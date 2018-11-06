Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых

Наибольшее число больных зарегистрировано в ВКО (2761 человек). На втором месте – Астана (2240 человек), на третьем – Костанайская область (2094), передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото ural-meridian.ru

По данным за девять месяцев 2018 года в Казахстане на учёте состоят 22 865 человек, употребляющих наркотики и психотропные вещества. Это на 3310 человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает департамент политики общественного здравоохранения МЗ РК в ответе на запрос informburo.kz.

На 100 тысяч населения Казахстана приходится в среднем 124,9 наркозависимых. На наркологическом учёте состоит 25 человек в возрасте до 14 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Павлодарской области – 267,5, на втором месте – Костанайская область (239,6), на третьем – Астана (212 против 210,7 в 2017 году). В отличие от многих регионов, в столице за год ухудшилась статистика по наркозависимым.

Меньше всего больных наркоманией зарегистрировано в Акмолинской области – 574 человека. Лучший показатель на 100 тысяч населения имеет Алматинская область (37 человек).

В 2017 году из-за отравлений психоактивными веществами скончался 141 человек, в том числе один –несовершеннолетний.

В Казахстане действует программа медико-социальной реабилитации больных, зависимых от психоактивных веществ. Она представляет собой комплексную, взаимосвязанную систему медицинских и социальных мероприятий

Для оценки эффективности лечения наркологическими службами используется показатель годовой ремиссии среди пролеченных пациентов. В 2017 году показатель ремиссии от одного до двух лет среди состоящих на учёте нарозависимых составил 14%, свыше двух лет – 12,7%.