Призёром V национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech стала школьница из Костаная

Ученица 10 класса гимназии им. Горького Анастасия ДИМУХАМЕТОВА заняла на международном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2 место в компетенции "Инженерный дизайн, машиностроительное проектирование" в возрастной категории 14-16 лет.

Директор РНПЦ «Костанай дарыны» Гульнара Укина и серебряный призёр WorldSkills Hi-Tech 2018 Анастасия Димухаметова

6 ноября ей вручили благодарственное письмо руководителя областного управления образования в школе для одарённых детей "Озат", а также денежное поощрение. Кроме того, был отмечен вклад преподавателей девочки - Андрея Лисовского и Галины Лисовской, учителей информатики в гимназии им. Горького.

Галия Елешова, Галина Лисовская и Андрей Лисовский

Поздравить Анастасию Димухаметову с серебром чемпионата приехали заведующая сектором отдела образования акимата Костаная Галия Елешова, директор РНПЦ «Костанай дарыны» Гульнара Укина, и. о. директора Регионального центра развития дополнительного образования Елена Петренко, директор гимназии им. Горького Ирина Шушпанова.

Призера чемпионата поздравили Ирина Шушпанова и Елена Петренко

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов в возрасте от 18 до 28 лет крупнейших отечественных промпредприятий, которые проходят в Екатеринбурге.

В этом году WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 российских и зарубежных мастеров-экспертов. Кроме конкурсантов из России, в нем приняли участие молодые профессионалы из 9 стран мира. Соревнования прошли в Екатеринбурге 25-27 октября. На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в 40 компетенциях соревновались 36 команд, представлявших крупнейшие российские госкорпорации и лидеров от промышленности: Росатом, Ростех, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), УВЗ (Уралвагонзавод), Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД, ПАО «Газпром нефть» и другие.

Ученики гимназии им. Горького поздравили одноклассницу с призовым местом

- Я бы хотела сказать огромное спасибо отделу образования, нашим учителям, нашей школе, что у нас есть возможность посещать международные и национальные соревнования, на которых мы можем обмениваться опытом с участниками из других стран, - сказала Анастасия после вручения благодарственного письма. - Уже сейчас мы осваиваем новые специальности которые появятся в экономике Казахстана, это очень радует и обязательно скажется в положительную сторону для всей страны.

- В этом конкурсе делается упор на машиностроение, участие также принимали граждане Индии и Китая. Мы уже принимали участие в этом конкурсе и занимали 3 место, в этом году - второе, - рассказал «НГ» учитель информатики гимназии им. Горького Андрей ЛИСОВСКИЙ. Различные компетенции - такие, как робототехника, машиностроение, и так далее. Мы участвовали в направлении "Инженерный дизайн". Задания такие, как распечатать на 3D-принтере внутренности микросхем камер видеонаблюдения, корпус для видеокамеры. Главное - чтобы всё подошло и всё сходилось. Спроектировать погрузчик к экскаватору в 3D.

Андрей Лисовский: "Настя - очень усидчивая, целеустремлённая"

- Как известно, девочки-технари встречаются гораздо реже мальчиков. Насколько сложно было работать с девочкой?

- Мы с Настей начали 4 года назад, участвовали и мальчишки, и они сегодня здесь присутствовали на награждении, но почему-то девочки более дисциплинированны. Сейчас те мальчишки возвращаются, чтобы заниматься, но время уже ушло. Настя - очень усидчивая, она целеустремлённая. Можно сказать, что из всех учеников она больше всего времени потратила, ну и результат не заставил себя ждать. В прошлом году она заняла 3 место на международном конкурсе в Санкт-Петербурге Далее у нас уже всё расписано по предстоящим соревнованиям.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО