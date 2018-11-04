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Сыкымы
"Тобол" в предпоследнем матче чемпионата уступил "Шахтёру" на его поле
...Футбол - это игра, в которой надо забивать гол... Источник:www.ng.kz Прям открытие сделал... До него никто не знал... Мареки - оне такие, любому могут разъяснить и обосновать... прописные...
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drakon
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"Тобол" в предпоследнем матче чемпионата уступил "Шахтёру" на его поле

Vesti.kz

3 ноября 2018, 20:41 |  Спорт

В Караганде местный "Шахтер" обыграл костанайский "Тобол" со счетом 2:1 в матче 32-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото из группы ФК "Тобол" ВКонтакте

В составе победителей отличились Гегам Арутюнян и Дамир Кояшевич. У гостей забил Виктор Дмитренко.

Главный тренер ФК "Тобол" Марек ЗУБ прокомментировал матч против карагандинского "Шахтера":

- Футбол - это игра, в которой надо забивать гол. Он делает счет. Мы об этом сегодня забыли. У нас было очень много моментов, когда мы могли забить и сделать совсем другую игру. Когда не забиваешь - любая ошибка стоит очень дорого.

- В последнюю игру дома какой будет настрой?

- Понятно, это уже завершающая игра. Хотим завершить его перед своими болельщиками с хорошим настроением, забитыми голами. Сделать то, что сегодня не получилось.

Главный тренер ФК "Шахтер" Николай КОСТОВ прокомментировал матч против "Тобола":

- Сегодняшний день и поле, на котором мы играли, это серьезное испытание для наших футболистов и футболистов противника. Так что за качество игры лучше не говорить. Нам было важно победить. Я поздравляю игроков. В то же время мы еще не решили задачу этого года. Это неудачный год для нашей команды, клуба. Это урок, который мы должны усвоить. Если хотим в городе развивать самый популярный спорт в мире, нужно обращать внимание на то, где и как это происходит. Необходимо создавать соответствующие условия. Независимо от того, где кто будет в следующем году, надеюсь, ситуация изменится и руководство руководство найдет возможности для развития футбола. Поздравляю "Тобол" с заслуженным третьим местом!

В параллельном матче шымкентский "Ордабасы" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК" со счетом 2:1. Исход матча решился во втором тайме. На 59-й минуте Жасулан Молдакараев вывел "Ордабасы" вперед, однако спустя две минуты Тиму Мульдинов сравнял счет. Победу шымкентцам уже в компенсированное ко второму тайму времени принес гол Неманьи Коича (93+).

А кызылординский "Кайсар" дома с минимальным счетом 1:0 обыграл талдыкорганский "Жетысу" благодаря автоголу Ивана Садовничего. С 89-й минуты гости доигрывали в меньшинстве после удаления Руслана Степанюка.
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* Сыкымы
Re: "Тобол" в предпоследнем матче чемпионата уступил...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 04.11.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...Футбол - это игра, в которой надо забивать гол... Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32872

Прям открытие сделал... До него никто не знал... Мареки - оне такие, любому могут разъяснить и обосновать... прописные истины.
Цитата:
Мы об этом сегодня забыли. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32872?1541270073

Да лан заливать-то - " сёдня"... Уже который год пошёл, как память отшибло... Говорят, такой "склероз" лечится - урезанием зарплат...
А вообще, это похоже на "договорняк" с букмекерскими конторами... Выиграли у явного фаворита и тут же "продули"... Тоже победу "праздновали" накануне?
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