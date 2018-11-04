В Костанае прошел республиканский турнир по теннису "Золотая осень"

С 29 октября по 2 ноября в Теннисном центре Костаная было, как обычно, спокойно и тихо, только звуки ударов ракетки и возгласы спортсменов временами пронзали эту тишину, а болельщики наблюдали за игрой, не позволяя себе громкого выражения эмоций.

Победителем турнира среди юношей стал Богдан Захаров из Кокшетау

Теннис, на первый взгляд, может показаться скучной игрой, но это далеко не так. Когда разыгрываются сложные партии, наблюдать за ходом событий очень увлекательно. Республиканский турнир «Золотая осень» является ежегодным. Теннисисты и теннисистки со всего РК приехали в Костанай, чтобы выяснить, кого из них назовут первой ракеткой страны в возрасте от 14 лет и младше.

- Мы уже несколько лет проводим этот турнир, в этот раз участие приняли 23 мальчика и 26 девочек, рассказал "НГ" и. о. главного судьи совернований Борис КРАВЧУК. Собрались спортсмены почти со всех городов Казахстана. Приятно, что федерация тенниса решила провести в Костанае и следующий турнир - из серии Gold. Есть несколько серий турниров, Gold - один из самых высоких в казахстанском теннисном туре. Он будет проходить 24 декабря, с 22 числа - квалификация,

Победительницей турнира "Золотая осень" стала костанайская спортсменка Милана КУЛАЕВА. Республиканские турниры она выигрывает в этом году уже второй раз.

- В финале в два сета я выиграла со счетом 6:0, 6:0, - рассказала она сразу после церемонии награждения. - С Амирой Казтуган я уже играла, она из Актобе, этим летом я её уже обыгрывала, только в 3 сета. Кстати, собираюсь ехать в Актобе на турнир АТФ. Выиграла я, в принципе, легко, соперницу изучила. В полуфинале играла с Дарьей Грейдиной, с ней я тоже встречалась уже на корте, правда, это было давно, но и её я выигрывала. В общем, этот турнир для меня удался.

Также тренеры и судьи отмечают костанайского спортсмена Михаила Березовского - на турнире «Золотая Осень» он занял 6 место, что в теннисе является тоже высоким показателем.

На каждом турнире теннисисты зарабатывают рейтинговые очки, в результате им присваиваются спортивные разряды, лучшие спортсмены отбираются в сборную Казахстана.

Победителей и призёров турнира наградили медалями, грамотами, а также стеклянными кубками.

Призеры турнира среди юношей (слева направо) Зангар Нурланулы, Богдан Захаров и Карим Аркен

Призеры турнира среди девушек (слева направо) Амира Казтуган, Милана Кулаева, Анита Ташматова

Фото Николая СОЛОВЬЕВА и Дмитрия ПЕТРЕНКО