Грузия выплатила 11,5 млн долларов Казахстану по госдолгу 20-летней давности
По информации Минфина РК, платежи по займу погашаются грузинской стороной в установленные сроки и в полном объёме, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото inform.kz
11,5 млн долларов за два года вернула Грузия по государственному долгу перед Казахстаном. Об этом в ответе на официальный запрос Informburo.kz сообщили в Министерстве финансов РК.
Задолженность в 27,8 млн долларов возникла по итогам взаимных расчётов между национальными банками двух стран за 1992-1993 годы и переоформлена в государственные кредиты.
В 1996 году была проведена первая реструктуризация займа, но из-за экономических трудностей Грузия не смогла погасить долг до 2006 года, согласно первоначальным договорённостям. В 2004 году остановились платежи даже по процентам. После переговоров сторон в 2014 году было принято решение о второй реструктуризации.
“В 2017 году была осуществлена реструктуризация долга в связи с прекращением грузинской стороной выплат по причине тяжёлой экономической ситуации в Грузии. Основной долг остался прежним. Пересмотрены сроки и условия погашения”, – говорится в ответе.
Таким образом, по информации Минфина, в соответствии с соглашением сумма выплат грузинской стороны составила более 37,9 миллиона долларов за 2017-2025 годы. Накопленная ранее пеня в размере 26,5 миллиона долларов была списана, а процентная ставка осталась на уровне 4%.
“В настоящее время платежи осуществляются в установленные сроки и в полном объёме”, – добавили в ведомстве.
Согласно графику погашения консолидируемой и капитализируемой сумм в 2017 году правительство Грузии уже произвело пять платежей на 11,5 млн долларов. Следующий платёж по займу должен быть произведён 30 декабря этого года и составит 1,67 млн долларов. Общая сумма планируемых к получению процентов по займу – 9,7 млн долларов.
Также в министерстве подчеркнули, что по состоянию на сентябрь текущего года только Грузия имеет государственный долг перед Казахстаном, других задолженностей иностранных государств не имеется.
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