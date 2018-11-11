Аркадий ДЕНИСОВ: Форум лицемеров

Недавно в Костанае прошел республиканский форум, обсудивший этические стандарты поведения госслужащих. Очень сожалею, что узнал о нем постфактум, потому что был (и есть) повод огорчить этих мастеров славословия.

В стране угрожающе растет число всевозможных комиссий, советов, мониторинговых групп, уполномоченных по этике при акимах. Казалось бы, нарушителям этики приходится невыносимо тяжело, им не дают дышать. Но это только на бумаге и в отчетах выступающих на форуме типа прошедшего у нас. Реальность же сильно отличается, проверено на собственном опыте.

Не буду голословным. В прошлом году была уволена директор Озерной СШ - в том числе и по обвинению в аморальном поведении. В чем оно заключалось, так и не смогли объяснить на суде представители отдела образования Костанайского района. Суд отмел все обвинения как необоснованные и постановил восстановить директора в прежней должности. Но руководитель РОО Салмагамбетова осталась без оценки, поскольку этого требования не было в иске.

За этой некрасивой историей наблюдали многие конторы, вроде бы заинтересованные в чистоте своих рядов. Но наблюдали молча, не принимая никаких мер и не давая оценки действиям Салмагамбетовой. Мне это показалось в высшей степени ненормальным, я направил письменные запросы в управление образования, управление по труду, уполномоченному по этике, в филиал партии «Нур Отан», в областной профсоюз работников образования, в департамент по делам госслужбы и борьбе с коррупцией, акиму области и его заму. Ответы не отличались разнообразием и сводились к тому, что вопросы назначения и снятия с должности находятся в компетенции акима района, что директор школы восстановлена в должности по решению суда. А где ваша позиция, где оценка поступка руководителя РОО? Вы никакого отношения к восстановлению директора не имеете, вы отсиделись в окопах равнодушия и беспринципности.

Вот пример отписки департамента по госслужбе: «Уполномоченным по этике проведена встреча, разъяснены Салмагамбетовой М. Д. требования Этического кодекса и даны соответствующие рекомендации». Господа, человек 30 лет работает на госслужбе, других учит, а вы ей разъясняете, как первокласснику, требования кодекса. Не стыдно такое писать?

И уж верхом крючкотворства выглядит ответ на мой запрос руководителя аппарата Агентства по делам госслужбы Саяна Ахметжанова, произнесшего на форуме пафосную речь о нулевой терпимости, чистоте рядов госслужащих и своевременным реагированием на некорректное поведение коллег: «По результатам проверки нарушений процедур со стороны секретариата совета по этике не установлено». Знаете, здесь возникают сомнения в адекватности чиновника. Мне, грубо говоря, плевать на ваши процедуры, на точки и запятые, мне нужна была принципиальная оценка действий руководителя РОО. А оценки нет.

И чего тогда стоят все доклады, прозвучавшие на форуме? Не более, чем имитация бурной деятельности представленных здесь структур. И если в области уменьшается число этических нарушений среди госслужащих, как отмечалось в докладе Сергея Карплюка, то не потому, что их стало меньше. Получая отписки на свои обращения, люди перестают обращаться и переходят в ряды равнодушных. Чего, видимо, и добивались власти за все годы независимости. И, надо сказать, добились. Сегодня есть отдельные попытки разбудить активность граждан, но они общего фона не меняют. Нельзя за месяц выкорчевать то, что насаждалось годами и десятилетиями. Да и примеры вроде моего опыта действуют сильнее, чем все бравурные речи с высоких трибун.