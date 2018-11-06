Аким Костанайской области заявил, что письмо с предложением о переименовании региона, по его данным, не подписывали те люди, чьи подписи стоят под ним, передает Informburo.kz.

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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов высказался против переименования региона в Торгайский. Об этом аким области заявил во время брифинга в службе центральных коммуникаций региона.

"Я с таким письмом ознакомился. Лично моё мнение – я против. Костанай имел своё название, пусть останется Костанаем. У Костанайской области есть своё историческое название", – сказал Архимед Мухамбетов.

Он добавил, что письмо с предложением о переименовании области, по его данным, в действительности не подписывали те люди, чьи подписи стоят под ним.

"Пока 17 человек подписали, но те, кого я спрашивал, говорят, что не подписывали. Среди них Сабыржан Ахметулы – человек, который раньше был акимом нескольких районов у нас, он сказал мне, что не подписывал письма. Композитор Калибек Дерипсалдин тоже говорит, что не ставил подпись. Поэтому, мне кажется, не нужно поднимать шум среди народа по этому поводу", – сказал аким.

Аким Костанайской области отметил, что предложение инициативной группы будет рассмотрено по правилам, определённым законодательством. Поэтому должны состояться общественные слушания по переименованию области.

"Конечно, посмотрим, но в целом озвучу мою позицию. Торгай – это районный центр, к нему все привыкли. Если бы, допустим, в 30-40 годы Костанай носил бы название Торгай, то имело бы смысл начать работу по возвращению прежнего названия. А тут ситуация другая. Поэтому ещё раз скажу, что я против", – сказал глава региона.