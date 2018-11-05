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Парковка на газоне? В порядке вещей!
Сабыр: Там тот газон тысячи людей ежедневно вытаптывают! Вот это правильные рассуждения. Все топчут и ты топчи, все пилят и ты пили, все плюют и ты плюй, тем более, что это предусмотрено...
05.11.18 16:44
drakon
Николай ВОРОНИН: Закон Дарвина
211: Как, как можно опреледить на глазок Неадекватов в обществе? Источник:www.ng.kz Марик, тут в НГ, создали ветку, для Адекватных. Посмотри,кто туда - заходит, и посчитай %. Получится, что...
05.11.18 16:42
Сабыр
Грузия выплатила 11,5 млн долларов Казахстану по госдолгу 20-летней давности
211: Грузия самодостаточная страна и безо всякой нефти Вы там были?? Нищета! Полностью живут на западные и американские подачки! Ленивые,кругом армяне,которые и сеют и пашут. Из плюсов,это почти...
05.11.18 16:36
drakon
Обвиняемого в хулиганстве заместителя начальника Южного отдела УВД осудили без его присутствия в Костанае
Судья Лицо - подневольное. Как ему скажут, так и - осудит. Только не говорите, что судьи - независимы... :lol:
05.11.18 16:35
Сабыр
Парковка на газоне? В порядке вещей!
Там тот газон тысячи людей ежедневно вытаптывают! Вы бы,заботливый,лучше узнали почему в огромном Казахстане дома строят друг на друге и парковку делают на 5 машин на весь дом!
05.11.18 16:32
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Аукцион по продаже права аренды трех земельных участков акимат Костаная запланировал на 16 ноября

Галина КАТКОВА

5 ноября 2018, 16:12 |  Государство

Информация об этом размещена на сайте акимата. Право аренды продается сроком на 6 лет. Все участки расположены на набережной Шагала.

Аукцион пройдет по английскому методу - на повышение цены, с 10-процентным шагом. Размеры участков - от 0, 0016 га до 0,0035 га, стартовые цены - от 60 699 тенге до 66 887 тенге. Провести торги планируется в 15.30 часов 16 ноября в малом зале заседаний акимата Костаная.

До сих пор право аренды городской земли с аукциона продавала СПК «Тобол». 8 августа 2018 года торговалось 15 лотов - участки на обеих набережных, в центре города - на площади у памятника Байтурсынова, а также на остановке в районе ТРЦ «Костанай Плаза». Тогда на приобретение права аренды земельных участков было подано 47 заявок.

Фото из архива "НГ"
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