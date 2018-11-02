В Костанайской области с начала года подорожала большая часть социально-значимых продуктов
Галина КАТКОВА
Из товаров 19 наименований больше стоить стали 12. Вопросы сдерживания цен на продовольствие обсудили сегодня, 1 ноября, на расширенном заседании акимата Костанайской области.
Руководитель управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ доложил, что подешевели картофель, морковь, лук, гречка, мука, творог, яйца, но подорожали сахар – на 34,7%, рис – 21,2%, масло подсолнечное – 6,4%, говядина – на 8,8%, курятина – на 6,5%, молоко жирностью 2,5% - на 5,7%.
- Поставщики повысили цены, также повлиял сезонный фактор, - отметил он.
Методы сдерживания цен были названы традиционные: ярмарки, интервенции из стабилизационного фонда, выявление ценовых сговоров и наказание в рамках антимонопольного законодательства.
В конце каждого года утверждается пороговое значение цен на социально значимые товары. Сахар превысил такое значение на 15,9%. Сейчас идут разбирательства, почему. Согласно закону «О регулировании торговой деятельности», пороговые значения принимаются в уровне области комиссионно, утверждаются акимом и контролируются затем местной исполнительной властью. При выявлении превышения направляется предписание субъекту торговли об устранении нарушения, за неисполнение – штраф в размере 200 МРП, сообщил Таукенов.
Докладчик отметил, что не все акиматы «должным образом ведут работу по сдерживанию цен», поэтому там товары дорожают больше, чем в среднем по области. В Житикаринском и Денисовском районах цены выше среднеобластных на 12 социальных продуктов, в Карабалыкском районе – на 14.
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