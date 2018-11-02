Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Ситуацию со справками из псих- и наркодиспансеров объяснил Минздрав РК

Tengrinews.kz

2 ноября 2018, 13:57 |  Государство

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию с выдачей справок психоневрологическими, наркологическими и противотуберкулезными организациями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На днях прокуратура Шымкента сообщила, что справки вышеназванными медицинскими организациями с 2 октября выдаются бесплатно, так как они были внесены в реестр государственных услуг. Также сообщается, что граждане, заплатившие за данные услуги, могут вернуть свои деньги.

В Минздраве заявили, что данные справки, действительно, будут выдаваться бесплатно, но только с конца ноября.

"В сентябре вышло постановление правительства об утверждении реестра государственных услуг. Выдача справок наркологического, психиатрического и туберкулезного диспансеров - государственные услуги. Ранее эти услуги были в реестре, но оказывались платно и в бумажном формате. В новом постановлении данные государственные услуги переведены в электронный формат и будут оказываться на бесплатной основе. Согласно законодательству, после того как вышел реестр госуслуг в течение трех месяцев мы обязаны разработать новый стандарт госуслуг. Это тот документ, в котором четко указывается, что услуга платная или нет, электронная или нет, где и каким способом она оказывается, сколько дней на это нужно. Данный стандарт этих трех госуслуг еще отрабатывается. Мы планируем эту работу завершить в конце ноября", - сказал директор департамента цифровизации здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев .

По его словам, на сегодня действует старый стандарт госуслуг, поэтому данные справки выдаются платно и в бумажном варианте.

Могут ли казахстанцы вернуть деньги за купленные справки, как говорилось в сообщении прокуратуры Шымкента, в министерстве ответить затруднились. Но пояснили, что после того, как обновится стандарт госуслуг, справки из психоневрологических, наркологических и противотуберкулезных организаций можно будет получить с помощью ЭЦП на сайте eGov.kz.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.11.18 16:48 На следующей неделе в Костанайской области сохранится неустойчивая погода
02.11.18 16:25 Хлеб с самой высокой урожайностью 34,7 ц/га в Костанайской области вырастило в этом году федоровское КХ Бугрей
02.11.18 10:02 Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
01.11.18 22:19 "Деньги в чайнике". Нескольких казахстанских судей заподозрили во взяточничестве
01.11.18 22:09 Ключи от 462 арендных квартир вручат до конца года в Костанае очередникам
01.11.18 20:53 В Костанайской области с начала года подорожала большая часть социально-значимых продуктов
01.11.18 19:20 Участие врачей в программе «7-20-25» намерены стимулировать субсидиями в Костанайской области
01.11.18 18:09 "Получили удочку, а не рыбу", - микрокредиты по программе "Бастау Бизнес" в Костанайской области выдали 670 претендентам
01.11.18 16:11 Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
01.11.18 15:52 Упростить процедуру изъятия земель предлагают власти Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: Ситуацию со справками из псих- и наркодиспансеров объяснил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14984
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.11.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда будет - электронная справка.
Медсестре в стаканчик - нужно будет-
пИсать?... :lol: :oops:
Профайл

§ dandiv
Re: Ситуацию со справками из псих- и наркодиспансеров объяснил...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.11.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Медсестре в стаканчик - нужно будет-
пИсать?... :lol: :oops:

Неа, наладят выпуск USB-анализаторов мочи :lol: :lol:
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 194
Пользователей: 2
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх