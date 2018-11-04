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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: Сорри,не в ваш сельмаг писала)) Источник:www.ng.kz А куда, писала? На Ярмарку - в следующую субботу, наверное... :lol: Можешь писать - Акиму, он там - будет ходить со свитой... :-o
04.11.18 14:13
drakon
План "Перехват" в Узункольском районе
А почему водитель, выходит из Полицейского УАЗа? Разве это- не запрещено? Приглашать водителя- в служебную машину... :-o 8-)
04.11.18 14:09
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Напиши, я ей передам. Агенты своих адресов не дают. Ты то это должен знать.
04.11.18 13:59
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Как приятно, ранним, морозным утром,выпить b.radikal.ru стаканчик свежевыжатого сока,грейпфрута, своими руками. Говорят очень - полезно... :lol: :oops:
04.11.18 13:56
Сыкымы
Покупка квартиры по "7-20-25": пошаговая инструкция
Добринцофф: квартира была в залоге у банка,всё нормально,это же банк мне деньги дал на покупку жилья. Вот именно! Тогда зачем все остальные движения, причем не свои, а заёмщика? Какая разница,...
04.11.18 13:44
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Сайт Павла Дурова заблокировали в РК из-за пропаганды терроризма

Tengrinews.kz

4 ноября 2018, 13:41 |  Государство

Интернет-ресурс Telegra.ph заблокировали в Казахстане. В нем нашли материалы, пропагандирующие идеи терроризма и религиозного экстремизма, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций.

Иллюстрация versiya.info

"Касательно "http://telegra.ph" сообщаем, что в рамках мониторинга на указанном интернет-ресурсе министерством были выявлены материалы, пропагандирующие идеи терроризма и религиозного экстремизма", - сообщили в ведомстве.

В МИК отметили, что на сайт обратили внимание и правоохранительные органы. В адрес министерства поступило письмо от МВД о необходимости принятия мер в отношении материалов, пропагандирующих употребление наркотических средств.

"В этой связи, министерством было вынесено предписание по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу для пользователей с территории Казахстана в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона РК "О связи". Снятие ограничения доступа к указанному интернет-ресурсу будет осуществлено после устранения нарушений действующего законодательства Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе.

В МИК заверили, что меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам принимаются исключительно при выявлении материалов с признаками нарушения действующего законодательства.

Порядок приостановления и прекращения деятельности СМИ, в том числе интернет-ресурсов, определен законами "О средствах массовой информации" и "О связи".

Telegraph (telegra.ph) — сайт, основанный Павлом Дуровым 22 ноября 2016 года и представляющий собой сервис для анонимной публикации любых текстов. Создателями позиционируется как издательский инструмент, позволяющий создавать публикации, обзоры, вставлять фотографии и любые виды встроенного кода. Посты "телеграфа" также могут применяться как сообщения в мессенджере Telegram.
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