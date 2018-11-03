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Сколько выделили на строительство национального пантеона в Астане

Tengrinews.kz

3 ноября 2018, 13:43 |  Государство

Во сколько обойдется строительство национального пантеона в Астане, рассказал аким города Бахыт Султанов, передает Tengrinews.kz.

Макет Национального пантеона в Астане. Фото: Денис Курганников

Глава города ответил на вопрос в ходе интернет-конференции на сайте dialog.egov.kz.

По словам Султанова, согласно разработанной проектно-сметной документации общая сметная стоимость строительства национального пантеона Казахстана (первый пусковой комплекс первой очереди) составляет 958 миллионов 300 тысяч тенге.

"До 2018 года на реализацию данного проекта выделено 287 миллионов тенге. В 2018 году предусмотрено 489 миллионов тенге на завершение строительства пантеона", - сообщил Бахыт Султанов.

Ранее в акимате Астаны сообщали, что национальный пантеон расположится на площади в 959 гектаров. Территория находится в юго-восточной части города, к границам не прилегает.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Сколько выделили на строительство национального пантеона в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.11.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно понял? Это получается уже живому человеку строить начинают кладбище
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* 211
Сколько выделили на строительство национального пантеона в Астане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.11.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящие цифры раз в 6 будут больше..
Что то сродни стадиону в Питере, там вообще в 10 раз, или космодрому Восточный..
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§ alex_60
Сколько выделили на строительство национального пантеона в Астане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.11.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже после смерти хотят разделить казахстанцев,
здесь чиновники и богатые,кто купит место.
или уже купил. может там именные уже есть места.
остальные до свидания.
а ведь строят на деньги общие , из бюджета.
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§ сайлау курманов
Re: Сколько выделили на строительство национального пантеона в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2895
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.11.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще выжили с ума уже.говорят денег нет в стране
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