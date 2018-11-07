Разрешить исследования на детях и заключенных предложили в Казахстане

В Казахстане предложили разрешить проведение клинические исследования на всех категориях лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz. Соответствующую норму обсудили на пленарном заседании Мажилиса.

Иллюстративное фото kievpravda.com

Как отметила депутат Мажилиса Айгуль Нуркина, действующая редакция статьи 180 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" запрещает проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных женщинах, военнослужащих, лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, недееспособных лицах.

"В рассматриваемом законопроекте эти же лица, а также престарелые и учащиеся могут стать участниками медицинских исследований. Почему с запрета медицинских исследований на указанные категории лиц вы переходите на разрешение?", - поинтересовалась Айгуль Нуркина на пленарном заседании.

В кулуарах министр здравоохранения Елжан Биртанов ответил, что это делается для внедрения новых технологий.

"До этого было ограничение на проведение таких исследований среди определенных категорий населения, в частности детей, беременных женщин, военнослужащих. Норма вводится только для того, чтобы мы могли внедрить технологии или лекарства, предназначенные для этих категорий. Мы должны дать такую возможность. Нельзя применять лекарства (для детей), которые не проходили исследования на детях. Или препараты, которые необходимы для резидентных форм туберкулеза среди заключенных. Мы хотим получить такое разрешение по законодательству", - сказал министр.

Он отметил, что все исследования будут проводиться добровольно.

"Соответствующие документы заполняются. Есть правила, стандарты. Биоэтические комиссии будут контролировать эти исследования. Это мировая практика. Новые препараты для лечения сложных заболеваний у детей, онкологических заболеваний появляются в результате научных исследований. Показывают хорошие результаты в рамках доклинических исследований обычно на здоровых добровольцах. Многие пациенты имеют желания участвовать в таких исследованиях по собственному согласию. Это проводится бесплатно, за счет самих разработчиков – университетов, фармацевтических компаний", - сказал Биртанов.

Он отметил, что в медицинских ведущих университетах мира всегда есть раздел для пациентов и они могут подать заявку на участие.

"Это доступ к технологиям. И еще раз говорю, что это решение самого пациента. Это возможность поднять уровень качества медпомощи. (...) Цель - чтобы наши ведущие медики занимались научным изысканиям", - отметил министр.