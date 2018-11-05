Прожиточный минимум вырос в Казахстане

Величина прожиточного минимума выросла в октябре 2018 года и составила 28 620 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства нацэкономики. Прожиточный минимум в среднем на душу населения рассчитан исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания. В октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года величина ПМ выросла на 11,8 процента.

Фото ©Турар Казангапов



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В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,7 процента, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,6 процента, фруктов и овощей - 12,7 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий - 6,9 процента, сахара, чая и специй - 2,1 процента.

Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека. Он рассчитывается из стоимости потребительской корзины - минимального для жизни человека набора продуктов питания, товаров и услуг. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018 года установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

Ранее Нурсултан Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза с 1 января 2019 года - с 28 000 до 42 000 тенге. В Послании народу Казахстана президент сообщил, что теперь минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму.



