Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью

Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане, Центр изучения стран Центральной Азии и Центр по изучению Китая и региона ЦА университета КИМЭП провели в Алматы научно-практическую конференцию на тему «Неравенство и цифровизация в регионе постсоветская Евразия».

Судя по материалам в СМИ, тема неравенства для экспертов из постсоветских республик Евразии оказалась более животрепещущей, чем цифровизация. Участники форума называли ужасающие цифры, иллюстрирующие до какой степени после отказа от социализма дошел разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. И при этом чуть ли не хором удивлялись, почему это не приводит к социальному взрыву.

– Государство может существовать, только если оно выполняет свою изначальную функцию – обеспечение благосостояния своих граждан. В нашем случае этого не происходит, – так оценила ситуацию в Казахстане директор агентства EXIMAR Айман ТУРСЫНКАН. – В результате мы наблюдаем уже вторую волну миграционного оттока квалифицированных кадров и в первую очередь молодежи. Но что будет с этим государством, когда налоги станет некому платить? А ведь мы стоим на самом краю и уже занесли ногу над пропастью.

Этот образ поддержал профессор Высшей школы экономики РФ Алексей ЛЕВИНСОН. Но уточнил:

- Ощущение занесённой над пропастью ноги и в России есть, это показывают опросы. Есть меньшинство, которое убеждено, что российское государство устроено на века, и есть меньшинство, которое говорит, что всё лопнет завтра. И есть основная часть, которая ничего не думает. Или одновременно и то, и это. Над пропастью - да, но постоим ещё.

Учитывая, что стояние длится уже более 25 лет, резонно задаться вопросом: доколе? К тому же оппозиция в этих странах уже не раз предрекала «падение режима», и были случаи, когда некоторые властвующие персоны действительно уходили в политическое небытие. Однако новая власть продолжает вести свои народы по той же дороге.

Причины на конференции назвали. В частности, другой профессор ВШЭ, он же - председатель движения «Выбор России» Владимир РЫЖКОВ считает, что стабильность в его стране поддерживается богатыми природными ресурсами, точечными политическими репрессиями против оппозиционных активистов, умелой пропагандой властных структур, а также «подданническим» типом политической культуры и привычкой к несправедливости.

Этот набор характерен и для Казахстана, где протестные настроения выливаются в эмиграцию. Правда, уезжают опять же к соседям, которые тоже «висят над пропастью». Выходит, протест протесту рознь?

Участники конференции подметили, что протестные акции на евразийском постсоветском пространстве по выставляемым требованиям носят в основном политический, а не экономический характер.

Объяснить это можно, скорее всего, тем, что основная часть населения, которая, по словам Алексея Левинсона, «ничего не думает», до крайней точки нищеты не доведена. Ощущение пропасти у нее вызывают другие факторы. Прежде всего - неуверенность в завтрашнем дне. В таком состоянии долго жить невозможно. Равно как и осознавать, что огромный разрыв в доходах образовался на несправедливой основе.