о регистрации транспортных средств выдаются поэтапно с 1 декабря 2018 года", – говорится в документе.

Техпаспорт нового образца будет меньше по размеру – примерно 5,5 на 8,5 см (вместо 7,5 на 10,5 см). Их оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и интегральной микросхемой, которая содержит более 20 различных сведений об автомобиле.

На стадии проекта выдачу новых техпаспортов планировали начать с 1 января 2019 года.