Ситуацию со справками из псих- и наркодиспансеров объяснил Минздрав РК

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию с выдачей справок психоневрологическими, наркологическими и противотуберкулезными организациями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На днях прокуратура Шымкента сообщила, что справки вышеназванными медицинскими организациями с 2 октября выдаются бесплатно, так как они были внесены в реестр государственных услуг. Также сообщается, что граждане, заплатившие за данные услуги, могут вернуть свои деньги.

В Минздраве заявили, что данные справки, действительно, будут выдаваться бесплатно, но только с конца ноября.

"В сентябре вышло постановление правительства об утверждении реестра государственных услуг. Выдача справок наркологического, психиатрического и туберкулезного диспансеров - государственные услуги. Ранее эти услуги были в реестре, но оказывались платно и в бумажном формате. В новом постановлении данные государственные услуги переведены в электронный формат и будут оказываться на бесплатной основе. Согласно законодательству, после того как вышел реестр госуслуг в течение трех месяцев мы обязаны разработать новый стандарт госуслуг. Это тот документ, в котором четко указывается, что услуга платная или нет, электронная или нет, где и каким способом она оказывается, сколько дней на это нужно. Данный стандарт этих трех госуслуг еще отрабатывается. Мы планируем эту работу завершить в конце ноября", - сказал директор департамента цифровизации здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев .

По его словам, на сегодня действует старый стандарт госуслуг, поэтому данные справки выдаются платно и в бумажном варианте.

Могут ли казахстанцы вернуть деньги за купленные справки, как говорилось в сообщении прокуратуры Шымкента, в министерстве ответить затруднились. Но пояснили, что после того, как обновится стандарт госуслуг, справки из психоневрологических, наркологических и противотуберкулезных организаций можно будет получить с помощью ЭЦП на сайте eGov.kz.