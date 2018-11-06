Чемпионат области по армрестлингу прошёл в Костанае

Турнир провели в воскресенье, 4 ноября, в спортзале Академии силовых единоборств. Как показала практика, размер бицепса далеко не всегда влияет на результат в этом виде спорта. Влияет соревновательный опыт, крепость связок, сухожилий, воля к победе, правильная техника исполнения, постановка плеча.

Сергей Дорошенко (справа) одержал уверенную финальную победу

В абсолютной весовой категории почти играючи и улыбаясь чемпионом Костанайской области стал армрестлер из Рудного, 8-кратный чемпион РК, чемпион Азии, серебряный призёр Всемирных игр кочевников, участник чемпионатов мира, м. с. м. к. Андрей СТЕПАНЧУК.

- Армрестлингом я занимаюсь 4 года, попал я в этот спорт случайно - с народных игр, которые проводятся на Наурыз, - рассказал он "НГ". - Потом как-то пошло - чемпионаты области и дальше. Я на Наурыз боролся еще со школьных лет, сейчас мне 31 год, состою в сборной РК. Это тот случай, когда хобби превратилось в работу. Мне по душе этот вид спорта, есть свой азарт в нем.

Андрей Степанчук (слева) одержал победу в абсолютной весовой категории без серьёзных препятствий

Андрей Степанчук является первым мастером спорта по армрестлингу в Костанайской области. По его мнению, даже чемпиону области, если он не так давно начал свой путь в этом виде спорта, может не хватить и двух лет, чтобы подготовится к серьёзным международным соревнованиям.

Эффектную победу в финале одержал спортсмен из Алтынсаринского района Талгат ЖУРУМБАЕВ.

Талгат Журумбаев (справа) провел эффектные финальные схватки на обе руки в весе до 85 кг

- Мне 32 года, я стал чемпионом на обе руки в весовой категории 85 кг, - сообщил он после победы. - Являюсь к. м. с. по армрестлингу, третье место на чемпионате РК занимал, 7 раз становился чемпионом Костанайской области.

- Как ты пришёл в армрестлинг?

- Друзья подтянули 4 года назад. Здесь нужны хватка, сила духа, расслабленным здесь не будешь никак, постоянно наготове нужно быть. Мне нравится стиль этой борьбы. Я - методист по спорту, веду тренировки по армрестлингу. Недавно наш Алтынсаринский район на областных народных играх занял 3 место по армрестлингу, уступили только Рудному и Аулиеколю. Арман Кенисбаевич Бисахалов, руководитель отдела физкультуры и спорта Алтынсаринского района, очень многое делает для развития спорта в нашем районе. Даже если в бюджете не хватает средств, он всегда старается что-то придумать своими силами.

Чемпионат области является отборочным турниром на чемпионат РК, который пройдёт в Семее.

Справка

Армрестлинг (от англ. Arm sport, arm wrestling, arm - предплечье) - вид борьбы на руках между двумя участниками. Во время матча одноимённые руки соревнующихся ставятся на твёрдую ровную поверхность (как правило, стол) и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие руки противника к поверхности. На участников поединка накладывается ряд временных, технических и тактических ограничений.

Не являясь олимпийским видом спорта, борьба на руках, тем не менее, популярна во многих частях света. Является древнейшим видом спорта, который был возрождён в 1960 годы в США. В сентябре 1962 года в г. Петалума, штат Калифорния, был проведён первый чемпионат мира по ристреслингу - так была названа эта борьба (англ. wrist wrestling, дословно - «борьба запястьями»). В 1990 годах этот спорт получил распространение и в России - начинался в стране в 1989 году матчевой встречей СССР-США-Канада. Тогда все советские спортсмены, за исключением олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Салтана Рахманова, проиграли свои поединки.

Выводы были сделаны правильные, за прошедшие годы советские и российские спортсмены добились выдающихся успехов. Первым чемпионом мира из СССР стал Казбек Золоев 10 октября 1992 года (г. Петалумо, Калифорния) в весовой категории до 180 фунтов. Много раз чемпионами мира становились Казбек Золоев, Маирбек и Хаджимурат Золоевы, украинцы Р. Бабаев, Е. Прудник и А. Пушкарь, а также россияне А. Кузнецов, И. Турчинская, Виктория Габагкова, Ибрагим Ибрагимов, А. Юньков, Алан Караев, Расул Чотчаев, Дагир Тебуев, Роберт Чомаев, Казбек Чагаров и другие. Благодаря регулярным победам на чемпионатах мира и Европы Россия закрепила лидирующее место в этом виде спорта.

Фото Николая СОЛОВЬЁВА