Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Обвиняемого в убийстве сына мужчину судят в Костанае

Артём МАРУСИЧ

6 ноября 2018, 15:12 |  Криминал

Предварительное слушание по делу костанайца Александра Рябченко началось сегодня, 6 ноября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. 47-летний Рябченко обвиняется в том, что 11 сентября во время пьяной ссоры убил своего сына.


По данным следствия, сын подсудимого, Константин Рябченко, в последнее время стал злоупотреблять спиртными напитками, по поводу чего в семье часто происходили конфликты. В материалах дела говорится, что сын частенько поднимал руку на отца и требовал у него денег. Константин не работал. Отец зарабатывал на жизнь как разнорабочий. Примерно с 5 сентября в доме начались совместные пьянки младщего и старшего Рябченко.

- 11 сентября 2018 года около 16.40 после совместного распития спиртных напитков Константин Рябченко во дворе дома начал избивать отца, нанося удары по  лицу и голове, - зачитал обвинение прокурор Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Почувствовав себя оскорбленным, Александр Рябченко, взял на кухне нож и пошел на веранду, где в это время находился сын.

Отец незаметно подошел к Константину, который сидел на корточках, и дважды ударил его ножом в область грудной клетки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой кровопотери.

Следующее судебное разбирательство назначено на 20 ноября.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.11.18 13:51 Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых
06.11.18 13:09 Вход на последний матч "Тобола" в этом сезоне будет бесплатным
06.11.18 12:51 До ввода в эксплуатацию житикаринской индустриальной зоны осталось 28 млн тенге
06.11.18 11:07 ХК "Горняк" дважды сыграл в Рудном с лидером чемпионата РК
06.11.18 10:26 В Костанае задержан лже-террорист, сообщивший о взрывном устройстве в ночном клубе
06.11.18 09:29 В Казахстане поднимут черту бедности
06.11.18 08:36 Сколько самолетов будет у новой бюджетной авиакомпании
05.11.18 20:29 Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению в вымогательстве в Костанае
05.11.18 17:44 Отчетная встреча начальника департамента полиции с жителями региона пройдет в Костанае
05.11.18 16:12 Аукцион по продаже права аренды трех земельных участков акимат Костаная запланировал на 16 ноября

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Обвиняемого в убийстве сына мужчину судят в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.11.18 - 16:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 2
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх