"Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае

До конца ноября в Костанае, на ул. Тауелсиздик, появятся пять "умных" пешеходных переходов. Первый уже начали монтировать на пересечении с улицей Байтурсынова.

Раньше на этом перекрестке были установлены знаки пешеходных переходов с подсветкой, работающей от солнечных панелей. Монтаж "умных" переходов проводится в рамках реконструкции ул. Тауелсиздик.

- Сейчас этот пешеходный переход будет оснащен не только солнечными панелями, но и станет "умным", - прокомментировал «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Его доукомплектуют специальными устройствами с лазерными лучами, которые в темное время суток будут «считывать» пешехода, как стробоскоп. То есть водитель в темноте не сможет увидеть пешехода, но пешеходные знаки будут моргать, когда по переходу пойдет человек. И водитель поймет, что нужно сбросить скорость.

Тестирование первого "умного" пешеходного перехода состоится уже сегодня ночью. Еще два сделают в районе здания «Казахтелекома», на перекрестке с ул. Касымканова, и один - возле УВД Костаная.

Первые пешеходные переходы со знаками, работающими от солнечных панелей, установили на пересечении улиц Тауелсиздик-Байтурсынова в начале октября 2018 года. Тогда же руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ, отвечая на запрос «НГ», сообщил:

- При установке солнечных панелей производились измерения круговой диаграммы вырабатываемой мощности при различных погодных условиях. По результатам измерений было установлено, что в пасмурную погоду солнечные панели во всем диапазоне направлений вырабатывают примерно одинаковую мощность, достаточную для подсветки светодиодных знаков.

Как отметил Олжас Нургалиев, если "умные" переходы хорошо себя покажут, то весной 2019 года «считывающие» пешеходов устройства начнут устанавливать возле всех школ Костаная.