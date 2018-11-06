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alex_60
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06.11.18 21:33
kbkz1980
"Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае
Сколь стоить будет это?
06.11.18 20:22
kbkz1980
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kbkz1980
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"Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 ноября 2018, 16:59 |  ЖКХ

До конца ноября в Костанае, на ул. Тауелсиздик, появятся пять "умных" пешеходных переходов. Первый уже начали монтировать на пересечении с улицей Байтурсынова.

Раньше на этом перекрестке были установлены знаки пешеходных переходов с подсветкой, работающей от солнечных панелей. Монтаж "умных" переходов проводится в рамках реконструкции ул. Тауелсиздик.

- Сейчас этот пешеходный переход будет оснащен не только солнечными панелями, но и станет "умным", - прокомментировал «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Его доукомплектуют специальными устройствами с лазерными лучами, которые в темное время суток будут «считывать» пешехода, как стробоскоп. То есть водитель в темноте не сможет увидеть пешехода, но пешеходные знаки будут моргать, когда по переходу пойдет человек. И водитель поймет, что нужно сбросить скорость.

Тестирование первого "умного" пешеходного перехода состоится уже сегодня ночью. Еще два сделают в районе здания «Казахтелекома», на перекрестке с ул. Касымканова, и один - возле УВД Костаная.

Первые пешеходные переходы со знаками, работающими от солнечных панелей, установили на пересечении улиц Тауелсиздик-Байтурсынова в начале октября 2018 года. Тогда же руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ, отвечая на запрос «НГ», сообщил:

- При установке солнечных панелей производились измерения круговой диаграммы вырабатываемой мощности при различных погодных условиях. По результатам измерений было установлено, что в пасмурную погоду солнечные панели во всем диапазоне направлений вырабатывают примерно одинаковую мощность, достаточную для подсветки светодиодных знаков.

Как отметил Олжас Нургалиев, если "умные" переходы хорошо себя покажут, то весной 2019 года «считывающие» пешеходов устройства начнут устанавливать возле всех школ Костаная.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: "Умные" переходы через дорогу,...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5880
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.11.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но около этого пешехода сразу стоянка..
Кто то газель поставит и?
Как тут быть?
Или он посередине мигать где то будет?
И по Пушкина то же самое, авто загораживают пешеходов..
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§ 211
Re: "Умные" переходы через дорогу,...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5880
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.11.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Увд или Тауэльсыздык, но нужнее он в других местах,где темно и пешеходы находятся по изгибам, как с Каирбекова на Маяковского например переход в районе Казахской..
Там реально, если кто то пойдет по пешеходу, собьют..
Потому то там никто и не ходит..
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§ Мейрам
Re: "Умные" переходы через дорогу,...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 06.11.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с Каирбекова на Маяковского например переход в районе Казахской

Да там реально неудобный и опасный пешеходный переход
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§ Nikola_Esil
Re: "Умные" переходы через дорогу,...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 06.11.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда вместо умных пешеходных переходов появятся умные руководители, которые тупо поставят нормальное освещение всех пешеходных переходов, чтобы не приходилось в потемках останавливаться возле пешеходки и включать дальний свет и смотреть собирается кто идти или нет.
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§ kbkz1980
Re: "Умные" переходы через дорогу,...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.11.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколь стоить будет это?
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§ maxsaf
"Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.18 - 20:33
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
"Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.18 - 20:35
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
"Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.18 - 20:36
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
"Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.18 - 20:37
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