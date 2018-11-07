"Пригласил выпить домой" - рудничанку обвиняют в убийстве мужчины, с которым она отмечала День города

Разбирательство по обвинению ранее судимой Ларисы КОБЕЦ 1985 г. р. в убийстве 64-летнего Юлика Ахметшина началось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам 6 ноября.





Ларису Кобец (слева) обвиняют в убийстве, Ольгу Былкову (справа) - в укрывательстве преступления



Согласно материалам дела, 10 августа 2018 года, в 23:30, во время празднования Дня города, Ахметшин пригласил Ларису Кобец и ее подругу Ольгу Былкову 1981 г. р. к себе домой. Действия хозяина квартиры во время распития спиртных напитков Кобец и Былкова расценили как домогательство.

- Он пытался меня обнять, сесть рядом, - рассказала Лариса Кобец. Звал меня, говорит "Пошли!", хватал за руки. Я вырвалась. Он взял меня за руку, потянул. Я ему сказала: "Отойди, не трогай меня!".

Слово “Пошли!” женщина поняла, как желание Ахметшина вступить с ней в половую связь. В этот момент мужчина стоял в коридоре между кухней, где находились гости, и выходом из квартиры. По словам Кобец, Ахметшин сказал, что женщины не выйдут из квартиры. Тогда она взяла на кухне нож и показала его Ахметшину.

- Я думала, что он испугается, отойдет и мы пройдем, - объяснила свой поступок Кобец. - Думала, если он отойдет - мы выйдем и уйдем. А он наоборот сделал шаг на меня. Он протянул руки в сторону ножа. Я отреагировала, подумала, что он хочет выхватить нож, и ударила его.

Кобец нанесла три удара потерпевшему в область груди, от чего тот скончался на месте.

После этого, вымыв руки, вытерла полотенцем предметы, на которых могли остаться ее отпечатки - стол, рюмки, дверную ручку. В попытке найти ключи от квартиры Кобец стала проверять карманы Ахметшина. Найдя в них бумажник, забрала из него 4 000 тенге.

Обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 99 ч. 1 (убийство) и ст. 187 ч. 1 (мелкое хищение) подсудимая признала частично, так как, по ее словам, не имела умысла убивать человека, а удары наносила с целью самообороны.

Ольга Былкова, поняв, что случилось, и испугавшись, что ее посадят, стала собирать в пакет вещи, в том числе бутылку, рюмки, нож и полотенце. Уходя, прихватила с собой газовую плиту на две конфорки, которую впоследствии продала на рынке. Обвинение по ст. 432 (укрывательство преступления) и ст. 188 ч. 1 (кража) она признала полностью.

Так как Ахметшин квартиру использовал не регулярно, он постоянно проживал в другом месте, о преступлении узнали не сразу. Проверяя сообщение соседей о плохом запахе из квартиры, дочь потерпевшего со своим мужем через окно (квартира находилась на первом этаже) увидели в квартире тело и вызвали полицию.

По словам дочери потерпевшего Алии АХМЕТШИНОЙ, ее отец был физически слабым человеком и практически не мог трудиться даже на огороде. Более того, зимой он перенес операцию на сердце, а в мае этого года - на кишечнике.

- Трудно верится, - оценила она версию о домогательствах. - Я думаю, ей можно было просто толкнуть его спокойно.

Былкова тоже считает, что у двух женщин хватило бы сил, чтобы справиться с Ахметшиным.

Следующее заседание судья назначил на 13 ноября.