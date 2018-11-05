Отключения электроэнергии ожидаются в Костанае на этой неделе
Отключения с 5-го по 10 ноября пройдут в разных районах города. Все они связаны с продолжающимся ремонтом оборудования на подстанциях. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Иллюстративное фото newsdelo.com
ТП -34 (ремонт оборудования подстанции)
5 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- общежитие по ул. Пушкина 133,
- общежитие по ул. Пушкина 140,
- ТОО «Костанайавтодор» по ул. Пушкина 125,
- ТОО «Энергоресурсы» по ул. Амангельды 126.
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 124-178,
- ул. Амангельды 111-135а,
- ул. Пушкина 111-136, 125/1-125/10.
Светофор: ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды.
ТП -629 (ремонт оборудования подстанции)
5 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- ТД «Народный»,
- магазин «Орда».
Благоустроенный сектор:
- 8 мкр. дом 11,12,14,
Светофор:
- ул. Карбышева – ул. Чкалова
- ул. Карбышева – ул. В. Интернационалистов
ТП -113 (ремонт оборудования подстанции)
6 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Сьянова 140-192,
- ул. Гагарина 3-12,
- ул. Рабочая 2-12,
- ул. Шипина 1-36,
- ул. Набережная 114-195, 143/1-143-12, 165/1-165/19.
Светофор: ул. Каирбекова – ул. Гагарина.
ТП -73 (ремонт оборудования подстанции)
7 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Гостиница «Турист»,
- Архив по ул. Тауелсиздик 82,
- Экономический суд по ул. Байтурсынова 70,
- Городской суд по ул. Тауелсиздик 84.
Благоустроенный сектор:
- ул. Дулатова 89.
Светофор: ул. Дулатова-ул. Тауелсиздик.
ТП-98 (ремонт оборудования подстанции)
8 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- КИНЭУ,
- ресторан «Фесла»,
- магазин «Агрегат»,
- магазин «Полесье»,
- магазин «Агролайн».
Частный сектор:
- ул. Лесная 46-80,
- ул. К. Маркса 17-41,32/2-77/9,
- ул. Сибирская 74-99,
- ул. Строительная 42-103,
- ул. Рудненская 30-96,
- ул. Западная 43-86.
ТП-600 (ремонт оборудования подстанции)
9 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Пятерочка»,
- ресторан «Жибек Жолы».
Благоустроенный сектор:
- 5 мкр. дома 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 11, 12, 13,
ТП-86 (ремонт оборудования подстанции)
10 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- «Казгазтрансаймак» по ул. Карбышева 10,
- пожарная часть.
Светофор: ул. Карбышева - ул. Гвардейская.
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