Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане, Центр изучения стран Центральной Азии и Центр по изучению Китая и региона ЦА университета КИМЭП провели в Алматы научно-практическую конференцию на тему «Неравенство и цифровизация в регионе постсоветская Евразия».
Судя по материалам в СМИ, тема неравенства для экспертов из постсоветских республик Евразии оказалась более животрепещущей, чем цифровизация. Участники форума называли ужасающие цифры, иллюстрирующие до какой степени после отказа от социализма дошел разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. И при этом чуть ли не хором удивлялись, почему это не приводит к социальному взрыву.
– Государство может существовать, только если оно выполняет свою изначальную функцию – обеспечение благосостояния своих граждан. В нашем случае этого не происходит, – так оценила ситуацию в Казахстане директор агентства EXIMAR Айман ТУРСЫНКАН. – В результате мы наблюдаем уже вторую волну миграционного оттока квалифицированных кадров и в первую очередь молодежи. Но что будет с этим государством, когда налоги станет некому платить? А ведь мы стоим на самом краю и уже занесли ногу над пропастью.
Этот образ поддержал профессор Высшей школы экономики РФ Алексей ЛЕВИНСОН. Но уточнил:
- Ощущение занесённой над пропастью ноги и в России есть, это показывают опросы. Есть меньшинство, которое убеждено, что российское государство устроено на века, и есть меньшинство, которое говорит, что всё лопнет завтра. И есть основная часть, которая ничего не думает. Или одновременно и то, и это. Над пропастью - да, но постоим ещё.
Учитывая, что стояние длится уже более 25 лет, резонно задаться вопросом: доколе? К тому же оппозиция в этих странах уже не раз предрекала «падение режима», и были случаи, когда некоторые властвующие персоны действительно уходили в политическое небытие. Однако новая власть продолжает вести свои народы по той же дороге.
Причины на конференции назвали. В частности, другой профессор ВШЭ, он же - председатель движения «Выбор России» Владимир РЫЖКОВ считает, что стабильность в его стране поддерживается богатыми природными ресурсами, точечными политическими репрессиями против оппозиционных активистов, умелой пропагандой властных структур, а также «подданническим» типом политической культуры и привычкой к несправедливости.
Этот набор характерен и для Казахстана, где протестные настроения выливаются в эмиграцию. Правда, уезжают опять же к соседям, которые тоже «висят над пропастью». Выходит, протест протесту рознь?
Участники конференции подметили, что протестные акции на евразийском постсоветском пространстве по выставляемым требованиям носят в основном политический, а не экономический характер.
Объяснить это можно, скорее всего, тем, что основная часть населения, которая, по словам Алексея Левинсона, «ничего не думает», до крайней точки нищеты не доведена. Ощущение пропасти у нее вызывают другие факторы. Прежде всего - неуверенность в завтрашнем дне. В таком состоянии долго жить невозможно. Равно как и осознавать, что огромный разрыв в доходах образовался на несправедливой основе.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 8
Всего: 173
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Элементарно. Вылетел с ПП - не больше 5 комментов в день в ЛЮБЫХ темах, ветках. Источник:www.ng.kz Это возможно только тогда, когда на форуме сотен пять "бойцов".. Когда их...
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: показал абсурдность пернатых накруток, которыми Источник:www.ng.kz Нет.. Я то показываю результат и чем занимаюсь.. Другое дело, как если бы я что то выискивал с интернета и тупо...
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: А это самый большой самолёт в Мире. читай #1349 в своей деревне. страница 90.
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Чё хачу - то и пешу. Ну вот видишь.. Врешь и клевещешь на каждом углу, особенно там, где меня нет..
Моя Деревенька и её окрестности.
А это самый большой самолёт в Мире. АИРБУС - 380. a.radikal.ru Идёт на посадку в аэроплорт Гамбурга... :lol: :oops: