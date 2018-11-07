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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: , чтобы до 24.12.18., дошла, к Рождеству зеленый горошек на оливье послал?
07.11.18 14:39
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Сыкымы: Чуток пораньше бы. Скоро 11.11 Источник:www.ng.kz Да мне главное, чтобы до 24.12.18., дошла, к Рождеству... :lol:
07.11.18 14:35
Vital
Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае
Почему парень находится под подпиской о невыезде? Он не чё ненарушел. Пешеходного перехода нет. Он по закону ПДД свободен.
07.11.18 14:31
Vital
Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае
Вопрос такой: чё такое тех .экспертиза? Если такое по закону понятие как избежать дтп? К примеру: поздно среагировал, но все по закону. Чё такое поздно среагировать? Например проводят тех экспертизу...
07.11.18 14:22
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: В Kasachstan, теперь не знаю,дойдёт или нет?. от языка не зависит, дойдет или нет . тут другие правила работают. а так то ты написал на английском( немецком). языке, а не на ...
07.11.18 14:15
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Примерную стоимость билетов бюджетной авиакомпании назвал Касымбек

7 ноября 2018, 09:07 |  Государство

Казахстанская бюджетная авиакомпания начнет работу в мае 2019 года. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Иллюстративное фото: pixabay.com

"На прошлой неделе вы видели, что Глава государства принял руководство авиакомпании "Эйр Астана" и независимого директора "Самрук-Казына". Президентом поручено создать лоукост-компанию, то есть низкобюджетную компанию или бюджетную. В мае, по планам "Эйр Астаны", эта компания уже начнет работать. Решение о создании компании уже на совете директоров компании "Эйр Астана" принято", - сказал Касымбек.

Он отметил, что многие крупные авиакомпании в мире имеют свои бюджетные подразделения.

"Такие имеют Lufthansa, British Airways, российский "Аэрофлот". Например, авиакомпания "Победа" - подразделение "Аэрофлота". Мы планируем, что "Эйр Астана" за полгода создаст компанию. В следующем году компанией будет приобретено порядка 8 новых судов, часть этих судов пойдет на новую авиакомпанию", - добавил глава МИР РК.

"Почему она будет дешевле? Расстояние между креслами будет меньше, (оплата багажа - прим.) будет идти отдельно. Сегодня по законодательству в стоимость входит и багаж. Если вы имели возможность летать польской компанией или Wizz Air в Будапешт, тариф там дешевле, потому что вы оплачиваете посадочное место. Если вы оплачиваете дополнительно багаж или обед, то нужна дополнительная плата. Многие люди хотят летать по этой цене, летают по этой цене.

Ожидается, что цены будут значительно ниже текущих, отметил министр.

"По данным авиакомпании "Эйр Астана", сегодня средняя цена в направлении Астана - Алматы составляет 32-34 тысячи тенге. Они ориентируются на 16-18 тысяч (для бюджетной авиакомпании по направлению Астана - Алматы - прим.)", - заключил Женис Касымбек.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Примерную стоимость билетов бюджетной авиакомпании назвал...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.11.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Почему она будет дешевле? Расстояние между креслами будет меньше, (оплата багажа - прим.) будет идти отдельно.

То есть вместо положенного количества мест будет больше? Автомобиль переоборудовать запрещено, а самолеты можно? :-o А возможный перегруз из-за увеличившегося количества пассажиров не возникнет?
p/s Во общем одни вопросы...
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§ Nikola_Esil
Примерную стоимость билетов бюджетной авиакомпании назвал Касымбек
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 07.11.18 - 12:26
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