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Маркс
Парковка на газоне? В порядке вещей!
Сабыр: Там тот газон тысячи людей ежедневно вытаптывают! Вот это правильные рассуждения. Все топчут и ты топчи, все пилят и ты пили, все плюют и ты плюй, тем более, что это предусмотрено...
05.11.18 16:44
drakon
Николай ВОРОНИН: Закон Дарвина
211: Как, как можно опреледить на глазок Неадекватов в обществе? Источник:www.ng.kz Марик, тут в НГ, создали ветку, для Адекватных. Посмотри,кто туда - заходит, и посчитай %. Получится, что...
05.11.18 16:42
Сабыр
Грузия выплатила 11,5 млн долларов Казахстану по госдолгу 20-летней давности
211: Грузия самодостаточная страна и безо всякой нефти Вы там были?? Нищета! Полностью живут на западные и американские подачки! Ленивые,кругом армяне,которые и сеют и пашут. Из плюсов,это почти...
05.11.18 16:36
drakon
Обвиняемого в хулиганстве заместителя начальника Южного отдела УВД осудили без его присутствия в Костанае
Судья Лицо - подневольное. Как ему скажут, так и - осудит. Только не говорите, что судьи - независимы... :lol:
05.11.18 16:35
Сабыр
Парковка на газоне? В порядке вещей!
Там тот газон тысячи людей ежедневно вытаптывают! Вы бы,заботливый,лучше узнали почему в огромном Казахстане дома строят друг на друге и парковку делают на 5 машин на весь дом!
05.11.18 16:32
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Отключения электроэнергии ожидаются в Костанае на этой неделе

5 ноября 2018, 15:29 |  ЖКХ

Отключения с 5-го по 10 ноября пройдут в разных районах города. Все они связаны с продолжающимся ремонтом оборудования на подстанциях. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Иллюстративное фото newsdelo.com

ТП -34 (ремонт оборудования подстанции)

5  ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • общежитие по ул. Пушкина 133,
  • общежитие по ул. Пушкина 140,
  • ТОО «Костанайавтодор» по ул. Пушкина 125,
  • ТОО «Энергоресурсы» по ул. Амангельды 126. 

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 124-178,
  • ул. Амангельды 111-135а,
  • ул. Пушкина 111-136, 125/1-125/10.

Светофор: ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды.

ТП -629 (ремонт оборудования подстанции)

5  ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • ТД «Народный»,
  • магазин «Орда».                                

Благоустроенный сектор: 

  • 8 мкр. дом 11,12,14,

Светофор:

  • ул. Карбышева – ул. Чкалова
  • ул. Карбышева – ул. В. Интернационалистов

ТП -113  (ремонт оборудования подстанции)

6  ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 140-192,
  • ул. Гагарина 3-12,
  • ул. Рабочая 2-12,
  • ул. Шипина 1-36,
  • ул. Набережная 114-195, 143/1-143-12, 165/1-165/19.

Светофор: ул. Каирбекова – ул. Гагарина.

ТП -73  (ремонт оборудования подстанции)

7  ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • Гостиница «Турист»,
  • Архив  по ул. Тауелсиздик 82,
  • Экономический суд по ул. Байтурсынова 70,
  • Городской суд по ул. Тауелсиздик 84.                                  

Благоустроенный сектор:

  • ул. Дулатова 89.

Светофор: ул. Дулатова-ул. Тауелсиздик.

ТП-98 (ремонт оборудования подстанции)

8 ноября  2018 года с 10:00 до 18:00                             

  • КИНЭУ,
  • ресторан «Фесла»,
  • магазин «Агрегат»,
  • магазин «Полесье»,
  • магазин «Агролайн».

Частный сектор:

  • ул. Лесная 46-80,
  • ул. К. Маркса 17-41,32/2-77/9,
  • ул. Сибирская 74-99,
  • ул. Строительная 42-103,
  • ул. Рудненская 30-96,
  • ул. Западная 43-86.

ТП-600 (ремонт оборудования подстанции)

9  ноября  2018 года с 10:00 до 18:00                              

  • Магазин «Пятерочка»,
  • ресторан «Жибек Жолы».

Благоустроенный сектор: 

  • 5 мкр. дома 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 11, 12, 13,

ТП-86 (ремонт оборудования подстанции)

10 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00                             

  • «Казгазтрансаймак» по ул. Карбышева 10,
  • пожарная часть.                            

Светофор: ул. Карбышева - ул. Гвардейская.
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