ХК "Горняк" дважды сыграл в Рудном с лидером чемпионата РК

В очередном туре чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 4-5 ноября встречался в Ледовом дворце спорта с "Арланом" из Кокшетау.

Встреча с действующим чемпионом и лидером нынешнего первенства ничего хорошего «Горняку», испытывающему полосу хронических поражений, не сулила, отмечает в отчете о первом матче пресс-служба ТОО «Профессиональный клуб «Аят».

Возможно, поэтому часть болельщиков проигнорировала отчётную встречу, трибуны Ледового дворца спорта не были заполнены до отказа. С другой стороны, для команды, испытывающей полосу неудач, встречи с лидером являются отличным раздражителем и хорошей возможностью реабилитировать себя в глазах верных болельщиков, горячо поддерживавших каждый удачный выпад любимой команды. Подопечные Кирилла Двуреченского очень старались, по самоотдаче и настрою на матч, наверное, претензий быть не должно никаких.

В первом периоде гости были активнее, быстрее, они чаще бросали, больше владели инициативой, но пробить ворота Вадима Орехова не удавалось. Хозяева огрызались резкими контратаками. Первый период катился к справедливой нулевой ничьей, когда последняя отчаянная атака «Арлана» с участием Константина Савенкова, Дмитрия Потайчука и Ивана Киселёва завершилась взятием ворот. Гол в раздевалку за 5 секунд до сирены расстроит кого угодно, тем более голкипера, прекрасно отстоявшего весь период.

Во втором периоде активнее были хозяева, они решительно рвались к воротам гостей, много бросали, но вратарь «Арлана» был неприступен. А под занавес второго периода «Арлан» опять провёл результативную атаку, Антон Петров с передачи Владимира Малевича и Дениса Клемешова увеличил отрыв – 0:2.

В третьем периоде мастеровитые и опытные гости грамотно играли по счёту и сохранили преимущество.

«Горняк» (Рудный) - «Арлан» (Кокшетау) 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

0:1 - Киселев (Савенков, Потайчук) - 19:55

0:2 - Петров (Малевич, Клемешов) - 39:35



Вратари: Орехов - Полошков

Броски: 25 - 34

Штраф: 8 - 4

В повторной встрече на домашней арене «Горняк» вновь уступил кокшетаускому «Арлану», на этот раз с крупным счётом – 1:8.

Характерно, что на после матчевой пресс-конференции оба тренера, Владимир Капуловский и Кирилл Двуреченский, деликатно не стали обсуждать последнюю встречу, больше внимания уделив первому противостоянию, где действительно было больше борьбы, больше напряжения и страсти, где всё решали микроэпизоды, секундная расслабленность и потеря концентрации, лидер чемпионата сурово наказывал за такие вольности. А во втором поединке определённая борьба была только в первом периоде, когда Ранис Миргалиев с передачи Глеба Куликова и Кирилла Сидоренко открыл счёт. Дмитрий Потайчук при игре в большинстве сравнял ситуацию. Первый период завершился вничью – 1:1.

Во втором периоде хозяева стали уставать, слишком много сил было отдано в первой игре, к тому же получил травму основной вратарь Дмитрий Хозяшев, вместо которого вышел Владислав Тихонов. Во втором и третьем периодах в наши ворота «влетало всё подряд», как выразился наставник гостей. Поэтому оба наставника не стали особо комментировать этот отрезок матча. Счёт, как говорится, на табло.



«Горняк» (Рудный) - «Арлан» (Кокшетау) 1:8 (1:1, 0:3, 0:4)

1:0 Миргалиев (Сидоренко, Куликов) 07:55

1:1 Потайчук (Егоров, Трясунов) 18:25 ГБ

1:2 Зубрицкий (Шульга, Сабуров) 27:43

1:3 Сабуров (Малевич, Баженов) 31:13

1:4 Гасников (Петров, Гевель) 32:35

1:5 Бердников (Боровиков, Ермолаев) 40:36

1:6 Гасников (Селезнев) 42:26 ГБ

1:7 Шитиков (Ермолаев) 48:30

1:8 Егоров (Потайчук, Киселев) 49:23ГБ

Вратари: Хозяшев (Тихонов 40:00-60:00) - Полошков

Броски: 25 - 41

Штраф: 12 - 12

Фото со стораницы ХК "Горняк" ВКонтакте