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Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики

2 ноября 2018, 10:02 |  Государство

Близится время холодов и вопрос "греть или не греть" вновь становится актуальным. Аналитики сайта Kolesa.kz дали несколько рекомендаций автомобилистам.

Можно ли прогревать машину во дворе?

Садиться в тёплый салон, конечно же, намного приятнее. А дизельные авто вообще не рекомендуется сдвигать с места на холодном движке. Проблема в том, что процесс прогрева мотора сопровождается изрядным количеством выхлопных газов. А если во дворе запарковано десять машин и их владельцы, собираясь на работу, одновременно запускают свои двигатели? Соседи подобному вряд ли обрадуются. При этом терпеливые и понимающие промолчат. Более невыдержанные сразу начнут скандалить или же побегут жаловаться. Но эмоции эмоциями, а что по этому поводу говорит закон?

Правила дорожного движения РК в пункте 12 запрещают «стоянку механических транспортных средств с работающим двигателем в населённых пунктах, если это создаёт неудобства жителям».  А пункт 17 ПДД РК запрещает стоянку с работающим двигателем в жилой зоне уже без всяких оговорок. Иными словами, прогревать движок на улице, у обочины всё-таки можно, при условии что никого из жильцов ближайших домов это не напрягает. И полицейские, проезжающие мимо, наказать вас не имеют права. (Другое дело, если стражи порядка получили на вас письменную или даже устную жалобу. В этом случае они обязаны будут отреагировать.) А во дворе стоянка с прогревом запрещена, даже если никто не возмущается.

Можно ли прогревать машину во дворе?

Но тут же стоит вспомнить, что ПДД РК запрещают именно стоянку с работающим двигателем. А согласно правилам, стоянкой считается «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства». То есть если вы закидываете вещи в багажник (5, 10, 15 минут, полчаса, сколько потребуется) и при этом у вас молотит движок, ваши действия юридически нарушением не считаются.

Но если вы завели свой автомобиль и дома за чашкой чая ожидаете, когда же он согреется, — тут уже нарушение. Но и в этом случае нужно ещё доказать, что машину вы прогревали более пяти минут. Сами полицейские за это вряд ли возьмутся. А вот бдительные, нервные соседи заснять и отправить видео вашего нарушения в департамент полиции или в МВД способны очень даже запросто.

Итог: протокол по части 1 статьи 597 КоАП РК и штраф — на первый раз 5 МРП, а если попадётесь повторно в течение года, — 10. К слову, у полицейских отдельной статистики по наказанным водителям, прогревавшим машины во дворах, нет. Все подобные факты регистрируются как нарушения правил стоянки.
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Комментарии к новости
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§ Медный
Re: Можно ли прогревать машину во дворе разъяснили аналитики
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2494
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.11.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу ничего хорошего в задымлении общей жилой зоны, но авто просто на просто не поедет, если его не прогреть. Моё точно не поедет. Благо живу в "частном" - копчу себе

Статья ужасно написана
Цитата:
Ну если вы завели свой автомобиль

Наверное "Но если"
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§ dandiv
Re: Можно ли прогревать машину во дворе разъяснили аналитики
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.11.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно, берем ненужные шмотки и грузим-выгружаем-грузим... и т.д. пока авто не прогреется ;-)
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§ Маркс
Re: Можно ли прогревать машину во дворе разъяснили аналитики
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 02.11.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему эти стоянщики во дворах загрязняют территорию и задымляют воздух на халяву? Все дворы являются жилой зоной, а не зоной стоянки авто. Стоянки во дворах нужно сделать платными. А полученные деньги использовать во благо всех жителей. Тогда хоть какая-то справедливость восторжествует, а то одним лень или жаба душит протрясти свою задницу до специальной стоянки или гаража, а другие должны страдать от их корыта, припаркованного во дворе под окнами.
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* MedVed820607
Re: Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 02.11.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
а не зоной стоянки авто.

Не согласен. Во дворе сделан стоянки для авто жильцов. Именно для стоянки. Если машина стоит на газоне я свами соглашусь. Это не зона стоянки авто. А так - это именно зона стоянки.
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§ лимон
Re: Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.11.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не ставьте авто в жилой зоне и проблем не будет, хотя в центре и микрорайонах найти свободное место не просто.
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§ dandiv
Re: Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.11.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс - машины греют зимой, зимой окна жильцов закрыты и как выхлопные газы попадут в квартиру. Цитата:
Стоянки во дворах нужно сделать платными.
- пешеход?
Цитата:
Во дворе сделан стоянки для авто жильцов. Именно для стоянки.
- тут не совсем однозначно, знаков стоянки (парковки) нет во дворах, так что не совсем это стоянка
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* drakon
Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14984
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.11.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
машины греют зимой, зимой

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=785010&topic_id=36037&forumid=1#785010

У нас Правилами ДД - запрещено
прогревать машины... :-o
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§ Vital
Re: Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6293
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расскажу как мой сосед со мной боролся. Я ставил свою крошку под окном. Окна рядом с соседом. Он мне в лицо не чё небухтел что я мешаю. Приехал вечером как то, он на моем месте цветы и деревца посадил. Я конечно же не мог их задавить или вырвать. Совести бы не хватило. Намек я от него понял:)))
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§ Vital
Re: Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6293
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.. вот забыл сказать сразу. Прикол в том что деревца сдохли в этот же сезон. Не поливал он их. А я чет поздно среагировал, надо было б мне демонстративно их поливать. Вобщем его сад умер. А я уже там не ставил.
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* Добринцофф
Re: Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6223
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.11.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной гемор счастливым обладателям скворечника,то нельзя это нельзя.
Я машину до -20,-25 даже в гараж не загоняю,хотя всё во дворе.
Зато утром удобно, выгонять не надо,с пульта завёл и завтракаешь пока она греется.
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§ Vital
Можно ли прогревать машину во дворе, разъяснили аналитики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6293
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я пока не хочу брать дом. Теоретически я б мог две квартиры продать и взять. Ну так как я дома редко бываю а Лиля врятли будет на огороде капашится:))))
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