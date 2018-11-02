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elektron
Водоснабжение
211: Чтобы конкретно узнать можно снарядить туда экспедицию..Источник:www.ng.kz благословляю, с удачей! 211: П.С.Медному Валентину последние строки не читать..Источник:www.ng.kz Доктора в...
02.11.18 00:09
211
Водоснабжение
elektron: всего лишь хочу знать Чтобы конкретно узнать можно снарядить туда экспедицию..
02.11.18 00:06
211
Водоснабжение
elektron: последний раз ко мне какие претензии Источник:www.ng.kz Заметь, я к тебе никаких претензий не выражал и ты как автор обязан занять более выдержанную позицию и стараться комментировать...
02.11.18 00:05
elektron
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211: В данном случае ты поделил, как Флуд для адекватных вы поделилиИсточник:www.ng.kz В последний раз ко мне какие претензии? И есть что по существу сказать? Нет так исчезни просто. Я всего лишь...
01.11.18 23:59
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elektron: на личности так переходим невзначай, Источник:www.ng.kz Нет, на личности ты перешел, сказав что писано не для меня.. На вопрос мой, тогда для кого, ты быстро поделил людей на сорта и...
01.11.18 23:57
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Ключи от 462 арендных квартир вручат до конца года в Костанае очередникам

Галина КАТКОВА

1 ноября 2018, 22:09 |  ЖКХ

На расширенном заседании акимата сегодня, 1 ноября, глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что это «впервые в истории области».

В Костанае было запланировано строительство 4-х арендных многоэтажных домов на 264 квартиры, они сдаются в декабре. Еще два дома на 198 квартир местной исполнительной власти передает Казахстанская ипотечная компания. Все жилье будет предоставляться на условиях аренды.

- Такого количества арендных квартир за раз еще не было. Комиссии по распределению надо будет очень внимательно поработать, - сказал аким области, - такое жилье получают очередники, особо нуждающиеся малоимущие граждане. 
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§ alex_60
Re: Ключи от 462 арендных квартир вручат до конца года в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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