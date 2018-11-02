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02.11.18 00:09
211
Водоснабжение
elektron: всего лишь хочу знать Чтобы конкретно узнать можно снарядить туда экспедицию..
02.11.18 00:06
211
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02.11.18 00:05
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211: В данном случае ты поделил, как Флуд для адекватных вы поделилиИсточник:www.ng.kz В последний раз ко мне какие претензии? И есть что по существу сказать? Нет так исчезни просто. Я всего лишь...
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В Костанайской области с начала года подорожала большая часть социально-значимых продуктов

Галина КАТКОВА

1 ноября 2018, 20:53 |  Общество

Из товаров 19 наименований больше стоить стали 12. Вопросы сдерживания цен на продовольствие обсудили сегодня, 1 ноября, на расширенном заседании акимата Костанайской области.

Руководитель управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ доложил, что подешевели картофель, морковь, лук, гречка, мука, творог, яйца, но подорожали сахар – на 34,7%, рис – 21,2%, масло подсолнечное – 6,4%, говядина – на 8,8%, курятина – на 6,5%, молоко жирностью 2,5% - на 5,7%.

- Поставщики повысили цены, также повлиял сезонный фактор, - отметил он.

Методы сдерживания цен были названы традиционные: ярмарки, интервенции из стабилизационного фонда, выявление ценовых сговоров и наказание в рамках антимонопольного законодательства.

В конце каждого года утверждается пороговое значение цен на социально значимые товары. Сахар превысил такое значение на 15,9%. Сейчас идут разбирательства, почему. Согласно закону «О регулировании торговой деятельности», пороговые значения принимаются в уровне области комиссионно, утверждаются акимом и контролируются затем местной исполнительной властью.  При выявлении превышения направляется предписание субъекту торговли об устранении нарушения, за неисполнение – штраф в размере 200 МРП, сообщил Таукенов.

Докладчик отметил, что не все акиматы «должным образом ведут работу по сдерживанию цен», поэтому там товары дорожают больше, чем в среднем по области. В Житикаринском и Денисовском районах цены выше среднеобластных на 12 социальных продуктов, в Карабалыкском районе – на 14.  
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: В Костанайской области с начала года подорожала большая...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще повышение зарплат повальное. не наступило.
министры которые миллион получали, теперь по два будут видимо.
кто 28 тысяч получал, 42 .
богато живем.
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§ alex_60
Re: В Костанайской области с начала года подорожала большая...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// но подорожали сахар – на 34,7%, рис – 21,2%, масло подсолнечное – 6,4%, говядина – на 8,8%, курятина – на 6,5%, молоко жирностью 2,5% - на 5,7%.- Поставщики повысили цены, также повлиял сезонный фактор, - отметил он.//

раз так, акиматы надо распустить. задачу по сдерживанию не могут выполнить.
раз лезут в это, пусть тогда отвечают.
ну типа- сезонный фактор- сокращение в акиматах на 80 процентов.
и посмотреть изменится что нибудь или нет.
если не изменится. всех сократить.
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§ drakon
Re: В Костанайской области с начала года подорожала большая...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но подорожали сахар – на 34,7%, рис – 21,2%

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32852

Алекс, это я писАл, что ли? :lol: :oops: :-o
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§ 211
Re: В Костанайской области с начала года подорожала большая...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.11.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора уже..
Это рынок, тот, который мы начали строить, на что променяли Союз.
А не Халява..
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§ alex_60
В Костанайской области с начала года подорожала большая часть социально-значимых продуктов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, это я писАл, что ли?


та этот в пиджаке с галстуком не я.
это дядя с акимата.
ты же меня в лицо знаешь.
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