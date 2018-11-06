Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых
Наибольшее число больных зарегистрировано в ВКО (2761 человек). На втором месте – Астана (2240 человек), на третьем – Костанайская область (2094), передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото ural-meridian.ru
По данным за девять месяцев 2018 года в Казахстане на учёте состоят 22 865 человек, употребляющих наркотики и психотропные вещества. Это на 3310 человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает департамент политики общественного здравоохранения МЗ РК в ответе на запрос informburo.kz.
На 100 тысяч населения Казахстана приходится в среднем 124,9 наркозависимых. На наркологическом учёте состоит 25 человек в возрасте до 14 лет.
Самый высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Павлодарской области – 267,5, на втором месте – Костанайская область (239,6), на третьем – Астана (212 против 210,7 в 2017 году). В отличие от многих регионов, в столице за год ухудшилась статистика по наркозависимым.
Меньше всего больных наркоманией зарегистрировано в Акмолинской области – 574 человека. Лучший показатель на 100 тысяч населения имеет Алматинская область (37 человек).
В 2017 году из-за отравлений психоактивными веществами скончался 141 человек, в том числе один –несовершеннолетний.
В Казахстане действует программа медико-социальной реабилитации больных, зависимых от психоактивных веществ. Она представляет собой комплексную, взаимосвязанную систему медицинских и социальных мероприятий
Для оценки эффективности лечения наркологическими службами используется показатель годовой ремиссии среди пролеченных пациентов. В 2017 году показатель ремиссии от одного до двух лет среди состоящих на учёте нарозависимых составил 14%, свыше двух лет – 12,7%.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 147
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Автобус сбил пешехода в Костанае
alex_60: закон джунглей в темноте там рулит. центр города. Источник:www.ng.kz Как в Африке, даже - хуже... :lol:
Антифлуд для адекватныхъ.
вот такая сегодня новость цитата из выступления в Астане с отчетом. /Архимед Мухамбетов: Я против переименования Костанайской области Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал...
Школьное образование
maxsaf - from Canada with love? или я ошибаюсь?
Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых
Ну наконец то, КОстанай вошёл, в тройку Призёров... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
И эти "африканцы" поставили свои автО d.radikal.ru под Баобабом. Не боятся, что ветки - упадут и поцарапают машины. Ну и чё? Пешком будут бегать... :lol: :lol: :-P