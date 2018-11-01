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Участие врачей в программе «7-20-25» намерены стимулировать субсидиями в Костанайской области

Галина КАТКОВА

1 ноября 2018, 19:20 |  Государство

Об этом сегодня, 1 ноября, на расширенном заседании акимата заявил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. На совещании оценивали темпы строительства и приобретения населением жилья.

- Врачей в регионе не хватает. Поэтому будем поддерживать приобретение, в первую очередь, ими квартир по программе «7-20-25», - сказал аким области. – Половину первоначального платежа можем субсидировать за счет местного бюджета. Но деньги будут возвратные, сроком, например, на 10 лет. До конца нынешнего года делать это будем только для врачей. 

Поручение изучить вопросы частичного субсидирования первоначального взноса по льготной ипотеке этой программы содержится в послании главы государства. Сейчас на уровне правительства прорабатывается единый механизм для предоставления жилищных сертификатов, проинформировал руководитель управления архитектуры и градостроительства Нурлан КАТАРБЕКОВ.

На сегодня в Костанайской области банки второго уровня, которые являются партнерами программы, одобрили 45 заявок на сумму 358 млн тенге. Аким области, однако, заявил, что до завершения года «минимум 350 квартир по этой программе мы должны реализовать». Банк жилья есть, он пополнился за счет других программ .

Как сообщил Катарбеков, новые правила реализации квартир, построенных в рамках программы «Нурлы жер», позволяют на условиях льготной ипотеки предоставлять кредитное жилье, возведенное в новых районах Костаная и Костанайского района, а также построенное АО «Байтерек девелопмент» и не реализованное до сих пор через "Жилстройсбербанк".

АО предоставило для реализации в рамках «7-20-25» 118 квартир в микрорайоне Аэропорт. Средняя стоимость квадратного метра в них – 152 тыс. тенге. "Жилстройсбербанком" передано для продажи через ту же программу 99 квартир в костанайских микрорайонах Аэропорт и Юбилейный. В микрорайоне Северный Заречного 135 квартир в шести кредитных домах также предлагается на условиях льготной ипотеки, стоимость квадратного метра в них - 140 тыс. тенге.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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