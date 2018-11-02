На следующей неделе в Костанайской области сохранится неустойчивая погода

По прогнозам синоптиков, с 5-го по 7 ноября на территории области ожидаются осадки, туман и гололед.

Фото Ксении РЕБИК



- В понедельник, 5 ноября, ночью будет от ноля до 5, а местами 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днем прогнозируется разброс температур от отрицательных до положительных 2 градуса мороза - 7 градусов тепла, местами термометры покажут +10 градусов. Во вторник и среду, 6-7 ноября, ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, но местами мороз может достигнуть 5 градусов. Днем 6-7 ноября термометры покажут 0…+5, местами +8 градусов.

Ветер в течение первой половины следующей недели будет менять направление с западного на северо-западное, скорость его также будет непостоянной - 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.

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