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211: Грузия самодостаточная страна и безо всякой нефти Вы там были?? Нищета! Полностью живут на западные и американские подачки! Ленивые,кругом армяне,которые и сеют и пашут. Из плюсов,это почти...
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drakon
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05.11.18 16:35
Сабыр
Парковка на газоне? В порядке вещей!
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05.11.18 16:32
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Прожиточный минимум вырос в Казахстане

5 ноября 2018, 15:47 |  Государство

Величина прожиточного минимума выросла в октябре 2018 года и составила 28 620 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства нацэкономики. Прожиточный минимум в среднем на душу населения рассчитан исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания. В октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года величина ПМ выросла на 11,8 процента.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов
Подробнее: https://tengrinews.kz/markets/projitochnyiy-minimum-vyiros-v-kazahstane-357043/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,7 процента, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,6 процента, фруктов и овощей - 12,7 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий - 6,9 процента, сахара, чая и специй - 2,1 процента.

Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека. Он рассчитывается из стоимости потребительской корзины - минимального для жизни человека набора продуктов питания, товаров и услуг. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018 года установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

Ранее Нурсултан Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза с 1 января 2019 года - с 28 000 до 42 000 тенге. В  Послании народу Казахстана президент сообщил, что теперь минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Прожиточный минимум вырос в Казахстане
211


(Пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.11.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, коммуналка туда не входит, оплата услуг?
Или это про тех, у кого нет собственного жилья и живут они в картонных коропках на улицах, а зимой в колодцах?
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