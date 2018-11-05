Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению в вымогательстве в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Об этом сегодня, 5 ноября, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области сообщил начальник управления собственной безопасности ДП Алтынбек ШУЙНШАЛИЕВ.
- 3 ноября УСБ в ходе проведения комплекса оперативно разыскных мероприятий задержан инспектор батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная, который вымогал у индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 10 млн тенге, - рассказал Шуйншалиев. - В этот же день задержанный признан подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 ч. 4 п. 2 УК (вымогательство в особо крупном размере).
Полицейский водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.
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Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению в вымогательстве в Костанае
Так нетерпиться узнать когозадержали
Антифлуд для адекватныхъ.
Мдя,вчера пьяная мартышка бегала с гранатой Бум надеяться,что бойцы вернутся на исходную.
Антифлуд для адекватныхъ.
Из этой ветки участников. Доктор и Сыкымы. Пострадали в бою. [Исправлено: alex_60, 05.11.2018 - 21:27] [Исправлено: alex_60, 05.11.2018 - 21:30]