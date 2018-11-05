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Отчетная встреча начальника департамента полиции с жителями региона пройдет в Костанае
5 ноября 2018, 17:44 | Государство
Встреча генерал-майора Бекета Аймагамбетова с населением области состоится 26 ноября в 11.00. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
На отчетной встрече, которая пройдет в Городской школе детского творчества по адресу ул. Алтынсарина, 109, Аймагамбетов ответит на вопросы жителей региона.
Отправить свой вопрос можно до 23 ноября на блог начальника ДП области, по номеру телефона 8 (7142) 52-61-62 или на электронный адрес Vopros_dp@bk.ru с пометкой «Отчетная встреча».
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