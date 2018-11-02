«Или вы заплатите, или можете отсидеть» - приговор по делу об организации незаконного пересечения границ РК вынесли в Костанае

Приговор по делу, в котором фигурируют сотрудники Пограничной службы КНБ РК в тандеме с сотрудниками миграционной полиции, судья Мерей АМАНКУЛОВ огласил сегодня, 2 ноября, в военном суде Костанайского гарнизона.

Всего по делу проходил 21 человек: Турсунов К. С., Анаркулов Б. М., Жамантаев Д. К., Багыткиреев Ж. Ш., Жамбулов О. К., Тыштынбаев Е.А., Попов А. С., Альбатыров Е. Д., Сураганов А. Т., Аубакиров А. Х., Шаймулдин М. Б., Муздубаев Н. Е., Кайранов Е. А., Саткенов Б. Ш., Степанов В. М., Тунганов Д. А., Салахутдинов Б. К., Айтимбетов Т. К., Мусабаев Б. М, Шарапатов С. А. и Болганбаев С. Ж. В том числе 13 военнослужащих и 2 сотрудника органов внутренних дел, а также граждане Узбекистана. Один из подсудимых скончался в ходе следствия из-за проблем с сердцем.

Согласно обвинительному заключению, с августа 2016 года по июнь 2017 года они организовали незаконную миграцию граждан Узбекистана, Таджикистана Азербайджана и Кыргызстана в Российскую Федерацию, а также совершили ряд сопутствующих уголовных правонарушений, всего - 44 эпизода.

Обвиняемые были задержаны сотрудниками департамента собственной безопасности МВД РК. В ходе следствия в отношении четырех из них была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Несколько обвиняемых частично признали свою вину и раскаялись в содеянном, другие полностью не признали вину.

Во время оглашения приговора в зале было не протолкнуться - не каждый день в судах Костаная, да и Казахстана в целом, зачитывают приговор по делу с таким большим количеством фигурантов. К тому же добрая половина из них - военнослужащие Погранслужбы КНБ и сотрудники полиции.

Судья зачитывал приговор более часа. Из 21 подсудимого реальный срок получили только двое. Еще двое были освобождены из-под стражи в зале суда.

Каримжана Турсунова суд признал виновным по ст. 218 ч. 3 п. 2, ст. 262 ч. 2, ст. 394 ч. 3 УК РК. Путём поглощения менее строгого наказания более строгим ему назначили лишение свободы на 4 года в учреждении средней безопасности. Турсунов - уроженец ЮКО, ранее не судим, женат, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей. Приговор гражданину Узбекистана Бекжану Анаркулову - лишение свободы на 5 лет по ст. 262 ч. 2 и ст. 394 ч. 3 УК РК.

- У Анаркулова таких исключительных обстоятельств, как у Турсунова, выявлено не было, - прокомментировал вынесенный приговор судья Мерей Аманкулов. - Таких, как признание вины, раскаяние, помощь следствию по раскрытию группового преступления. Турсунову было назначено наказание ниже низшего предела по тем статьям, в которых он обвинялся, впрочем, об этом он сам ходатайствовал. Статья 262 предусматривает наказание от 5 лет, Турсунову было назначено наказание 4 года. Других оснований суд для снижения наказания не усмотрел. Анаркулову было избрано минимальное наказание по тем статьям, которые ему были вменены. В отношении остальных военнослужащих и таксистов, если без обид их так назвать, - совершенные вами преступления средней тяжести предусматривают альтернативу наказания без лишения свободы, поскольку материального ущерба не было установлено.

Но даже те, кто пошёл на сделку со следствием, должны выплатить внушительные штрафы в государственную казну - в размере от 500 МРП до 1 500 МРП. Кроме того, их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

- Вы, наверно, обратили внимание, что суммы назначены индивидуально каждому, в зависимости от той роли, которую он исполнил в данном уголовном деле, от объема содеянного, - отметил судья. - Жамантаев почти 600 человек пропустил (через государственную границу РК - "НГ"). Не сравнить его с Жангуловым, который всего 16 человек пропустил. Это не говорит о том, что он менее виновен, суд подошёл более дифференцировано в назначении наказания. Мы также исходили из материального положения и отсюда был назначен срок выплаты наказания. Поэтому, чем меньше сумма, тем меньше срок. Выплата штрафа - это является минимальным наказанием, о котором нужно помнить. Это не значит, что в последний день его нужно гасить - или вы заплатите, или можете отсидеть. Так как судебный исполнитель имеет полное право ввиду невыплаты просить о пересмотре наказания, заменив его на реальный срок.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА