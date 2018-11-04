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drakon
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04.11.18 14:13
drakon
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А почему водитель, выходит из Полицейского УАЗа? Разве это- не запрещено? Приглашать водителя- в служебную машину... :-o 8-)
04.11.18 14:09
alex_60
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04.11.18 13:59
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
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04.11.18 13:56
Сыкымы
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МВД накажет распространителей ложной рассылки о Kaspi Bank

Tengrinews.kz

4 ноября 2018, 10:56 |  Криминал

В МВД РК предупредили распространителей ложной рассылки в WhatsApp, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Алмаса Садубаева.

"Жители страны в очередной раз через WhatsApp стали получать ложную аудиозапись о якобы банкротстве Каспи банка. В этой связи прошу жителей страны не поддаваться провокации, эта рассылка не имеет ничего общего с действительностью. Напоминаю, что за распространение заведомо ложной информации законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность. Все причастные к рассылке будут установлены и понесут наказание", - сказал Садубаев.

Ранее по WhatsApp стала распространяться рассылка, где парень на казахском языке призывал всех срочно опустошать счета в Kaspi, так как "бастыки" уехали. Позже глава Kaspi Bank Михаил Ломтадзе выступил с обращением к вкладчикам.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: МВД накажет распространителей ложной рассылки о Kaspi Bank
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1560
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.11.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// где парень на казахском языке призывал всех срочно опустошать счета в Kaspi,//

за распостранение ложной информации точно надо посадить.
в тюрьму.
и за несоблюдение закона о языках тоже.
почему только на казахском призывал ?
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§ alex_60
МВД накажет распространителей ложной рассылки о Kaspi Bank
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1560
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.11.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этим вопросом КНБ должно заняться , а не МВД.
это нападение на государственный строй, на финансовую структуру страну.
выбрали самый надежный и уверенно развивающий финансовый институт.
да еще на казахском языке.

[Исправлено: alex_60, 04.11.2018 - 11:48]
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§ 211
Re: МВД накажет распространителей ложной рассылки о Kaspi Bank
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5800
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.11.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Репетиция перед побегом..
Или перед передачей каких то акций..
Просто так умные люди ничего не делают..
Жаль конечно, что теперь начался своеобразный отсчет, кто кого, ну что ж, будем переходить в другие банки, где за плату за к.у не будет бонусов и будут только проценты..
Хороший пирожок..
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