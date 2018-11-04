Николай ВОРОНИН: Закон Дарвина

Говорят, что действие этого закона направлено на уменьшение числа идиотов в обществе. Описываются много примеров его действия.

Вот пара таких примеров. В Индии в колодец, расположенный во дворе дома, упал цыпленок. Глава семьи полез его спасать и утонул. Следующим кинулся сын... Вся семья утонула, последним погиб цыпленок. В лихие 90-е где-то в России четверо бандитов грабили проходящие фуры. Они ставили свой БМВ поперек дороги, большегруз останавливался, ну а дальше по сценарию. Но однажды сработал закон Дарвина. Уставшего водителя фуры разбудил металлический скрежет под задней осью его машины.

Но я хотел бы поговорить о наших местных "мусорных" идиотах. На Сарыкольской трассе, недалеко от Костаная, в лесу оборудовали места для отдыха. Установили столики, скамейки, в землю зарыли металлические бочки для мусора. Посмотрите, что там творится. Пакеты, газеты и прочий мусор валяется вокруг, ветром несет его в лес. Это каким же идиотом надо быть, чтобы не сделать пять шагов и бросить мусор в бочку? Не зря кто-то из великих сказал: "Чем больше я живу среди людей, тем больше люблю собак".

Или о домашних "мусорных" идиотах В центре Костаная, в обрамлении улиц Абая, Тауелсиздик и Аль-Фараби, была оборудована площадка, где стояли контейнеры для сбора мусора. Более 30 лет жители не менее шести ближних многоэтажек носили мусор сюда и все были довольны. И вот кто-то каким-то образом выкупил у города этот клочок земли и что-то там лепит. Контейнеры убрали в другое место, прямо под окна многоэтажного дома. Теперь те, кому пришлось тащить мусор за полкилометра, - в душе, а те, кому подсунули мусорку под окна, - вслух проклинают частника, выкупишего эту землю, и чиновников, позволивших это сделать.

Кстати, несколько лет назад в городе частенько вспыхивали скандалы по поводу новых домов, которые впихывали между старыми. Тогда областные власти заявили, что впредь такого не будет - они отказались от точечной застройки. Но для городских властей видимо это не указ. Вот ненароком и задумаешься - а не зреет ли потихоньку новое "большое акиматовское дело"? А между делом "мусорные" идиоты, чтобы не тащить мусор далеко, стали оставлять пакеты с ним во дворе, за углом дома и в других неположенных местах. Вроде мелочи, но как-то густо идут у нас всякие мелочи. Прямо скажу - к этим идиотам я отношусь более менее лояльно. Мусорить их спровоцировали власти, продав земли общего пользования частнику с деньгами.

Президент, предлагая программу "модернизации сознания", выразил надежду, что это повысит у населения чувство патриотизма и любви к стране. Сомневаюсь, что флешмобами и "модернизацией сознания" можно повысить любовь к государству.

Возьмем наш случай с переносом мусорки. Кто мне сможет объяснить - как можно любить страну, в которой, чтобы кому-то одному (естественно, с деньгами) стало хорошо, большинству должно стать плохо? Что это за страна, в которой министрами управляют события, а не наоборот? Что это за власть, которая зависит от бизнеса и денег? В подобных случаях говорят: "Уже не собака крутит хвостом, а сам хвост крутит собаку".

Видимо, можно сделать вывод, что в нашем обществе закон Дарвина пробуксовывает, так как идиотов заметно не убывает. Мы мусорим во дворах, на улице. Мы ставим урны для окурков, которые горят. И нам от этого не уйти, потому что существует другой закон природы - в каждом обществе 2% людей неадекватны. И только жесткие меры наказания могут их исправить. Но у нас правозащитники и гуманизация. К чему придем?