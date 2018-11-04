"Тобол" в предпоследнем матче чемпионата уступил "Шахтёру" на его поле
Vesti.kz
В Караганде местный "Шахтер" обыграл костанайский "Тобол" со счетом 2:1 в матче 32-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото из группы ФК "Тобол" ВКонтакте
В составе победителей отличились Гегам Арутюнян и Дамир Кояшевич. У гостей забил Виктор Дмитренко.
Главный тренер ФК "Тобол" Марек ЗУБ прокомментировал матч против карагандинского "Шахтера":
- Футбол - это игра, в которой надо забивать гол. Он делает счет. Мы об этом сегодня забыли. У нас было очень много моментов, когда мы могли забить и сделать совсем другую игру. Когда не забиваешь - любая ошибка стоит очень дорого.
- В последнюю игру дома какой будет настрой?
- Понятно, это уже завершающая игра. Хотим завершить его перед своими болельщиками с хорошим настроением, забитыми голами. Сделать то, что сегодня не получилось.
Главный тренер ФК "Шахтер" Николай КОСТОВ прокомментировал матч против "Тобола":
- Сегодняшний день и поле, на котором мы играли, это серьезное испытание для наших футболистов и футболистов противника. Так что за качество игры лучше не говорить. Нам было важно победить. Я поздравляю игроков. В то же время мы еще не решили задачу этого года. Это неудачный год для нашей команды, клуба. Это урок, который мы должны усвоить. Если хотим в городе развивать самый популярный спорт в мире, нужно обращать внимание на то, где и как это происходит. Необходимо создавать соответствующие условия. Независимо от того, где кто будет в следующем году, надеюсь, ситуация изменится и руководство руководство найдет возможности для развития футбола. Поздравляю "Тобол" с заслуженным третьим местом!
В параллельном матче шымкентский "Ордабасы" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК" со счетом 2:1. Исход матча решился во втором тайме. На 59-й минуте Жасулан Молдакараев вывел "Ордабасы" вперед, однако спустя две минуты Тиму Мульдинов сравнял счет. Победу шымкентцам уже в компенсированное ко второму тайму времени принес гол Неманьи Коича (93+).
А кызылординский "Кайсар" дома с минимальным счетом 1:0 обыграл талдыкорганский "Жетысу" благодаря автоголу Ивана Садовничего. С 89-й минуты гости доигрывали в меньшинстве после удаления Руслана Степанюка.
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