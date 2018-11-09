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Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Элементарно. Вылетел с ПП - не больше 5 комментов в день в ЛЮБЫХ темах, ветках. Источник:www.ng.kz Это возможно только тогда, когда на форуме сотен пять "бойцов".. Когда их...
09.11.18 14:39
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: показал абсурдность пернатых накруток, которыми Источник:www.ng.kz Нет.. Я то показываю результат и чем занимаюсь.. Другое дело, как если бы я что то выискивал с интернета и тупо...
09.11.18 14:37
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: А это самый большой самолёт в Мире. читай #1349 в своей деревне. страница 90.
09.11.18 14:37
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Чё хачу - то и пешу. Ну вот видишь.. Врешь и клевещешь на каждом углу, особенно там, где меня нет..
09.11.18 14:36
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
А это самый большой самолёт в Мире. АИРБУС - 380. a.radikal.ru Идёт на посадку в аэроплорт Гамбурга... :lol: :oops:
09.11.18 14:22
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Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью

«Ощущение пропасти вызывается неуверенностью в завтрашнем дне»
9 ноября 2018, 12:02 |  Мнения

Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане, Центр изучения стран Центральной Азии и Центр по изучению Китая и региона ЦА университета КИМЭП провели в Алматы научно-практическую конференцию на тему «Неравенство и цифровизация в регионе постсоветская Евразия».

Судя по материалам в СМИ, тема неравенства для экспертов из постсоветских республик Евразии оказалась более животрепещущей, чем цифровизация. Участники форума называли ужасающие цифры, иллюстрирующие до какой степени после отказа от социализма дошел разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. И при этом чуть ли не хором удивлялись, почему это не приводит к социальному взрыву.

– Государство может существовать, только если оно выполняет свою изначальную функцию – обеспечение благосостояния своих граждан. В нашем случае этого не происходит, – так оценила ситуацию в Казахстане директор агентства EXIMAR Айман ТУРСЫНКАН. – В результате мы наблюдаем уже вторую волну миграционного оттока квалифицированных кадров и в первую очередь молодежи. Но что будет с этим государством, когда налоги станет некому платить? А ведь мы стоим на самом краю и уже занесли ногу над пропастью.

Этот образ поддержал профессор Высшей школы экономики РФ Алексей ЛЕВИНСОН. Но уточнил:

- Ощущение занесённой над пропастью ноги и в России есть, это показывают опросы. Есть меньшинство, которое убеждено, что российское государство устроено на века, и есть меньшинство, которое говорит, что всё лопнет завтра. И есть основная часть, которая ничего не думает. Или одновременно и то, и это. Над пропастью - да, но постоим ещё.

Учитывая, что стояние длится уже более 25 лет, резонно задаться вопросом: доколе? К тому же оппозиция в этих странах уже не раз предрекала «падение режима», и были случаи, когда некоторые властвующие персоны действительно уходили в политическое небытие. Однако новая власть продолжает вести свои народы по той же дороге.

Причины на конференции назвали. В частности, другой профессор ВШЭ, он же - председатель движения «Выбор России» Владимир РЫЖКОВ считает, что стабильность в его стране поддерживается богатыми природными ресурсами, точечными политическими репрессиями против оппозиционных активистов, умелой пропагандой властных структур, а также «подданническим» типом политической культуры и привычкой к несправедливости.

Этот набор характерен и для Казахстана, где протестные настроения выливаются в эмиграцию. Правда, уезжают опять же к соседям, которые тоже «висят над пропастью». Выходит, протест протесту рознь?

Участники конференции подметили, что протестные акции на евразийском постсоветском пространстве по выставляемым требованиям носят в основном политический, а не экономический характер.

Объяснить это можно, скорее всего, тем, что основная часть населения, которая, по словам Алексея Левинсона, «ничего не думает», до крайней точки нищеты не доведена. Ощущение пропасти у нее вызывают другие факторы. Прежде всего - неуверенность в завтрашнем дне. В таком состоянии долго жить невозможно. Равно как и осознавать, что огромный разрыв в доходах образовался на несправедливой основе.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.11.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поговорили и разошлись..
Потому что никто из протестантов их не поддерживает..
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///– Государство может существовать, только если оно выполняет свою изначальную функцию – обеспечение благосостояния своих граждан. В нашем случае этого не происходит, – так оценила ситуацию в Казахстане директор агентства EXIMAR Айман ТУРСЫНКАН. – В результате мы наблюдаем уже вторую волну миграционного оттока квалифицированных кадров и в первую очередь молодежи. Но что будет с этим государством, когда налоги станет некому платить? А ведь мы стоим на самом краю и уже занесли ногу над пропастью.////

разрешили хотя бы вслух произнести.
что и как на самом деле.
для начала.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В результате мы наблюдаем уже вторую волну миграционного оттока квалифицированных кадров и в первую очередь молодежи.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32897#786074

После этого вопрос цифровизации отпал сам собой? :lol:
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
После этого вопрос цифровизации отпал сам собой?


соседям помочь в этом вопросе решили.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что далеко ходить, я сам цифровизацией занимаюсь. Стаж почти 20 лет. А на Родине (КЗ) не пригодился.
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* Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И при этом чуть ли не хором удивлялись, почему это не приводит к социальному взрыву. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32897

А чему тут удивляться? Мимо акимата в синей футболке не пройдёшь, чо уж про остальное говорить...
Цитата:
Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане, Центр изучения стран Центральной Азии и Центр по изучению Китая и региона ЦА университета КИМЭП провели в Алматы научно-практическую конференцию на тему «Неравенство и цифровизация в регионе постсоветская Евразия». Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?
storyid=32897

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