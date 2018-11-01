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Упростить процедуру изъятия земель предлагают власти Костанайской области

Галина КАТКОВА

1 ноября 2018, 15:52 |  Государство

Необходимость этого сегодня, 1 ноября, депутатам мажилиса Парламента РК обосновал первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.

Парламентский комитет по аграрным вопросам провел в Костанае выездное заседание. На нем представители акиматов трех северных областей, Министерства сельского хозяйства, предприниматели обсуждали проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

Министерство в прошлом году проявило инициативу и представило законодателям целый пакет серьезных поправок в законодательство, касающихся политики субсидироваания, ветеринарии, земельного законодательства, аграрной науки. Мажилисмены обсуждали их на заседаниях рабочей комиссии. Вылилось это почти в 600 предлагаемых поправок в 10 кодексов - от Земельного до Предпринимательского, КоАП и даже Кодекса о здоровье народа.

Однако, как отметил мажилисмен Мурат ТЕМИРЖАНОВ, несмотря на приглашение поработать в комиссии, адресованное аграриям и акиматам областей, особо отклика законодатели не получили. Поэтому решили сами выехать в регионы.

Костанайская область подняла земельный вопрос. Гауез Нурмухамбетов сказал о том, что процедура изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения сегодня слишком затянута. По закону забрать землю можно только при подтверждении ее неиспользования тремя проверками, на это требуется около двух лет.

- В целях упрощения процедуры изъятия предлагаем сократить срок до одного года, внести это в Земельный кодекс, - сказал заместитель акима. - Требуется ужесточить ответственность за нерациональное использование земель, чтобы в самом начале отбить желание нарушать законодательство.

Пока это не так. Областным управлением по использованию и охране земель поданы иски о принудительном изъятии через суд 97 тыс. га, изъято всего лишь 39 тыс. га. Нурмухамбетов привел красноречивый пример: около 4 лет не засевают свои земли в Житикаринском и Камыстинском районах ТОО «Талап Астык», ТОО «Жер ана», ТОО «Коныспай Агро», за ними 38 тыс. га площадей, которые фактически выключены из оборота, что наносит ущерб сельскому хозяйству регионов. Изъять земли не удается.

Второе предложение костанайцев - для эффективной реализации государственной программы развития животноводства выделять земельные участки для фермеров, которые занимаются разведением скота, на внеконкурсной основе.
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§ bgb
Re: Упростить процедуру изъятия земель предлагают власти...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4151
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.11.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неиспользование земель не несет ущерба ей самой. зато от нынешнего варварского её использования еще аукнется нашим потомкам!
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