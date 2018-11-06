В Костанае задержан лже-террорист, сообщивший о взрывном устройстве в ночном клубе

ЧП произошло в ночь с 4 на 5 ноября. После полуночи в дежурную часть департамента полиции позвонил неизвестный и сообщил, что в ночном клубе заложена бомба. При проверке выяснилось, что сообщение ложное. Об этом "НГ" сообщили в пресс-лужбе ДП Костанайской области.

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По данным "НГ" происшествие случилось в ночном клубе "Dionis", расположенном в Костанае по ул. Текстильщиков. Была проведена проверка этого сообщения. Взрывного устройства в заведении не оказалось.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 21-летний подозреваемый, который передал лжесообщение о заложенной бомбе, - сообщили в пресс-службе. - Сейчас устанавливаются причины совершения уголовного правонарушения.

Известно, что парень нигде не работает. Полиция начала досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».