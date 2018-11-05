Отключения электроэнергии ожидаются в Костанае на этой неделе

Отключения с 5-го по 10 ноября пройдут в разных районах города. Все они связаны с продолжающимся ремонтом оборудования на подстанциях. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Иллюстративное фото newsdelo.com

ТП -34 (ремонт оборудования подстанции)

5 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

общежитие по ул. Пушкина 133,

общежитие по ул. Пушкина 140,

ТОО «Костанайавтодор» по ул. Пушкина 125,

ТОО «Энергоресурсы» по ул. Амангельды 126.

Частный сектор:

ул. 1 Мая 124-178,

ул. Амангельды 111-135а,

ул. Пушкина 111-136, 125/1-125/10.

Светофор: ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды.

ТП -629 (ремонт оборудования подстанции)

5 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

ТД «Народный»,

магазин «Орда».

Благоустроенный сектор:

8 мкр. дом 11,12,14,

Светофор:

ул. Карбышева – ул. Чкалова

ул. Карбышева – ул. В. Интернационалистов

ТП -113 (ремонт оборудования подстанции)

6 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Сьянова 140-192,

ул. Гагарина 3-12,

ул. Рабочая 2-12,

ул. Шипина 1-36,

ул. Набережная 114-195, 143/1-143-12, 165/1-165/19.

Светофор: ул. Каирбекова – ул. Гагарина.

ТП -73 (ремонт оборудования подстанции)

7 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Гостиница «Турист»,

Архив по ул. Тауелсиздик 82,

Экономический суд по ул. Байтурсынова 70,

Городской суд по ул. Тауелсиздик 84.

Благоустроенный сектор:

ул. Дулатова 89.

Светофор: ул. Дулатова-ул. Тауелсиздик.

ТП-98 (ремонт оборудования подстанции)

8 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

КИНЭУ,

ресторан «Фесла»,

магазин «Агрегат»,

магазин «Полесье»,

магазин «Агролайн».

Частный сектор:

ул. Лесная 46-80,

ул. К. Маркса 17-41,32/2-77/9,

ул. Сибирская 74-99,

ул. Строительная 42-103,

ул. Рудненская 30-96,

ул. Западная 43-86.

ТП-600 (ремонт оборудования подстанции)

9 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Пятерочка»,

ресторан «Жибек Жолы».

Благоустроенный сектор:

5 мкр. дома 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 11, 12, 13,

ТП-86 (ремонт оборудования подстанции)

10 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

«Казгазтрансаймак» по ул. Карбышева 10,

пожарная часть.

Светофор: ул. Карбышева - ул. Гвардейская.