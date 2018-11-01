"Получили удочку, а не рыбу", - микрокредиты по программе "Бастау Бизнес" в Костанайской области выдали 670 претендентам

О реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства рассказал сегодня, 1 ноября на брифинге в областном пресс-клубе член информационно-пропагандистской группы Министерства труда и социальной защиты РК Куттымурат ШАМШИЕВ.





Программа рассчитана на 5 лет - с 2017-го по 2021 года включительно. В 2018 году было трудоустроено 354 000 казахстанцев.

- Тысячи наших соотечественников благодаря программе нашли свою нишу - получили удочку, а не рыбу, - отметил Шамшиев. - Самое главное - чтобы человек приобрел навыки востребованных на рынке труда профессий.

По первому направлению программы курсы подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием в республике прошли 38 000 человек, краткосрочные курсы профессионального обучения - 38 400 человек. Около 16 000 человек было трудоустроено.

- В каждом регионе, в центрах занятости проводится мониторинг востребованных профессий, специальностей, навыков, - пояснил Шамшиев. - Исходя из особенностей региона, обучают рабочим специальностям.

По второму направлению - "Бастау Бизнес" - в республике прошли обучение 24 000 человек, из которых 8 500 получили микрокредиты. В Костанайской области обучение прошли 1 910 человек, из них 670 получили микрокредиты и создали более 600 рабочих мест.

Обучающимся по программе "Бастау Бизнес" платят стипендию в размере 16 759 тенге.

Как пояснил "НГ" по телефону начальник отдела нефинансовой поддержки Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Роберт ЮСУПОВ, записываться на курсы предпринимателей необходимо заранее. Для этого нужно обратиться с заявлением в центр занятости, местные исполнительные органы, либо в филиалы палаты предпринимателей. Сам проект длится не менее 25 дней, включает в себя этапы тестирования, обучения и защиты бизнес проекта.

- Основное наше направление в рамках программы - обучение основам предпринимательства и сопровождение выпускников, - пояснил Юсупов. - В этом году обучение началось с апреля и завершиться в ноябре. Слушателям даются основы предпринимательства, бухучета, налогообложения, юридические основы - то, что необходимо начинающим предпринимателям. Основы ораторского искусства - для того, чтобы иметь возможность защитить свой проект публично. Маркетинг - для того, чтобы уметь написать бизнес-план.

В рамках направления молодежной практики в стране 25 000 человек смогли получить опыт работы, из них в Костанайской области - 648 человек.

Программа добровольного переселения граждан охватила около 1 300 семей в Казахстане, в том числе в Костанайскую область переселились около 170 семей. Всем участникам программы в течение года за счет государства оплачивается проезд, аренда жилья и коммунальные услуги.

