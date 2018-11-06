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В Казахстане поднимут черту бедности

6 ноября 2018, 09:29 |  Государство

Черту бедности в Казахстане планируют поднять до величины прожиточного минимума. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:dvinatoday.ru

Иллюстративное фото: dvinatoday.ru

По словам депутата Артура Платонова, доход в пределах черты бедности составляет сегодня до 14 142 тенге, или 50 процентов от прожиточного минимума. За 9 месяцев 2018 года средний размер адресной соцпомощи (АСП) на одного человека составил 4 870 тенге.

"Значительная часть бедного населения с доходом чуть выше 50 процентов от прожиточного минимума остается без поддержки. Например, разница между доходом 14 142 тенге и 14 200 тенге не приводит существенному различию их покупательной способности", - заметил депутат.

По словам Абылкасымовой, повышение черты бедности запланировано в стратегическом плане до 2025 года.

"Будем поэтапно доводить ее до уровня прожиточного минимума. (...) Расчеты мы делали, на следующий год мы постараемся уложиться и установить дифференцированную систему по черте бедности с 50 до 70 процентов от прожиточного минимума", - сообщила министр.

По ее словам, для многодетных семей и семей, не имеющих трудоспособных членов, черта бедности будет поднята до 70 процентов, а в семье с кормильцами черта бедности останется на уровне 50 процентов от прожиточного минимума.

"Трудоспособные члены семьи, когда подписывают договор на получение АСП, получают дополнительные выплаты, которые помогут семье в будущем выйти из круга бедности и обеспечивать свою семью", - объяснила Абылкасымова.

Она отметила, что сегодня 41 процент получателей АСП составляют семьи с четырьмя детьми, у 16 процентов семей нет трудоспособных членов.

Депутаты также предложили вычеркнуть пособия по инвалидности и студенческие стипендии из числа доходов. Мажилисмены указали, что пособие по инвалидности часто полностью уходит на лечение, а стипендия отличника в семье, которая из-за этого не может получить АСП, ставит студента в неравное положение со студентом, не имеющим гранта, но семья которого получает поддержку государства.

"В большинстве такие студенты проживают отдельно. В этом случае их семьи могут претендовать на получение АСП. Мы однозначно считаем, что можно поддержать это предложение. Если вы поддержите нас, то мы готовы войти с поправками в закон", - уточнила Абылкасымова.
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