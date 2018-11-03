Сколько выделили на строительство национального пантеона в Астане

Во сколько обойдется строительство национального пантеона в Астане, рассказал аким города Бахыт Султанов, передает Tengrinews.kz.

Макет Национального пантеона в Астане. Фото: Денис Курганников

Глава города ответил на вопрос в ходе интернет-конференции на сайте dialog.egov.kz.

По словам Султанова, согласно разработанной проектно-сметной документации общая сметная стоимость строительства национального пантеона Казахстана (первый пусковой комплекс первой очереди) составляет 958 миллионов 300 тысяч тенге.

"До 2018 года на реализацию данного проекта выделено 287 миллионов тенге. В 2018 году предусмотрено 489 миллионов тенге на завершение строительства пантеона", - сообщил Бахыт Султанов.

Ранее в акимате Астаны сообщали, что национальный пантеон расположится на площади в 959 гектаров. Территория находится в юго-восточной части города, к границам не прилегает.