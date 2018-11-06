В Костанае задержан лже-террорист, сообщивший о взрывном устройстве в ночном клубе
ЧП произошло в ночь с 4 на 5 ноября. После полуночи в дежурную часть департамента полиции позвонил неизвестный и сообщил, что в ночном клубе заложена бомба. При проверке выяснилось, что сообщение ложное. Об этом "НГ" сообщили в пресс-лужбе ДП Костанайской области.
Иллюстративное фото yandex.kz/collections
По данным "НГ" происшествие случилось в ночном клубе "Dionis", расположенном в Костанае по ул. Текстильщиков. Была проведена проверка этого сообщения. Взрывного устройства в заведении не оказалось.
- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 21-летний подозреваемый, который передал лжесообщение о заложенной бомбе, - сообщили в пресс-службе. - Сейчас устанавливаются причины совершения уголовного правонарушения.
Известно, что парень нигде не работает. Полиция начала досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 4
Всего: 148
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Автобус сбил пешехода в Костанае
alex_60: закон джунглей в темноте там рулит. центр города. Источник:www.ng.kz Как в Африке, даже - хуже... :lol:
Антифлуд для адекватныхъ.
вот такая сегодня новость цитата из выступления в Астане с отчетом. /Архимед Мухамбетов: Я против переименования Костанайской области Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал...
Школьное образование
maxsaf - from Canada with love? или я ошибаюсь?
Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых
Ну наконец то, КОстанай вошёл, в тройку Призёров... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
И эти "африканцы" поставили свои автО d.radikal.ru под Баобабом. Не боятся, что ветки - упадут и поцарапают машины. Ну и чё? Пешком будут бегать... :lol: :lol: :-P