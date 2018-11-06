Обвиняемого в убийстве сына мужчину судят в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Предварительное слушание по делу костанайца Александра Рябченко началось сегодня, 6 ноября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. 47-летний Рябченко обвиняется в том, что 11 сентября во время пьяной ссоры убил своего сына.
По данным следствия, сын подсудимого, Константин Рябченко, в последнее время стал злоупотреблять спиртными напитками, по поводу чего в семье часто происходили конфликты. В материалах дела говорится, что сын частенько поднимал руку на отца и требовал у него денег. Константин не работал. Отец зарабатывал на жизнь как разнорабочий. Примерно с 5 сентября в доме начались совместные пьянки младщего и старшего Рябченко.
- 11 сентября 2018 года около 16.40 после совместного распития спиртных напитков Константин Рябченко во дворе дома начал избивать отца, нанося удары по лицу и голове, - зачитал обвинение прокурор Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Почувствовав себя оскорбленным, Александр Рябченко, взял на кухне нож и пошел на веранду, где в это время находился сын.
Отец незаметно подошел к Константину, который сидел на корточках, и дважды ударил его ножом в область грудной клетки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой кровопотери.
Следующее судебное разбирательство назначено на 20 ноября.
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Автобус сбил пешехода в Костанае
alex_60: закон джунглей в темноте там рулит. центр города. Источник:www.ng.kz Как в Африке, даже - хуже... :lol:
Антифлуд для адекватныхъ.
вот такая сегодня новость цитата из выступления в Астане с отчетом. /Архимед Мухамбетов: Я против переименования Костанайской области Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал...
Школьное образование
maxsaf - from Canada with love? или я ошибаюсь?
Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых
Ну наконец то, КОстанай вошёл, в тройку Призёров... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
И эти "африканцы" поставили свои автО d.radikal.ru под Баобабом. Не боятся, что ветки - упадут и поцарапают машины. Ну и чё? Пешком будут бегать... :lol: :lol: :-P