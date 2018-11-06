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alex_60
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kbkz1980
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06.11.18 20:14
таноми52
Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
юля елиссева: Перенесли же областной центр из Чимкента в такой же поселок Туркестан, так и у нас надо перенести областной центр в Тургай! Источник:www.ng.kz Если регионы Казахстана так же...
06.11.18 20:07
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Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую

6 ноября 2018, 17:21 |  Государство

Аким Костанайской области заявил, что письмо с предложением о переименовании региона, по его данным, не подписывали те люди, чьи подписи стоят под ним, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов высказался против переименования региона в Торгайский. Об этом аким области заявил во время брифинга в службе центральных коммуникаций региона.

"Я с таким письмом ознакомился. Лично моё мнение – я против. Костанай имел своё название, пусть останется Костанаем. У Костанайской области есть своё историческое название", – сказал Архимед Мухамбетов.

Он добавил, что письмо с предложением о переименовании области, по его данным, в действительности не подписывали те люди, чьи подписи стоят под ним.

"Пока 17 человек подписали, но те, кого я спрашивал, говорят, что не подписывали. Среди них Сабыржан Ахметулы – человек, который раньше был акимом нескольких районов у нас, он сказал мне, что не подписывал письма. Композитор Калибек Дерипсалдин тоже говорит, что не ставил подпись. Поэтому, мне кажется, не нужно поднимать шум среди народа по этому поводу", – сказал аким.

Аким Костанайской области отметил, что предложение инициативной группы будет рассмотрено по правилам, определённым законодательством. Поэтому должны состояться общественные слушания по переименованию области.

"Конечно, посмотрим, но в целом озвучу мою позицию. Торгай – это районный центр, к нему все привыкли. Если бы, допустим, в 30-40 годы Костанай носил бы название Торгай, то имело бы смысл начать работу по возвращению прежнего названия. А тут ситуация другая. Поэтому ещё раз скажу, что я против", – сказал глава региона.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5880
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.11.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе и поменять можно было бы..
Костанай областной центр, Торгайский край..
Как то звучит удобней..
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§ ZXC
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 06.11.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Респект и поддержка!!! Ещё бы часовой пояс сдвинуть бы - и вообще здорово бы было.
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§ КГСПС
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.11.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он добавил, что письмо с предложением о переименовании области, по его данным, в действительности не подписывали те люди, чьи подписи стоят под ним.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32901 Спалил! По ходу, все письма инициативных граждан - фальшивки.
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§ Добринцофф
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6233
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.11.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А,я за!Почему только Затобольцы должны мучиться,давайте и на городскими поугораем.Прикиньте как классно были кустанайцы,а стали тургайцы, :lol:
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§ Сергей_я
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2616
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.11.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Прикиньте как классно были кустанайцы

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32901?1541504956

город то не трогают. Поэтому как бы Костанай, так и останется. Соответственно и местные жители будут костанайцы.
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§ НОЧНОЙ ДОЗОР
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
НОЧНОЙ ДОЗОР


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.11.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да тут не слушания надо проводить, а расследование о фальсификации Цитата:
Поэтому должны состояться общественные слушания по переименованию области. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32901
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§ юля елиссева
Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кустанаю вернуть исконное название - Урдабай! А область нехай будет Тургайская! И будем мы тургайскими урдабайцами!
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§ Красный
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 05.08.07
Отправлено: 06.11.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто ответит за подделку подписей???
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§ юля елиссева
Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще я за переименование области в Тургайскую! Но, при условии, что и сам областной центр перенесут в поселок Тургай! Какая будет благодать, когда туда сошлют всех областных чиновников! Перенесли же областной центр из Чимкента в такой же поселок Туркестан, так и у нас надо перенести областной центр в Тургай!
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§ drakon
Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
кустанайцы,а стали тургайцы,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=785486&topic_id=36075&forumid=1#785486

И все Кустанайцы переедут в Тургай.
Осваивать целину... :lol:
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§ таноми52
Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.11.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области отметил, что предложение инициативной группы будет рассмотрено по правилам, определённым законодательством. Поэтому должны состояться общественные слушания по переименованию области.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32901

То есть предложение, состряпанное неизвестно кем, по сути анонимное, всё равно будут рассматривать? Вместо того, чтобы поручить органам разобраться, кто этот фальсификат сочинил?

[Исправлено: таноми52, 06.11.2018 - 18:41]
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* Гога
Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.18 - 18:42
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Гога
Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз сказали *А* , то и позже скажут*Б*. Это просто реакцию проверяют , зондируют почву.Так что - готовимся к новому названию.Неспроста все это .
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* Гога
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем удалять - то правду .
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§ сайлау курманов
Re: Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2904
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.11.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда закрывали Тургайскую область в 1996 году ,город Аркалык- тогдашний областной центр, сразу опустел , столько начальников имитировавшие буйную деятельность куда девались, остались одни работяги , потом через год снова открыли область и через год снова закрыли уже навсегда. Кажись авторство письма принадлежит этим бедолагам которые остались тогда не у дел, они и тогда зудели за возврат области , а теперь хотят взять реванш вот таким образом. Странно , однако
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