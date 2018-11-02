Ключи от 462 арендных квартир вручат до конца года в Костанае очередникам

На расширенном заседании акимата сегодня, 1 ноября, глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что это «впервые в истории области».

В Костанае было запланировано строительство 4-х арендных многоэтажных домов на 264 квартиры, они сдаются в декабре. Еще два дома на 198 квартир местной исполнительной власти передает Казахстанская ипотечная компания. Все жилье будет предоставляться на условиях аренды.

- Такого количества арендных квартир за раз еще не было. Комиссии по распределению надо будет очень внимательно поработать, - сказал аким области, - такое жилье получают очередники, особо нуждающиеся малоимущие граждане.