МВД накажет распространителей ложной рассылки о Kaspi Bank

В МВД РК предупредили распространителей ложной рассылки в WhatsApp, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Алмаса Садубаева.

"Жители страны в очередной раз через WhatsApp стали получать ложную аудиозапись о якобы банкротстве Каспи банка. В этой связи прошу жителей страны не поддаваться провокации, эта рассылка не имеет ничего общего с действительностью. Напоминаю, что за распространение заведомо ложной информации законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность. Все причастные к рассылке будут установлены и понесут наказание", - сказал Садубаев.

Ранее по WhatsApp стала распространяться рассылка, где парень на казахском языке призывал всех срочно опустошать счета в Kaspi, так как "бастыки" уехали. Позже глава Kaspi Bank Михаил Ломтадзе выступил с обращением к вкладчикам.