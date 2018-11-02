Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики

Близится время холодов и вопрос "греть или не греть" вновь становится актуальным. Аналитики сайта Kolesa.kz дали несколько рекомендаций автомобилистам.

Садиться в тёплый салон, конечно же, намного приятнее. А дизельные авто вообще не рекомендуется сдвигать с места на холодном движке. Проблема в том, что процесс прогрева мотора сопровождается изрядным количеством выхлопных газов. А если во дворе запарковано десять машин и их владельцы, собираясь на работу, одновременно запускают свои двигатели? Соседи подобному вряд ли обрадуются. При этом терпеливые и понимающие промолчат. Более невыдержанные сразу начнут скандалить или же побегут жаловаться. Но эмоции эмоциями, а что по этому поводу говорит закон?

Правила дорожного движения РК в пункте 12 запрещают «стоянку механических транспортных средств с работающим двигателем в населённых пунктах, если это создаёт неудобства жителям». А пункт 17 ПДД РК запрещает стоянку с работающим двигателем в жилой зоне уже без всяких оговорок. Иными словами, прогревать движок на улице, у обочины всё-таки можно, при условии что никого из жильцов ближайших домов это не напрягает. И полицейские, проезжающие мимо, наказать вас не имеют права. (Другое дело, если стражи порядка получили на вас письменную или даже устную жалобу. В этом случае они обязаны будут отреагировать.) А во дворе стоянка с прогревом запрещена, даже если никто не возмущается.

Но тут же стоит вспомнить, что ПДД РК запрещают именно стоянку с работающим двигателем. А согласно правилам, стоянкой считается «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства». То есть если вы закидываете вещи в багажник (5, 10, 15 минут, полчаса, сколько потребуется) и при этом у вас молотит движок, ваши действия юридически нарушением не считаются.

Но если вы завели свой автомобиль и дома за чашкой чая ожидаете, когда же он согреется, — тут уже нарушение. Но и в этом случае нужно ещё доказать, что машину вы прогревали более пяти минут. Сами полицейские за это вряд ли возьмутся. А вот бдительные, нервные соседи заснять и отправить видео вашего нарушения в департамент полиции или в МВД способны очень даже запросто.

Итог: протокол по части 1 статьи 597 КоАП РК и штраф — на первый раз 5 МРП, а если попадётесь повторно в течение года, — 10. К слову, у полицейских отдельной статистики по наказанным водителям, прогревавшим машины во дворах, нет. Все подобные факты регистрируются как нарушения правил стоянки.