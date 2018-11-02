Хлеб с самой высокой урожайностью 34,7 ц/га в Костанайской области вырастило в этом году федоровское КХ Бугрей

Результат чуть не втрое превышает среднюю урожайность 12,8 ц/га, при которой область собрала 5,2 млн тонн зерновых. Об итогах уборочной, достижениях в животноводстве и векторах развития местного АПК сегодня, 2 ноября, говорили на торжестве в честь Дня сельхозработника.

Помимо зерна, сельское хозяйство произвело с начала года 358 тыс. тонн молока, 74 тыс. тонн мяса, 492 млн штук яиц. По словам первого заместителя акима Костанайской области Гауеза НУРМУХАМБЕТОВА, порадовали также овощеводы, которые собрали 72 тыс. тонн картофеля с урожайностью 400 ц/га и 20 тыс тонн овощей.

- Увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, экспорт продукции сельского хозяйства возрос на 24% и составил $275, - отметил в докладе заместитель акима. - В структуре валового регионального продукта области доля сельского хозяйства достигла 12%.

Справедливости ради стоит отметить, что в этом году Костанайская область в тройке северных зерносеющих областей по количественным показателям - первая снизу. В Акмолинской области, где засевались сравнимые с нашими площади зерновых, средняя урожайность - 13 ц/га, в СКО - 19 центнеров. Так что свой намолот в 5 с лишним миллионов тонн североказахстанцы имеют с площадей значительно меньше костанайских - с 2,8 млн га против наших 4,1 млн га. Валовый региональный продукт сельхозсектора в обеих соседних областях достиг уже 25% в структуре ВРП. Так что нашему региону есть куда стремиться. Впрочем, костанайцы всегда держали планку за счет более высокого и ровного качества зерна, при том, что в СКО, например, по предварительным данным лишь 30% убранной в этом году пшеницы соответствует параметрам 3-го класса, основной вал там - 4 класса.

Ну, в праздник о своем АПК - либо хорошо, либо очень хорошо. Тем более, что в области действительно есть хозяйства, которые эффективно используют и традиционные технологии в полеводстве и животноводстве, и новые осваивают, демонстрируя стабильно хорошие результаты - ТОО им. Карла Маркса, ТОО «Алтынсарино», ТОО «Железнодорожное», КХ «Жанахай», ТОО «Трояна», АО «Заря», КХ «Шуллер», ТОО «Агрофирма «Парасат»».

Руководители сельхозформирований и перерабатывающих предприятий, водители, механизаторы - всего более 30 человек - были в этот день отмечены наградами и почетными грамотами акима области. В их числе - Борис Бугрей, чье КХ в Федоровском районе хозяйствует в первой климатической зоне на 4 500 га и получило в этом году не только высокий урожай зерновых, но и масличных по 14 ц с гектара. Кстати, рекордная урожайность в прошлом году была достигнута тоже в Федоровском районе - 28ц/га в ТОО «Запасное».

Лидерами по урожайности во второй климатической зоне стало ТОО «Агрофирма «Парасат» из Алтынсаринского района с показателем 21,1ц/га, в третьей - ТОО «Нуржайлау НС» из Аркалыка с урожайностью 8,7 центнеров.

За высокие производственные достижения среди перерабатывающих предприятий были отмечены руководители АО «Костанайский мелькомбинат», КХ «Каржау», ТОО «Милх», ТОО «Аян Озат».

В номинации «Лучший руководитель сельхозформирования» первым был назван директор карасуского ТОО «Железнодорожное» Максим Артемук.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА