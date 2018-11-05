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Николай ВОРОНИН: Закон Дарвина
211: Им кормили и поили как при социализме, на халяву, но что из этого вышло, просто наглядное пособие.. При социализме работать надо было, а не пить и есть на халяву. Кто не работает, тот не...
05.11.18 22:37
Маркс
Лужи на тротуарах Костаная
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05.11.18 22:30
сайлау курманов
Инспектор дорожно-патрульной полиции задержан по подозрению в вымогательстве в Костанае
Так нетерпиться узнать когозадержали
05.11.18 22:27
kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
Мдя,вчера пьяная мартышка бегала с гранатой Бум надеяться,что бойцы вернутся на исходную.
05.11.18 21:33
alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
Из этой ветки участников. Доктор и Сыкымы. Пострадали в бою. [Исправлено: alex_60, 05.11.2018 - 21:27] [Исправлено: alex_60, 05.11.2018 - 21:30]
05.11.18 21:26
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Отчетная встреча начальника департамента полиции с жителями региона пройдет в Костанае

5 ноября 2018, 17:44 |  Государство

Встреча генерал-майора Бекета Аймагамбетова с населением области состоится 26 ноября в 11.00. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

На отчетной встрече, которая пройдет в Городской школе детского творчества по адресу ул. Алтынсарина, 109, Аймагамбетов ответит на вопросы жителей региона.

Отправить свой вопрос можно до 23 ноября на блог начальника ДП области, по номеру телефона 8 (7142) 52-61-62 или на электронный адрес Vopros_dp@bk.ru  с пометкой «Отчетная встреча».
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