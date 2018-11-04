Сайт Павла Дурова заблокировали в РК из-за пропаганды терроризма

Интернет-ресурс Telegra.ph заблокировали в Казахстане. В нем нашли материалы, пропагандирующие идеи терроризма и религиозного экстремизма, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций.

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"Касательно "http://telegra.ph" сообщаем, что в рамках мониторинга на указанном интернет-ресурсе министерством были выявлены материалы, пропагандирующие идеи терроризма и религиозного экстремизма", - сообщили в ведомстве.

В МИК отметили, что на сайт обратили внимание и правоохранительные органы. В адрес министерства поступило письмо от МВД о необходимости принятия мер в отношении материалов, пропагандирующих употребление наркотических средств.

"В этой связи, министерством было вынесено предписание по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу для пользователей с территории Казахстана в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона РК "О связи". Снятие ограничения доступа к указанному интернет-ресурсу будет осуществлено после устранения нарушений действующего законодательства Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе.

В МИК заверили, что меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам принимаются исключительно при выявлении материалов с признаками нарушения действующего законодательства.

Порядок приостановления и прекращения деятельности СМИ, в том числе интернет-ресурсов, определен законами "О средствах массовой информации" и "О связи".

Telegraph (telegra.ph) — сайт, основанный Павлом Дуровым 22 ноября 2016 года и представляющий собой сервис для анонимной публикации любых текстов. Создателями позиционируется как издательский инструмент, позволяющий создавать публикации, обзоры, вставлять фотографии и любые виды встроенного кода. Посты "телеграфа" также могут применяться как сообщения в мессенджере Telegram.