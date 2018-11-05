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05.11.18 22:30
сайлау курманов
Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению в вымогательстве в Костанае
Так нетерпиться узнать когозадержали
05.11.18 22:27
kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
Мдя,вчера пьяная мартышка бегала с гранатой Бум надеяться,что бойцы вернутся на исходную.
05.11.18 21:33
alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
Из этой ветки участников. Доктор и Сыкымы. Пострадали в бою. [Исправлено: alex_60, 05.11.2018 - 21:27] [Исправлено: alex_60, 05.11.2018 - 21:30]
05.11.18 21:26
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Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению в вымогательстве в Костанае

Артём МАРУСИЧ

5 ноября 2018, 20:29 |  Криминал

Об этом сегодня, 5 ноября, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области сообщил начальник управления собственной безопасности ДП Алтынбек ШУЙНШАЛИЕВ.


- 3 ноября УСБ в ходе проведения комплекса оперативно разыскных мероприятий задержан инспектор батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная, который вымогал у индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 10 млн тенге, - рассказал Шуйншалиев. - В этот же день задержанный признан подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 ч. 4 п. 2 УК (вымогательство в особо крупном размере).

Полицейский водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5855
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.11.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что такой за ИПшник, у которого по 10 лимонов простой ППСник денег вымогает..
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§ 211
Re: Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5855
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.11.18 - 20:43
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Re: Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.11.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///инспектор батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная, который вымогал у индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 10 млн тенге, ///

Ну это уже умом не понять. это из какой другой оперы.
10 000 000 тенге захотел.
героина ему мешок подкинул что-ли.
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§ сайлау курманов
Re: Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2900
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.11.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так нетерпиться узнать когозадержали
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