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drakon
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04.11.18 14:13
drakon
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А почему водитель, выходит из Полицейского УАЗа? Разве это- не запрещено? Приглашать водителя- в служебную машину... :-o 8-)
04.11.18 14:09
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
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04.11.18 13:59
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
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04.11.18 13:56
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Николай ВОРОНИН: Закон Дарвина

"Что это за власть, которая зависит от бизнеса и денег?"
4 ноября 2018, 11:47 |  Мнения

Говорят, что действие этого закона направлено на уменьшение числа идиотов в обществе. Описываются много примеров его действия.

Вот пара таких примеров. В Индии в колодец, расположенный во дворе дома, упал цыпленок. Глава семьи полез его спасать и утонул. Следующим кинулся сын... Вся семья утонула, последним погиб цыпленок. В лихие 90-е где-то в России четверо бандитов грабили проходящие фуры. Они ставили свой БМВ поперек дороги, большегруз останавливался, ну а дальше по сценарию. Но однажды сработал закон Дарвина. Уставшего водителя фуры разбудил металлический скрежет под задней осью его машины.

Но я хотел бы поговорить о наших местных "мусорных" идиотах. На Сарыкольской трассе, недалеко от Костаная, в лесу оборудовали места для отдыха. Установили столики, скамейки, в землю зарыли металлические бочки для мусора. Посмотрите, что там творится. Пакеты, газеты и прочий мусор валяется вокруг, ветром несет его в лес. Это каким же идиотом надо быть, чтобы не сделать пять шагов и бросить мусор в бочку? Не зря кто-то из великих сказал: "Чем больше я живу среди людей, тем больше люблю собак".

Или о домашних "мусорных" идиотах  В центре Костаная, в обрамлении улиц Абая, Тауелсиздик и Аль-Фараби, была оборудована площадка, где стояли контейнеры для сбора мусора. Более 30 лет жители не менее шести ближних многоэтажек носили мусор сюда и все были довольны. И вот кто-то каким-то образом выкупил у города этот клочок земли и что-то там лепит. Контейнеры убрали в другое место, прямо под окна многоэтажного дома. Теперь те, кому пришлось тащить мусор за полкилометра, - в душе, а те, кому подсунули мусорку под окна, - вслух проклинают частника, выкупишего эту землю, и чиновников, позволивших это сделать.

Кстати, несколько лет назад в городе частенько вспыхивали скандалы по поводу новых домов, которые впихывали между старыми. Тогда областные власти заявили, что впредь такого не будет - они отказались от точечной застройки. Но для городских властей видимо это не указ. Вот ненароком и задумаешься - а не зреет ли потихоньку новое "большое акиматовское дело"? А между делом "мусорные" идиоты, чтобы не тащить мусор далеко, стали оставлять пакеты с ним во дворе, за углом дома и в других неположенных местах. Вроде мелочи, но как-то густо идут у нас всякие мелочи. Прямо скажу - к этим идиотам я отношусь более менее лояльно. Мусорить их спровоцировали власти, продав земли общего пользования частнику с деньгами.

Президент, предлагая программу "модернизации сознания", выразил надежду, что это повысит у населения чувство патриотизма и любви к стране. Сомневаюсь, что флешмобами и "модернизацией сознания" можно повысить любовь к государству.

Возьмем наш случай с переносом мусорки. Кто мне сможет объяснить - как можно любить страну, в которой, чтобы кому-то одному (естественно, с деньгами) стало хорошо, большинству должно стать плохо? Что это за страна, в которой министрами управляют события, а не наоборот? Что это за власть, которая зависит от бизнеса и денег? В подобных случаях говорят: "Уже не собака крутит хвостом, а сам хвост крутит собаку".

Видимо, можно сделать вывод, что в нашем обществе закон Дарвина пробуксовывает, так как идиотов заметно не убывает. Мы мусорим во дворах, на улице. Мы ставим урны для окурков, которые горят. И нам от этого не уйти, потому что существует другой закон природы - в каждом обществе 2% людей неадекватны. И только жесткие меры наказания могут их исправить. Но у нас правозащитники и гуманизация. К чему придем?
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Закон Дарвина
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5800
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.11.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
только жесткие меры наказания могут их исправить. Но у нас правозащитники и гуманизация. К чему придем?

В 30х годах вырезали миллионами всех "неадекватных", что получили?
Не справились, договорились с Гитлером..
И что стали жить лучше?
Те же хрущевки нам построили американцы, те же жигули итальяшки, те же ядерные бомбы украли у немцев..
И все равно СССР развалили.
Сколько бы не расстреливали..
Интересно, тов. Воронин, если бы без суда и следствия , только потому, что на его семью кто то бы настрочил донос, потому что она показалась ему Неадекватной из тех двух процентов идиотов, которых тов. Воронин тут называет, он бы спокойно отнесся к этому?
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Закон Дарвина
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5800
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.11.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Сталину казалось что в стране не 2 процента идиотов и неадекватных, а все 30..
Что он и сделал, уничтожив 30 процентов населения страны, ну некоторые народы потеряли до 60ти процентов, "неадекватных", только потому что так думалось Голощекину..
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