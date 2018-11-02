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Menden1968
Водоснабжение
...насколько я помню в Кушмурун вода идёт с 72 го разезда если память не изменяет и вода тогда была добротная.
02.11.18 23:35
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: Но проживет ли он без меня? В лёгкую,чего ты впрочем и боишься.
02.11.18 23:02
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Она после штампа будет свои права качать. Источник:www.ng.kz Да я ей и так трешку по нотариусу отдал.. А сейчас так половину по моему. Мне не важно, лишь бы ребенка выходила, выносила.....
02.11.18 22:09
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сегодня отдохнуть то толком не получилось, носился со старым кассовым аппаратом, закрывали его.. Потом в Рудный понесся, мебель мягкую привезли клиентикам и те и эти не понимают что это такое.. Какие...
02.11.18 22:06
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гимор будет у тебя. Она после штампа будет свои права качать. Ты. Я как понял тип ещё тот. Фиг просто так сдашься. Готовся
02.11.18 22:03
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На следующей неделе в Костанайской области сохранится неустойчивая погода

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

2 ноября 2018, 16:48 |  Общество

По прогнозам синоптиков, с 5-го по 7 ноября на территории области ожидаются осадки, туман и гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- В понедельник, 5 ноября, ночью будет от ноля до 5, а местами 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днем прогнозируется разброс температур от отрицательных до положительных  2 градуса мороза - 7 градусов тепла, местами термометры покажут +10 градусов. Во вторник и среду, 6-7 ноября, ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, но местами мороз может достигнуть 5 градусов.  Днем 6-7 ноября термометры покажут 0…+5, местами +8 градусов.

Ветер в течение первой половины следующей недели будет менять направление с западного на северо-западное, скорость его также будет непостоянной - 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: На следующей неделе в Костанайской области сохранится...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.11.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это точно АЛЛЕЯ,
а не то что назвали ее именем автобусники или кто там .
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§ Menden1968
Re: На следующей неделе в Костанайской области сохранится...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.11.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...и брущатка выложина прям душа радуется,не чита на Гагарина.....
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§ alex_60
На следующей неделе в Костанайской области сохранится неустойчивая погода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.11.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогноз по Области.
В принципе ни о чем.
У нас температура в городе с юга на север может плясать
Зимой плюс минус пять.

[Исправлено: alex_60, 02.11.2018 - 21:43]
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