Аукцион по продаже права аренды трех земельных участков акимат Костаная запланировал на 16 ноября

Информация об этом размещена на сайте акимата. Право аренды продается сроком на 6 лет. Все участки расположены на набережной Шагала.

Аукцион пройдет по английскому методу - на повышение цены, с 10-процентным шагом. Размеры участков - от 0, 0016 га до 0,0035 га, стартовые цены - от 60 699 тенге до 66 887 тенге. Провести торги планируется в 15.30 часов 16 ноября в малом зале заседаний акимата Костаная.

До сих пор право аренды городской земли с аукциона продавала СПК «Тобол». 8 августа 2018 года торговалось 15 лотов - участки на обеих набережных, в центре города - на площади у памятника Байтурсынова, а также на остановке в районе ТРЦ «Костанай Плаза». Тогда на приобретение права аренды земельных участков было подано 47 заявок.

Фото из архива "НГ"