На следующей неделе в Костанайской области сохранится неустойчивая погода
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, с 5-го по 7 ноября на территории области ожидаются осадки, туман и гололед.
Фото Ксении РЕБИК
- В понедельник, 5 ноября, ночью будет от ноля до 5, а местами 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днем прогнозируется разброс температур от отрицательных до положительных 2 градуса мороза - 7 градусов тепла, местами термометры покажут +10 градусов. Во вторник и среду, 6-7 ноября, ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, но местами мороз может достигнуть 5 градусов. Днем 6-7 ноября термометры покажут 0…+5, местами +8 градусов.
Ветер в течение первой половины следующей недели будет менять направление с западного на северо-западное, скорость его также будет непостоянной - 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.
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Водоснабжение
...насколько я помню в Кушмурун вода идёт с 72 го разезда если память не изменяет и вода тогда была добротная.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Она после штампа будет свои права качать. Источник:www.ng.kz Да я ей и так трешку по нотариусу отдал.. А сейчас так половину по моему. Мне не важно, лишь бы ребенка выходила, выносила.....
Флуд и оффтопик (часть 3)
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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