Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению в вымогательстве в Костанае

Об этом сегодня, 5 ноября, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области сообщил начальник управления собственной безопасности ДП Алтынбек ШУЙНШАЛИЕВ.





- 3 ноября УСБ в ходе проведения комплекса оперативно разыскных мероприятий задержан инспектор батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная, который вымогал у индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 10 млн тенге, - рассказал Шуйншалиев. - В этот же день задержанный признан подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 ч. 4 п. 2 УК (вымогательство в особо крупном размере).

Полицейский водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.