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Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых

6 ноября 2018, 13:51 |  Государство

Наибольшее число больных зарегистрировано в ВКО (2761 человек). На втором месте – Астана (2240 человек), на третьем – Костанайская область (2094), передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото ural-meridian.ru

По данным за девять месяцев 2018 года в Казахстане на учёте состоят 22 865 человек, употребляющих наркотики и психотропные вещества. Это на 3310 человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает департамент политики общественного здравоохранения МЗ РК в ответе на запрос informburo.kz.

На 100 тысяч населения Казахстана приходится в среднем 124,9 наркозависимых. На наркологическом учёте состоит 25 человек в возрасте до 14 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Павлодарской области – 267,5, на втором месте – Костанайская область (239,6), на третьем – Астана (212 против 210,7 в 2017 году). В отличие от многих регионов, в столице за год ухудшилась статистика по наркозависимым.

Меньше всего больных наркоманией зарегистрировано в Акмолинской области – 574 человека. Лучший показатель на 100 тысяч населения имеет Алматинская область (37 человек).

В 2017 году из-за отравлений психоактивными веществами скончался 141 человек, в том числе один –несовершеннолетний.

В Казахстане действует программа медико-социальной реабилитации больных, зависимых от психоактивных веществ. Она представляет собой комплексную, взаимосвязанную систему медицинских и социальных мероприятий

Для оценки эффективности лечения наркологическими службами используется показатель годовой ремиссии среди пролеченных пациентов. В 2017 году показатель ремиссии от одного до двух лет среди состоящих на учёте нарозависимых составил 14%, свыше двух лет – 12,7%.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.11.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много, но куда их деть?
Это наши проценты, только уже не 2, а третий..
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§ Nikola_Esil
Re: Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 06.11.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что наша область занимает лидирующие позиции. Плохо, что в негативных рейтингах (уровень наркозависимых, самая высокая коммуналка, самая низкая ЗП и пр.)
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* drakon
Re: Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15013
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то, КОстанай вошёл,
в тройку Призёров... :lol: :-o
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